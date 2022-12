”Last christmas” var den mest spelade låten över jul

Förra årets topplåt på Sverigetopplistan under julveckan, Mariah Careys ”All I want for christmas is you”, har detroniserats. Detta till förmån för en annan klassiker i julgenren, nämligen Whams ”Last Christmas”.

Därtill knuffades Arvingarnas ”Klart det ska bli jul”, förra årets albumetta, ner till plats nummer två av samlingsskivan ”Så mycket bättre – säsong 13”.

Sverigetopplistan – en sammanställning av den mest strömmade och köpta musiken i landet – dominerades under julveckan i övrigt av julstandards som ”Rockin' around the christmas tree”, ”Feliz navidad” och ”Jingle bell rock”. Dock med vissa undantag, som ”Rid mig som en dalahäst” av Rasmus Gozzi och Fröken Snusk på en tredjeplats på singellistan och den relativa julnykomlingen ”It's beginning to look a lot like Christmas” av Michael Bublé på plats fem.

Den mest spelade svenska jullåten på listan var ”Tänd ett ljus” av Triad.

De mest spelade låtarna under julveckan 1. ”Last Christmas” – Wham 2. ”All I want for christmas is you – Mariah Carey 3. ”Rid mig som en dalahäst” – Rasmus Gozzi och Fröken Snusk 4. ”Rockin' around the christmas tree” – Brenda Lee 5. ”It's beginning to look a lot like christmas” – Michael Bublé 6. ”Feliz navidad” – José Feliciano 7. ”Jingle bell rock” – Bobby Helms 8. ”Tänd ett ljus” – Triad 9. ”Let go” – Central cee 10. ”Ser du månen där du är ikväll (tillsammans igen)” – Thomas Stenström Visa mer

