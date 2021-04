Låtskrivaren Jim Steinman är död

Steinman och artisten Meat Loaf hade ett långt samarbete som bland annat resulterade i de ikoniska albumen ”Bat out of hell” och ”Bat out of hell II”.

Jim Steinman föddes i New York 1947 och skrev sin första musikal ”The dream engine” medan han studerade på college. Han började skriva musik till artister som Bette Midler och Yvonne Elliman. När han skrev musikalen ”More than you deserve” fanns en ung skådespelare vid namn Marvin Lee Aday i ensemblen och de två började göra musik tillsammans.

De hade svårt att få skivkontrakt men lyckades till slut släppa ”Bat out of hell” 1977 på Cleveland International Records. Albumet har sålt omkring 50 miljoner exemplar. Under det sena 70- och 80-talet skrev Steinman hits inte bara till Meat Loaf utan också till andra artister. Han blev känd för att göra långa kompositioner, ibland låtar som pågick i upp till åtta till tio minuter.

Han gjorde även filmmusik, till bland annat ”Shrek 2”.

Enligt TMZ är dödsorsaken ännu inte fastställd. Jim Steinman blev 73 år.