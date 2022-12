Lauren Groff skriver giftigt och kyligt om författarhustrun

Roman Lauren Groff ”Ödet och ursinnet” Övers. Bogg Johanna Karlsson Bookmark, 430 sidor Visa mer

Han är son till en sjöjungfru och ett jättelikt lurvigt troll, och de döper honom till Lancelot: vad månne det bli av ett sådant barn? Fast mamma Antoinette var bara sjöjungfru till yrket, i en undervattensbalett i Floridas träskmarker, och pappa Gawain var bara lurvig tills Antoinette fick honom klippt och välklädd.

Lancelot, som kallas Lotto (vem kan gå runt i vardagslag och heta som kung Arthurs bästa vän?), var ett djupt älskat underbarn. Redan som tvååring kunde han recitera dikter utantill, och hade han inte kommit i dåligt sällskap i tonåren kanske allt hade blivit annorlunda. Nu blev han i stället deporterad till en internatskola där han först blev olycklig, sedan en framgångsrik förförare och studentskådespelare.

Allt tog en annan riktning när han träffade Mathilde, solen i hans liv, hans musa, hans ängel och stora kärlek. Deras kärlekshistoria har ett sagoskimmer över sig: han fick syn på henne på en fest och livet ändrades i grunden. Det var Mathilde han behövde för att kunna göra karriär som dramatiker, och Lotto älskar henne oreserverat hela sitt vuxna liv, trots att mamma sjöjungfrun drog in underhållet när han var dum nog att gifta sig. Han träffar aldrig sin mamma igen: han har valt sin fru, och det går inte att kompromissa.

Lottos liv är den flödande vackra första delen av ”Ödet och ursinnet”, färgstark och känslosam, och det är lätt att läsa den delen som ”ödet”: allt bara händer Lotto, han snubblar sig fram genom tillvaron, storögt förvånad. Lauren Groff berättar hans historia i lätt ironisk ton, flikar in egna syrliga kommentarer i roliga hakparenteser som bryter fiktionen. Även Lottos pjäser får vara med i boken som snabba synopsis.

Det är självklart inte bara en framgångssaga. Lotto och Mathilde har rätt många fattiga år i början, karriären som dramatiker går inte på räls och samarbetet med en tonsättare går helt överstyr. Men ändå.

Godheten kan stundtals vara hänsynslöst ovillig att se längre än till ytan, medan den som smider obehagliga ränker i sin tur kan vara ett offer

Andra delen av boken är Mathildes liv, och hennes version av äktenskapet med Lotto. Ett korrektiv: sanningen bakom alla högtravande formuleringar. Temat med de olika perspektiven är inte ovanligt, och återfinns exempelvis i Meg Wolitzers ”Hustrun” från 2003 (filmen från 2017 finns just nu tillgänglig på SVT Play). Det börjar med äktenskapet där könsrollerna är gjutna i stenåldersgranit och ingen ser kvinnans begåvning, alla tror att mannen är det stora geniet med en trogen och stöttande, men ganska blek fru. Sedan vänder författaren upp och ner på berättelsen: hur ser det ut från andra hållet? Vem av dem är det verkligt kreativa geniet?

Men Lauren Groffs version är mörkare, giftigare. Titelns ursinne kokar under Mathildes svala yta och berättelsen ändrar karaktär både innehållsmässigt och språkligt. Det blir tyngre, kyligare och mer obehaglig läsning, men betydligt mer fascinerande.

Mathildes bakgrund är inte den svartvita skiss hon har serverat Lotto, och deras gemensamma liv har långtifrån varit en snubbelparad av överraskande händelser. Mathildes liv är den mörka skuggan till Lancelots klarögda oskuld, men det är inte självklart vem som är ond och vem som är god. Tvärtom, godheten kan stundtals vara hänsynslöst ovillig att se längre än till ytan, medan den som smider obehagliga ränker i sin tur kan vara ett offer. Runt dem finns vänner och familj med egna planer, och en del av dem är inte heller speciellt sympatiska.

Titeln på engelska, ”The Fate and the Fury”, är laddad med referenser till såväl det antika dramat som William Faulkners ”The Sound and the Fury”. Lauren Groff kan sina klassiker och låter dem vara en tung klangbotten, en extra dimension där gudars spel och människors hjälplösa klagan ekar. Men det är bara utgångspunkten för en berättelse som i grunden handlar om människans vilja att förenkla, om att tro på ödet när man inte förmår se sammanhang eller är för upptagen för att intressera sig för det som finns under ytan. Det är inte så enkelt att se vad ödet egentligen är, och ännu svårare att urskilja vad ursinnet leder till.

