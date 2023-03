Laurie Anderson: ”Jag tror att konsten kan läka oss, men först måste vi veta vad det är för fel på oss”

Fakta. Laurie Anderson

Född 1947 i Illinois. Är i dag bosatt i New York.

Gifte sig med musikern Lou Reed 2008. Han avled 2013.

Började spela fiol i Chicago Youth Symphony som barn.

Flyttade till New York 1966 för att studera på Barnard College vid Columbiauniversitetet, skrev konstkritik för Artforum och utbildade sig sedan i skulptur hos Sol Lewitt på School of Visual Arts.

Har som performancekonstnär, kompositör, koreograf och skulptör arbetat med musikerna Brian Eno, John Cage, Philip Glass och Talking Heads, komikern Andy Kaufman, författaren William S Burroughs, koreografen Trisha Brown och konstnären Marina Arbamovic.

Hennes största hit som artist är ”O Superman” från 1982.

Aktuell med utställningen ”Looking into a mirror sideways” på Moderna museet som pågår 1/4–3/9 samt konsert på Cirkus i Stockholm 1 april.