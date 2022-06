”Last seen alive” – lågoktanig mackthriller som får soppatorsk

Actionthriller ”Last seen alive” Regi: Brian Goodman. Manus: Marc Frydman. I rollerna: Gerard Butler, Jaimie Alexander, Russell Hornsby, Michael Irby, Ethan Embry m fl. Längd: 1 tim 35 min. Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

En av filmhistoriens läskigaste filmer, den nederländska 80-talsthrillern ”Spoorloos” börjar med något så alldagligt som ett mackstopp. När allt är tankat och klart vinkar Rex till Saskia som springer iväg för att köpa något att dricka. Plötsligt är hon borta. Han frågar runt på stationen och letar förtvivlat utan att hitta henne. Sedan går åren medan han går under av ovisshet.

Samma paniksituation drabbar huvudpersonen i jag-kan-inte-begripa-att-den-går-upp-på-bio-filmen ”Last seen alive” med Gerard Butler. Will ska bara fylla på bensin och så är hustrun Lisa puts väck. Ingen har sett till henne och polisen riktar sina näsvisa frågor till Will i stället för att röra upp himmel och jord i jakten på Lisa.

Jätteläskigt? Nja. Det finns ingen anledning till oro eftersom filmen så övertydligt handlar om manlig upprättelse. Redan när ”Spoorloos” fick en amerikansk remake 1993 var slutet förmildrat, och nu känns mackmysteriet ännu mer ofarligt. Temperament och inspiration kommer snarare från ”Taken”-filmerna, inklusive temat med det hotade äktenskapet. Försvinnandet i ”Last seen alive” resulterar inte i en långsam undergång utan blir ett tillfälle för Will att visa handlingskraft – och vinna tillbaka sin hustru precis som Liam Neesons hjältepappa.

Redan i filmens inledning håller Lisa på att lämna Will. ”Last seen alive” artar sig därmed till en genomskinlig anti-skilsmässofilm, där kvinnan blir kidnappad så fort hon överväger att lämna mannens trygga famn. Wills offensiva sökpådrag växlas med taffliga återblickar från en äktenskapskris där Lisa framställs som hopplöst otacksam. Vad mer kan hon begära än en make som har en bra karriär, är händig nog att fixa med båten, förlåter hennes otrohet och dessutom – i filmens roligaste scen – spelar Brian McKnights kärleksballad ”Back at one” för henne i bilen. Men Lisa ber honom bara sänka volymen. Kanske en kidnappning kan få henne på bättre tankar?

Men det är bara halva problemet med filmen – och mansrevansch har trots allt fungerat utmärkt som filmbränsle förr. Dessvärre bjuder inte ”Last seen alive” på lika väloljade skrämseleffekter som ”Taken”, och den saknar Liam Neesons underhållande svängning mellan hundögon och rovdjursblick.

Det här är en hemvävd b-variant med glanslöst rollgalleri, stolpiga scener och usla specialeffekter.

Visst försöker Gerard Butler gorma, frusta och stöna ikapp med den hysteriska spänningsmusiken, men det räcker inte för att överrösta tomgången.

Se mer. Tre bättre filmer med Gerard Butler: ”Den of thieves” (2018), ”Greenland” (2020), ”Copshop” (2021).

