Leif Zern: Göran O Eriksson var en av våra största teatermän

Det hör till de stora gåtorna att Göran O Eriksson är bortglömd. Inte översättaren, naturligtvis. Hans Shakespeare är efter ett halvt sekel fortfarande den modernaste och mest spelbara vi har. Medan den andre – kritikern – tycks ha hamnat i glömskans nedersta krets. Där hamnar de flesta kritiker, det är sant. Men i Göran O Erikssons fall kräver det en förklaring.

Eftersom vi hade Dagens Nyheter hemma lärde jag tidigt känna Olof Lagercrantz, Bengt Holmqvist och Ulf Linde. Om Holmqvist var ett universitet och Linde en upptäcktsresande, var Lagercrantz en paradox, pojkaktig och aristokratisk. Den första artikel jag läste av den då 31-årige Göran O Eriksson handlade om Lagercrantz och var full av kvicka observationer, bland annat följande: ”Många av hans satser liknar borgar, byggda högt uppe på någon klippa och suveränt överblickande våra förvirrade dalar, själva ointagliga som stenen i sitt majestät”.

Vad var det som hände de här åren? Jag tror att ett av svaren står att finna i titeln på den samling artiklar och recensioner av Göran O Eriksson som publicerades i BLM-biblioteket 1966: ”I samma plan”; liksom i en av bokens rubriker: ”Den goda ytan”. Det kan läsas som ett farväl till alla former av metafysik. Både det osynliga och det omedvetna har plötsligt förlorat sin lockelse, som framgår av detta credo: ”Ingen kritisk metod är för närvarande dödare än den klassiskt psykoanalytiska”. Söker man en tidskänsla ligger den fyra år yngre Susan Sontag nära till hands, i synnerhet som hennes genombrottsbok heter ”Against interpretation”, även den med utgivningsåret 1966. Betyder det att Göran O – som alla kallade honom – var en varm vän av nyenkelheten, den skola inom den svenska poesin som förknippas med bland andra Lars Bäckström och Göran Palm? Knappast – vad han värdesatte var inte enkelhet utan klarhet.

Han var född i Falun och längtade tidigt till Italien. Det var där han fann det ljus över tillvaron som skulle bli hans signum. Han läste romanska språk och sociologi i Uppsala, översatte Petrarcas sonetter och började skriva kritik parallellt med licentiatstudier i litteraturhistoria för Victor Svanberg. Efter en snabb karriär utnämndes han som 27-åring till ”förste litteraturanmälare” vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Nästan som att dubbas.

Oviljan att systematisera visar sig i valet av ämnen, från Fredrika Bremer till Harry Martinson och naturvetenskapen. Han skriver lika gärna om Fellinis filmer som om Birgitta Trotzigs religiösa problematik. Fröding ena dagen och Ulla Sjöblom i tv-teaterns ”Fröken Rosita” nästa: ”Så vackert som i trokéerna vid avskedet från den älskade kan Lorcas vers knappast tidigare ha klingat i Sverige”.

1962 blir han kulturredaktör på Stockholms-Tidningen, där flera av den unga generationens skribenter samlas och bildar det som Per Olov Enquist i förordet till sin antologi ”Sextiotalskritik” (1966) kallar ett ”generationssamband”. Göran O for själv till Paris och kom hem med material till artiklar om Roland Barthes och Roger Caillois, känd för sina teorier om spel och tävlingar. Vi var många som bytte från John Silver till Gauloises. På Stockholms-Tidningen hade Jan Myrdal sin veckokrönika som hette ”Söndagsmorgon” och väckte alla som behövde upplysas om kolonialismen och västerlandet. Leif Nylén introducerade den öppna konsten. Göran O Erikson debatterade dödshjälp med filosofen Ingemar Hedenius och skrev om kulturpolitik på ett sätt som sänder signaler långt in i vår tid: ”Samordna i högre grad än nu kulturfrågorna med skolfrågorna”.

Många skulle säga att kritikern Göran O Eriksson var ”svår”. Lyssna till tonfallet och musiken i de inledande raderna i recensionen av Euripides ”Alkestis”: ”I Alf Sjöbergs uppsättning på Dramaten bärs Anita Björk ut frontalt mot publiken, upprätt på en enkel bärställning. Hon stiger ner, vänder sig på sina första ord mot ljuset, som kommer från vänster, och sträcker ut armarna med bakåtlutat huvud, som om hon solade sig. Därpå följer hon de virvlande molnen med blicken, ut över salongen, och möter med denna mjuka rörelse Admetos första replik.”

Det är inte svårt, det är tvärtom sinnligt på ett sätt som fångar både hantverket och den morgon som Göran O Eriksson avläser i Sjöbergs pjästolkning: ”En ny kultur ska avlösa den gamla”.

Möjligen kunde han vara utmanande för en publik som var van att läsa kritiker som nöjer sig med att sätta betyg på skådespelarna, gärna med ett slentrianmässigt ”skickligt” eller ”övertygande”. Göran O skrev aldrig en rad utan att beskriva vad han hade sett på scenen. Det gällde ”att hålla sig till materialet”. Som i recensionen av Edward Albees ”Balansgång” i Bo Widerbergs regi på Dramaten 1967: ”Irma Christenson, Agnes, läser sin långa inledningsmonolog med blicken förlorad ut över åskådarnas huvuden, så oberörd, så helt vänd mot sig själv att man blir överraskad när det strax därpå visar sig att Tobias – Holger Löwenadler – har hört på vad hon har sagt. Man får en känsla av att hon har börjat tala långt innan ridån gick upp”.

Teater blir tidigt ett huvudspår i Göran O Erikssons kritik och ger en föraning om uppbrottet från redaktionsarbetet i slutet av sextiotalet. Jag misstänker att nedläggningen av Stockholms-Tidningen 1966 underlättade beslutet. Efter ett kortare mellanspel som kritiker på Dagens Nyheter debuterade han som regissör med Henrik Ibsens ”När vi döda vaknar” på Stockholms stadsteater hösten 1967. Från och med nu handlar allt om regi, dramaturgi och besläktade uppgifter. Han blir Dramatiska Institutets första rektor (1970-73) och konstnärlig ledare vid Dalateatern under en inledande period (1975-77). Skrivandet fortsätter i programblad, tidskrifter och i förorden till Shakespeareöversättningarna.

Som teaterkritiker var han i en egen klass, utan att förminska den klassiskt bildade Per Erik Wahlunds betydelse under ett halvt sekel i Svenska Dagbladet. De talade inte samma språk. Om GOE identifierade sig med skådespelaren, hade PEW dramatiken som mall. De var båda lysande översättare, med reservation för att Wahlund aldrig skulle skriva under på Göran O Erikssons manifest: ”Att översätta för scenen är att översätta talspråk”.

Han tog sig friheter med Shakespeare – alltid med lyckat resultat, så lekande lätt att man lurades tro att han hade rätt och Shakespeare fel.

Vägen från kritik till regi gick via stor beläsenhet och intresset för en annan tradition än modernismen. Han hoppade över mycket av 1920-talets förnyelse (Per Lindberg hos oss) och sökte sig till commedians ursprung. 1965 kommer han hem från Italien och har sett Giorgio Strehlers iscensättning av Goldonis ”Gruffet i Chiozza” på Piccolo Teatro i Milano: ”Hos Strehler ropas dialogen fram. Men knappt ett ansikte är direkt belyst under föreställningen, ljuset kommer från sidorna och fonden, färgerna i dräkter och dekor är starkt dämpade, närmast naturalistiska; hela effekten bärs av den högljudda och mjuka venetianskan, där satssluten faller långa som eftermiddagar”.

Hos Strehler – som hade gästat Drottningholmsteatern med Goldonis ”Två herrars tjänare” 1956 – fann Göran O den frihet från ”tyskeri” som levde kvar i svensk teater med Dramaten som högborg. Valet att debutera med Ibsens sista pjäs väckte viss förvåning. I teatertidskriften Dialog hade han ett år tidigare skrivit en kritisk artikel om Ibsen och den psykologiska teatern: ”Lägg märke till hur opersonligt Ibsen låter människorna i nutidsdramerna tala med varandra. Jag tror bara det finns ett sätt att lösa problemet, och det är att spela Ibsen historiskt”.

Ingmar Bergman lär ha varit nära att gå i kloster. Ibsen var väl till för att vi skulle känna igen oss?

Både här och i den kommande Racineföreställningen (”Bérénice” i egen översättning) skulle Göran O Eriksson visa en annan sida av sig själv än den renodlat intellektuella, ett mer lekfullt tvivel. Varje replik minerad. Mer 1700-tal än sent 1800-tal. Ibsen à la Marivaux.

Kanske vågar man spekulera i att teaterns konst frigjorde något nytt hos en person som vigt sitt liv åt orden. ”Är det verkligen dramatikern man ska hedra när man översätter honom? Hellre då, tycker jag, de generationer av skådespelare som har fört hans kropps impulser vidare från epok till epok”. Han är påfallande konkret och uppmärksam i sina beskrivningar av skådespelare, till exempel Gunn Wållgren i Strindbergs ”Fadren”: ”Avvaktande, beräknande, i ena ögonblicket lirkande, i nästa beredd till hugg”.

Han översatte Beckett i samarbete med Lill-Inger Eriksson – de var skolkamrater och gifte sig 1953 – men gjorde aldrig Beckett på scenen. Kanske var absurdismen för dogmatisk i sin pessimism. På Stockholms stadsteater tog han initiativ till ett kortlivat projekt på Klarascenen som fick namnet Elisabetanerna, med en kopia av The Globe i London som spelplats för Shakespeare, bland annat en överraskande fräsch och vardaglig ”Romeo och Julia”. Det var översättarens egen experimentverkstad.

Själv håller jag hans tidiga regiarbeten för hans bästa, både Ibsen och Racine. Det kan enklast förklaras med att det var där han fick tillfälle att tala med egen röst. Senare skulle maskineriet ta över, rutinerna och de dagliga kompromisserna, vilket inte hindrade att han lyckades roa publiken med en karnevalisk version av Offenbachs ”Sköna Helena”. Paris!

Vad var det för röst? Glasklar och ”längst inne gåtfull”, som Anders Ehnmark skrev i sina minnesord i Expressen. Själv tänker jag på ett speciellt ljus i mitt sista möte med honom. Vi ses snart. Det var vintern 1993. Några månader senare var han död.

Scenkonstbiennalen pågår 30 maj - 4 juni på olika scener i Stockholm.

