Lättsam kitsch och djupt allvar när Axel Boman gör comeback

Han har inte släppt ett album sedan 2013. Ändå har Axel Boman det senaste decenniet varit ett av de mest inflytelserika namnen i svensk dansmusik. Skivbolaget Studio Barnhus, som han grundade med Kornél Kovács och Petter Nordkvist, är landets mest pålitliga leverantör av själfull house, disco och techno. Med akter som Bella Boo, Off the Meds och Baba Stiltz i katalogen har de mutat in ett eget utrymme i den internationella klubbvärlden.

Boman har hela tiden framstått som den estetiska kompassen. Utbildad på konsthögskola närmar han sig musiken med en undersökande blick, låter sällan de ljusa, detaljrika produktionerna stanna vid det blott funktionella. Att han för sina två första fullängdare på nio år har anlitat designern Robin Ekemark och konstnären Erik Lavesson för kreativ guidning känns mot den bakgrunden självklart.

”Luz” och ”Quest for fire” är släppta samma dag. Till temperamentet skiljer de sig aningen. Den förstnämnda är mer extrovert, riktar sig tydligare till dansgolvet. Här driver skarpa trummor och rika synttexturer melodistark, discodoftande house framåt. Organiska instrument lånas in utifrån, som Kristian Harborgs saxofon eller Baba Stiltz, märkligt okrediterade, sång på den ljuvliga ”Hold on”.

”Quest for fire” är mer eftertänksam. Spårens form är lösare i konturerna på ett sätt som fint kontrasterar mot direktheten på ”Luz”. Här återkommer temat från inledande ”Sottopassagio” senare, i mer ambienta ”Regret Lasagna”. Musiken rör sig långsammare, riktar sig mer inåt och skänker ytterligare djup till hela projektet. Lättsinnet som ibland får Bomans musik att balansera på gränsen till kitsch mår bra av att ibland nötas mot det mer seriösa.

Under knappa en och en halv timme visar Axel Boman hur skicklig han är på att skapa emotionellt laddad dansmusik. Oavsett om influenserna är hämtade från ett soligt amerikanskt 1970-tal eller ett modernt Europa håller hans tydliga, egna röst alltid samman berättelsen. Resultatet är imponerande. I de allra högsta topparna känns faktiskt två album nästan kort.

Bästa spår: ”Hold on” (”Luz”), ”Sottopassagio” (”Quest for fire”)

