Låtkatalogen räddar kasst ljud för Wu-Tang Clan och Nas på Avicii arena

Konsert Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Wu-Tang Clan och Nas Scen: Avicii Arena, Stockholm. Visa mer Visa mindre

Ihärdigheten imponerar ändå. Den livetrummis Wu-Tang Clan och Nas tagit med sig på ”NY state of mind”-turnén tar sitt uppdrag på allvar. Idogt, hårdhänt och öronpunkterande högt dunkar han sig igenom varenda låt under de två timmar och en kvart konserten pågår.

Det är inget som lyfter låtarna, mer något man motvilligt tvingas acceptera och vänja sig vid. Hockeygloben Avicii arenas redan från början halvdana akustiska förutsättningar och ett i övrigt mediokert ljud hjälper inte till.

Trummisen, och hans uppdragsgivare, räddas av en sak – ett låtmaterial som tål nästan vilken behandling som helst. Även om han onekligen testar gränsen för hur omilt man kan behandla till exempel Wu-Tang Clans mer souligt sirliga låtar.

Ljudutmaningarna tar tyvärr fokus från det man annars kan gilla med hur de två nittiotalslegendarerna tar sig an kvällen. Inte minst är konserten strukturellt smart. Wu-Tang Clan inleder med presentation av medlemmarna och en genomgång av en handfull klassiker från det epokdefinierande debutalbumet. Raekwons och Nas samarbete i Mobb Deeps ”Eye for an eye” blir en naturlig brygga över till Nas första del av konserten. Raekwons ”Verbal intercourse” (gästad av Nas) blir i sin tur en perfekt övergång till Wu-Tang Clans andra del, och så fortsätter det fram till att allt till slut mynnar ut i Nas ”One mic”, en hyllning till det raphantverk både han själv och flera, dock inte alla, av klanens medlemmar behärskar till fullo.

Båda akterna får ungefär lika mycket utrymme, ingen behöver känna sig som uppvärmare, alla får påsar. Det ger en dynamik till konserten, där klanens kaos kontrasteras mot Nas mer kontrollerade hitparad och eleganta rapflyt.

Under den nittiotalistiska nostalgifesten tydliggörs också skillnaden mellan artisternas karriärer från då till nu. Wu-Tang Clan var en bomb som i det decenniets mitt briserade snabbt och stort och som man kan försöka tända stubinen till igen utan att förvänta sig samma gigantiska explosion. Nas är mer en starkt brinnande brasa som flammar till ibland, men heller aldrig riktigt slocknar.

