Lekfull och utmanande modeutställning i Antwerpen

Modemuseet i Antwerpen

MoMu i Antwerpen grundades 2002 och är ett av få museer i världen med fokus på samtidsmode. Efter en längre tids renovering har det tongivande museet nyligen återöppnat, med utökade lokaler som rymmer två tillfälliga utställningar, en basutställning om modets historia, café, shop samt ett välsorterat bibliotek med en omfattande samling studieplagg.

I samma byggnad finns även en av världens högst rankade modehögskolor, Royal Academy of Fine Arts, med alumner som Martin Margiela, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Raf Simons och Balenciagas kreativa chef Demna Gvasalia.

Parallellt med ”Mirror Mirror” visas även ”Exploding Fashion: from 2D to 3D to 3D animation” (t o m 5/ 2). Utställningen bygger på ett forskningsprojekt vid modeskolan Central Saint Martins i London och handlar om innovativa tillskärningstekniker skapade av några 1900-talets modelegender.