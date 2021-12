Leif Holmstrands bildvärld är samtidigt söt, köttig och våldsam

Utställning ”Leif Holmstrand. Ur djupet” Marabouparken, Sundbyberg. Visas tom 30 januari Visa mer

Marabouparken visar nu en retrospektiv med Leif Holmstrand, med arbeten från 1990-talet fram till i dag. Det är en välkommen presentation av en konstnär i ständig rörelse mellan konstformer och material: poesi, musik och konst, där textil, skulptur, installation eller foto ofta vävs ihop i olika performancer.

Utställningen fokuserar på Holmstrands bildkonst, men här finns även ett stort urval böcker. I slutet av november arrangerades också en poesieftermiddag med inbjudna kolleger, där särskilt Anna Hallbergs och Eva Kristina Olssons läsningar gjorde intryck med sina sätt att mejsla fram kroppens och samhällets erfarenheter med lika mått varsamhet som hårdkokthet.

Utställningen ser först nästan stram och behärskad ut, vilket känns märkligt för ett konstnärskap som präglas av intensitet i uttryck och produktion. Med det säger något om den pendling mellan det välskräddade och det oformliga som präglar Holmstrands verk.

Vy från Leif Holmstrands utställning på Marabouparken, med ”Large Handicraft Piece” i förgrunden. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Det vildvuxna ”Large handicraft piece” från 1997 är ett stort och bångstyrigt handarbete där virkning och stickning växt fram i olika liveakter, men där de spretiga utväxterna och explicita organformerna tydligt är gjorda med minutiöst omsorgsfull hand.

Samma sak i hans performancekostymer, en serie helkroppsplagg som bygger på sammansmältningar av karaktärer med skilda egenskaper, med lager av referenser till litteratur och film. Hantverket och precisionen är bärande för laddningen i dessa dräkter.

En av de viktigaste aspekterna i utställningen är de möjligheter till transformation och förflyttning som byggts in i verken, med förflyttningar av gränserna mellan kön och varelser. Språk, kropp, normer och begär formas och omformas, eller med en textil liknelse: sprättas upp och sys ihop på nya sätt.

Leif Holmstrand, ”Costume For a New Tail (It’s a Girl)”, 2015. Foto: Øystein Thorvaldsen

Holmstrands värld är köttig, söt och våldsam på samma gång. ”Breeder covers” är en serie virkade kolsvarta skulpturer på väggen, där ”breeder” (avelsdjur) är nedsättande queerslang för heterosexuella. Varje form har fått namn efter en slemsvamp, en organism som beskrivs ha en helt annan reproduktiv ordning och fler könspositioner än de som finns beskrivna för människor.

Ett verk som tydligt öppnar upp för gränslandet mellan begär och utsatthet är ”Berlin Magic Model Project/Prostitution and Other Activities”, ett fotografi från en performance som pågick under flera månader i Berlin och Malmö 1999. Det har dock det problem som dokumentationer av performancer ofta har: av det som varit en stark och komplex process återstår i slutändan antingen övertydlig storytelling, eller – som här – mystifierande antydningar.

Men för utställningen i övrigt gäller: ge verken tid och du blir belönad. Den är tät, komplex, ofta rolig, ibland sorglig. Som den återkommande form av bondage med rep som binder ihop och gör knyten av allt från barnvagnar och nallebjörnar till frånvarande vänners kläder. Ett febrilt försök att hålla samman allt.

Utställningen är förlängd till slutet av januari, och efter nyår blir det konsert med Leif Holmstrands band. Det rekommenderar jag. Men redan nu går det att höra hans mässande röst på plattformen sitezones.net, i en nyårshälsning inför 2022. Ja, låt oss se fram emot ”new languages and sexes”.