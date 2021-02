Legendarisk musikproducent död

Han avled i en hjärtinfarkt sitt hem i San Francisco i söndags, uppger hans dotter.

Elliot Mazers inledde sin karriär under tidiga 1960-talet med att producera jazzskivor. I slutet av årtiondet började han arbeta med singer-songwriters, och det var han som producerade Neil Youngs ikoniska album ”Harvest” från 1972. Samarbetet med Young fortsatte på flera skivor, som liveinspelningen ”Time fades away” och den länge outgivna ”Homegrown”.

Mazer spelade också in The Bands kända livealbum ”The last waltz” 1978. Under 80- och 90-talen jobbade han med ett flertal kända artister, från Dead Kennedys till Emmylou Harris.

Elliot Mazer blev 79 år.