Leif GW Persson: ”De bästa poliserna drivs av sina tvivel och inte sina övertygelser”

Det har gått tre år sedan första säsongen av ”Det som göms i snö” hade premiär. Nu återvänder Leif GW Persson med en fortsättning på kriminalserien, som kretsar kring spektakulära och uppmärksammade polisutredningar. Robert Gustafsson spelar rollen som polisen och utredaren Peter Wendel, som leder en Kalla fall-grupp.

– När Leif sålde in idén till serien berättade han att när en polis går i pension lämnar han in sitt tjänstevapen. Det vanligaste är att vapnet inte avlossats en enda gång under en hel karriär. Men på tv visar vi bara folk som ligger bakbundna i källare med en dynamitkubbe i munnen. Det förekommer i verkligheten också, men det är väldigt ovanligt. I stället ville vi visa vad som händer i polisernas hjärta och hjärna, säger Robert Gustafsson.

Första säsongen inspirerades av polisutredningen om Thomas Quick. I säsong två dras i stället tydliga paralleller till tidigare polischefen Göran Lindberg, känd som Kapten Klänning, som dömts för bland annat koppleri, sexköp och grov våldtäkt. I ”Det som göms i snö”, spelar Samuel Fröler regionpolischefen Ludvig Larsson, som lever ett mörkt dubbelliv – inte helt olikt Lindbergs. Leif GW Persson betonar att det dock finns en hel del olikheter mellan karaktären och tidigare polischefen.

Robert Gustafsson är aktuell i rollen som Peter Wendel i ”Det som göms i snö”. Foto: Lukas Šalna/Viaplay

– Samuel Fröler är så sympatisk i någon mening. Ludvig Larsson är inte en uppenbar varulv, han har en icke-existerande men tydlig empati. Det hade inte Kapten Klänning. Han var i stället polemisk och övertygande när han vevade i gång sina budskap. I det privata sammanhanget var han inte det minsta karismatisk, han var ganska bufflig och enstörig. Vi kom inte överens alls, säger Leif GW Persson och fortsätter:

– När jag arbetade som forskningschef styrde jag en gång en personalfest, då bjöd vi Klänning. Forskarna krökade ju, men han gjorde inte det. Han drack i stället all mjölk som vi skulle ha till kaffet, han var obegriplig i sammanhanget. Men brotten gjorde mig förvånad, att en dubbelnatur plötsligt blir så tydlig och osannolik.

Robert Gustafsson menar att serien utforskar vad fallet Kapten Klänning säger om samtiden och människan.

– Vi har en tendens att bejaka allt för snabbt, och säga ja till allt som är nytt. Alla springer åt samma håll. Vi tror blint på folk. All ondska kommer när alla springer åt samma håll och när ingen ifrågasätter.

Samuel Fröler gör rollen som regionpolischefen Ludvig Larsson. Foto: Lukas Šalna/Viaplay

Peter Wendel försöker acceptera sin brors självmord och hemsöks av dagliga demoner liksom nattliga mardrömmar. Han har svårt att separera jobb från privatliv, vilket skapar konflikter med kollegor och familj.

– Den stora utmaningen sitter i hjärnan, som gör att du måste uppoffra massa saker i ditt privata. Det är ungefär som att vara en aktiv skådespelare. Du lämnar inte arbetet när du är hemma utan du tänker på jobb hela tiden. Båda sidor har rätt. De som säger åt Peter att skärpa till sig och släppa jobbet, och Peter som har rätt att följa sin intuition, säger Robert Gustafsson.

Den 56-åriga komikern och skådespelaren har visserligen figurerat i en rad komedi- och dramafilmer de senaste tio åren. Han har dock lyckats hålla sig undan krimserier, men för Leif GW Persson var Robert Gustafsson uppenbar som Peter Wendel från första början.

– Personer som är kända i komiska sammanhang är de bästa skådespelarna för seriösare roller. Det är så mycket svårare att vara rolig än allvarlig. Det hade jag i huvudet när vi började diskutera idén. Personen som är rätt för detta är Robert Gustafsson, en jävligt nedtonad Robert Gustafsson.

Robert Gustafsson känner igen sig i Peter Wendels uppoffringar. Foto: Lukas Šalna/Viaplay

Aron Levander och Hans Jörnlind har skrivit manus till serien, Leif GW Persson har tyckt till och bidragit med erfarenheter. Det var viktigt för kriminologiprofessorn att fånga det autentiska – inte minst dynamiken mellan poliskollegorna och energin i en brottsutredning.

– De bästa poliserna drivs av sina tvivel och inte sina övertygelser. De som vet redan innan hur det ligger till, nej nej... det kan sluta riktigt illa. Jag ville ha en tvivlande polis till serien. Mår de bra? Svar nej. Har de hög uppklaring? Svar ja, säger GW Persson och tillägger:

– Stämningen är rå utan att vara hjärtlig. Jag har förspillt mitt liv i sådana sammanhang men jag har aldrig haft tråkigt. Om man går in i en mordutredning, det kan vara förskräckliga saker, så slås man av det utomordentligt goda humör som poliserna har. De tyngs inte av det förskräckliga som hänt, de är taggade.

