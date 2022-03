Lena Andersson tycks betrakta tiden hon lever i som en personlig förolämpning

Sakprosa Lena Andersson ”Resten av verkligheten. Utkast till en världsbild” Polaris, 358 sidor Visa mer

Låt oss få det avklarat. På sidan 55 i ”Resten av verkligheten” läser jag mitt eget namn, nedskrivet med viss raljans. Enligt rådande kritikerlag borde alltså någon annan recensera den här boken. Problemet är bara att det knappt går att verka som offentlig debattör i Sverige utan att förhålla sig till Lena Andersson, och därmed förverka sin neutrala position. Hon är en institution, en konstant att återvända till; jag håller fortfarande hennes snart tio år gamla text om skillnaden mellan att ”prata” och ”förhandla” som det mest klarsynta som skrivits om Sverigedemokraterna. DN kunde säkert ha hittat en renare kritiker, men nu sitter vi här med korten på bordet.

Under rubriker som ”Robotens metafysik”, ”Folkhemmet” och ”Samvaro mellan könen” samlar Andersson alltså texter från 2018 till 2021 – om metoo, klimatfrågan och den liberala demokratins väsen. Stilen är omisskännlig, och ofta klarsynt, men den som följt Andersson ett tag ser också en ny sorts irritation läcka ut över sidorna. Det blir kanske så när man ritar ett utkast till världsbild och sedan argumenterar mot den. Att höra Andersson diskutera sexualbrott är som att gå in i en skrattkammare där ”så gott som all lustlös sexualitet ska rubriceras som våldtäkt”, där kvinnor inte får ifrågasättas och där män döms till fängelse för att de inte är ”tankeläsare”. Andra skulle kanske peka på alla nedlagda förundersökningar som rör sexualbrott, men det vore ju synd på ett svängigt resonemang.

Vår tid präglas nämligen av en syn på kvinnan som ett ”passivt och handlingsförlamat offer för omständigheterna, svag och i ständigt underläge”. Och hur vet Andersson det? Jo, det finns ett perifert deckarpris i Storbritannien som sedan 2018 belönar böcker utan grafiska skildringar av våld mot kvinnor. Ett tungt belägg för en samhällsordning.

Jag får känslan av att Lena Andersson närmast betraktar den tid hon lever i som en personlig förolämpning. Det indignerade tilltalet balanseras dock av en humor som ofta framstår som hennes starkaste kort. Som när hon betraktar en infantil annons från en nätbokhandel och ”får intrycket att svenska folket nyss har alfabetiserats” eller konstaterar att duktiga folkpartister ”med alla rätt på provet” skulle kunna fungera som ett perfekt smörjmedel mellan moderater och socialdemokrater. Lena Andersson är genuint rolig när hon klagar på hippievälde och hellre ser jorden dränkas av klimatförändringarna än går med i ett matlag. I en tid när alla som kan sätta stor bokstav och punkt genast utnämns till ”stilister” är det dessutom välgörande att faktiskt läsa en verklig sådan. Man känner alltid igen Lena Andersson, på gott och ont. Hon rör sig med ett egensinne som andra bara kan drömma om, och i detta uttryck ingår ofrånkomligen ett mått av arrogans. Som när hon berättar för läsaren vad en roman är eller konstaterar att Mary Shelleys ”Frankenstein” är en ”enastående” bok. Det är den avundsvärda friheten hos den som är övertygad om att hon är först med alla tankar.

”Resten av verkligheten”

Men det arroganta draget gäller framför allt själva verkligheten. Det är inget fel på Anderssons slutledningar, men hon bygger dem inte sällan på rena gissningar om hur världen ser ut. Hon gör till exempel ett stort nummer av att vi borde bedöma främlingar ”efter duglighet och inte efter skyddsbehov enbart” – och detta drygt tio år efter den stora reform som gav Sverige en av världens mest liberala lagar kring arbetskraftsinvandring. I hennes huvud har det i stället upprättats en ”aristokrati” bland invandrare som haft ”tur med sin otur” genom att fly från krig och förföljelse.

Särskilt intressant är Anderssons relation till naturen. Den blir en slående illustration av det som filosofen Hartmut Rosa har pekat ut som vår tids begär ”att ställa världen till vårt förfogande” (Daidalos, 2020). Och inte bara det, naturen framstår hos Lena Andersson närmast som en motståndare – en kraft som posthumanister och andra artförrädare vill att människan ska underkasta sig. ”Ty när naturen fått veto kan inga produktiva tankar tänkas”, är en mycket typisk passage. Att människan enligt rådande normer helst ”borde begå kollektivt självmord för att rädda bina”, är en annan.

Det är nästan att man inte har hjärta att påpeka sambandet mellan binas pollinering och den delikata ”Tarte Normande aux pommes” som Andersson suktar över i ett kapitel om smaklökar. I ett annat ämne ironiserar hon själv över den som tror att ”endast förstockelsen och fördomen hindrar oss från att förena oförenligheter”, och fortsätter: ”De fördomsfria slipper välja mellan brödköer och klassklyftor. Dikotomier av det slaget är falska och ska upplösas.” Att förena bidöd med äppelpaj är dock ingen konst, inte för Lena Andersson. Kanske är en anledning till att hon på senare år kommit ut som regelrätt klimatskeptiker att människan blir så liten, så ovidkommande, inför de krafter som är i rörelse.

I en text från hösten 2020 som åldrats på ett särskilt obarmhärtigt sätt ser hon diskussioner om framtidens kosthållning bära ”det totalitäras frö” inom sig. Hon skriver: ”I matfrågan talar vi som om vi förberedde oss för krig, som om vi skulle ner i skyddsrummen och sedan leva där”. Tänk så dumt, att föreställa sig sämre tider. Nu är jag orättvis. Jag trodde inte heller på det här förbannade kriget. Men på Lena Andersson låter det närmast som att hon kan diktera fram normalitet? Hon vill inte äta insekter och tångruskor, hon vill ha rätter som har ”godkänts av gommen” – och då får naturen helt enkelt rätta sig efter det.

I strävan efter att hitta ny potentiell föda i matbristens framtid ser hon en ”förtvivlad längtan efter undantagstillståndet”. Det kan säkert stämma. Personligen längtar jag snarare in i Lena Anderssons trygga seminarierum, där kriget aldrig blir verkligare än ett dåligt argument.

