Låtskrivaren Marilyn Bergman död

Marilyn Bergman skrev tillsammans med sina make Alan texterna till många av de mest kända låtarna från film och tv under 1960-, 70- och 80-talet och de fortsatte samarbetet långt in på 2000-talet.

Tillsammans vann de bland annat två Oscar för bästa låt, för ”The windmills of your mind” med Noel Harrison från filmen ”Äventyraren Thomas Crown” 1968 och ”The way we were” med Barbara Streisand från filmen ”Våra bästa år” 1973.

För det sistnämnda verket prisades duon även med en Grammy för bästa låt.

Andra kända verk är titellåten till filmen ”I nattens hetta” från 1967 med Sidney Poitier i huvudrollen och låtarna till musikalfilmen ”Yentl” med Barbara Streisand från 1983, vilket resulterade i ytterligare en Oscarstatyett.