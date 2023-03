Lena Einhorn: Mannen som förstör Israel är inte vilken lögnare som helst

Det var ungefär ett år efter att han återfick premiärministerposten i Israel, 2009. Benjamin Netanyahu befann sig i samma rum som den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. De satt långt ifrån varandra, vid ett avlångt bord. Mellan dem satt USA:s dåvarande utrikesminister, Hillary Clinton. Det var presskonferens på utrikesdepartementet i Washington.

Och vad jag minns är detta. Plötsligt lutar sig Netanyahu fram, så att hans synfält inte ska skymmas av Clinton, och han vänder blicken mot Abbas, och han säger, långsamt och eftertryckligt: ”President Abbas, jag ser i er en partner för fred. Tillsammans kan vi leda våra folk till en historisk framtid, och få ett slut på alla krav och konflikter. En verklig fred. En varaktig fred. Jag är beredd att vandra denna väg, denna långa väg, för att uppnå en riktig, äkta fred.”

Det var som om hjärtat stannade. Något så rättframt och öppenhjärtigt hade jag sällan hört från en politiker – och absolut inte mellan en israelisk politiker och en arabisk.

Till råga på allt kom det från Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, som en gång i tiden hetsat mot premiärminister Yitzhak Rabins försök att skapa fred med palestinierna, och lett en anti-Rabindemonstration med en kista och snara att hänga premiärministern i (några månader senare mördades Rabin).

Benjamin Netanyahu, som tidigare gjort allt för att bromsa Osloprocessen. Här lovade han palestiniernas ledare att de tillsammans skulle åstadkomma en rättvis lösning på den långa och svåra konflikten mellan sina två folk.

Det kändes som när Egyptens president Anwar Sadat 1977, fyra år efter att ha startat krig mot Israel, kom till Jerusalem för att skapa fred; överraskande, slagkraftigt, och helt avgörande. Också det Netanyahu gjorde föreföll vara en personlig tvärvändning, av det mer dramatiska slaget.

”Nu blir det fred!” tänkte jag jublande, den dagen 2010. ”Nu blir det äntligen fred!”

Sedan hände ingenting. I alla fall ingenting fredsskapande. Och ju längre tiden gick desto mer förvirrad blev jag. ”President Abbas, jag ser i er en partner för fred.” Det hade verkat ärligt. Ingen hade tvingat honom att säga det. Han gjorde det självmant, han gjorde det oförbehållsamt och eftertryckligt. Och det var han själv som hade önskat direktförhandlingar med den palestinske ledaren.

Han är en lögnare som mixtrar med de viktigaste och mest välkalibrerade känselspröt vi människor äger: de som signalerar att vi bör känna tillit.

Så varför deklarerade Benjamin Netanyahu nu att han tänkte börja bygga bosättningar på Västbanken igen? Något mindre förtroendeskapande kunde man inte tänka sig. Jag blev så förvirrad att jag började prata med människor som kunde tänkas känna till mer än jag om Benjamin Netanyahu. Eller åtminstone kunde hjälpa till att mildra min förvirring.

Vad var det egentligen som pågick i premiärministerns hjärna?

Jag hade haft en del kontakt med journalisten och mellanösterkorrespondenten Nathan Shachar, i samband med ett Strindbergprojekt. Nu skrev jag till honom:

”Jag börjar bli lite orolig, och förfärligt konfunderad. Och undrar om du är något klokare. Här sitter alltså hela världen och försöker gissa vad Netanyahu har för avsikter. Och ingen tycks veta, inte ens hans egen regering!”

Sedan la jag upp femton hypoteser om vad Netanyahu kunde tänkas mena.

Nathan svarade mig vänligt, och grundligt. Men jag blev inte klokare för det. För något gick inte ihop i min hjärna. Jag hade ju sett uppriktigheten i Netanyahus ögon, när han talade till Abbas. Varför agerade han nu så kontraproduktivt?

Först mycket långt senare, och efter att ha läst både biografier och psykologiska avhandlingar om Benjamin Netanyahu, insåg jag att jag på distans fått uppleva det som rader av israeliska politiker och koalitionspartners har fått lära sig, den hårda vägen:

Benjamin Netanyahu är en lögnare, men inte vilken lögnare som helst.

Han är en lögnare som mixtrar med de viktigaste och mest välkalibrerade känselspröt vi människor äger: de som signalerar att vi bör känna tillit. De som övertygar oss om att människan framför oss har ärliga avsikter.

När man inser att man blivit grundlurad av en sådan person vill man aldrig mer ha med honom eller henne att göra. Tillitsförlust kostar.

Därför finns det i dag inte en israelisk politiker som tror på vad Netanyahu säger, och mycket få som är beredda att regera med honom. Till och med hans enda kvarvarande villiga koalitionspartners – de ultraortodoxa och extremhögern – tvingar honom att skriva på bindande papper när han avger ett löfte.

Det är fortfarande mycket svårt att veta vad Benjamin Netanyahu, som är den av Israels premiärminister som suttit längst vid makten, egentligen vill åstadkomma, förutom att bita sig fast vid denna makt. Hans motiv är i stor utsträckning fortfarande höljda i dunkel – om man undantar rapporterade megalomana citat som ”Om jag faller så faller Israels folk”.

Det finns de som anser att Netanyahu, trots sin maktfullkomlighet, sin lögnaktighet och sina ständiga svek, varit en bra premiärminister. Han undviker konflikter, och har därför styrt under en förhållandevis våldsbefriad tid i Israels historia. Han har också medverkat till att göra Israel till en modern ”start-up nation”. Men han har samtidigt regerat under en tid när klyftorna mellan rika och icke-rika ökat dramatiskt. Han står själv just nu åtalad för korruption, i en rättegång som aldrig tycks ta slut. Och han har nästintill lyckats ta död på tvåstatslösningen, den enda lösning som, förutom att den ger palestinierna ett eget land, kan trygga att Israel förblir en både judisk och demokratisk stat.

Ändå är det inget av detta som nu plötsligt fått israelerna att gå man ur huse för att skrika ut sin vånda och protest. Nej, det som till sist fick bägaren att rinna över var när Netanyahu och hans högerextrema nya regering försökte ta makten över domstolsväsendet.

Benjamin Netanyahu, åtalad för korruption, och nu hänvisad till endast de mest fanatiska fraktionerna i israelisk politik, hade börjat agera som andra auktoritärt sinnade ledare i världshistorien. För att säkra sin plats vid makten, och rädda sig själv undan rannsakan och straff, var han beredd att döda demokratin.

”Hänger du med på demonstrationen?” sms:ade en långväga släkting, en 75-årig dam, som nog aldrig tidigare i livet, det vill säga före dessa elva veckor, gått i ett demonstrationståg.

Jag hade just anlänt till Tel Aviv, hade just langat in resväskan i rummet, när jag hörde dem. Trumpeterna. Ett-två-tre-fyr, hela tiden i stötar om fyra. Jag gick ut på gatan, det var redan mörkt. Och nu såg jag dem under gatulyktorna, de blåvita israeliska flaggorna, de som vanligtvis associeras med mer nationalistiska strömningar – såsom nationsflaggor ofta gör. Nu bars de av regimkritiska demonstranter som strömmade nerför gatan mot havet. Ett-två-tre-fyr ljöd trumpetstötarna. Och så hörde jag rösterna som dessa trumpeter ackompanjerade ”De-mo-kra-tia”.

Tel Aviv, den 25 mars. Foto: Matan Golan/SOPA Images/Shutterstock

Vilket enkelt krav. Vilken basal begäran. ”De-mo-kra-tia”.

Jag gick utmed tåget, som faktiskt såg ut mer som en festlig parad. Jag tittade på människorna, lite på avstånd. Gick in i affären, köpte lite mat.

Två dagar senare var det lördag. Lördag kväll hade varit demonstrationsdag i elva veckor vid det här laget. Tåget jag såg på torsdagen var av det mer spontana slaget. Sådana uppstod varje dag.

”Hänger du med på demonstrationen?” sms:ade en långväga släkting, en 75-årig dam, som nog aldrig tidigare i livet, det vill säga före dessa elva veckor, gått i ett demonstrationståg.

”Var är det?” textade jag tillbaka.

”På Kaplan”, svarade hon. ”Alltid på Kaplan.”

Så jag gick med henne till Kaplan, en bred gata som leder österut, mot den stora motorvägen som delar staden. Jag gick med demonstranterna, österut. Och jag kände hur jag påverkades. Av intensiteten, av glöden, av våndan. De gick där, mot Kaplan, och de sjöng: ”Ein li eretz acheret” – ”Jag har inget annat land”. En gammal popsång som blivit proteströrelsens signaturmelodi.

Det var som om alla plötsligt vaknat upp, ung som gammal. ”Jag har inget annat land. Vad ger dig, Benjamin Netanyahu, rätten att förgöra mitt land?”

Och jag tänkte att det har hänt förr i den judiska historien – när självstyret hade existerat endast marginellt längre än den tid som Israel nu funnits. Det var runt år 164 före vår tideräknings början som judarna hade återfått sin självständighet, efter att de lyckats kasta ut de seleukidiska härskarna ur sitt rike och sitt tempel i Jerusalem. I hundra år varade denna självständighet, inte mer. Men den upphörde inte på grund av ett krig eller en oprovocerad invasion. I stället var det två judiska prinsar, bröderna Hyrkanus och Aristobulus, som inte kunde komma överens om vem av dem som skulle inneha makten. Så båda bad om stöd från en romersk armé. Som helt sonika invaderade och tog landet ifrån dem.

Det gav mig rysningar att tänka på detta. Israel fyller i år 75 år, om någon kan komma sig för att fira det, under rådande omständigheter. Sannolikt blir det högtidlighållet på ett helt annat sätt än någonsin tidigare, som en protest och en manifestation.

Jag stod där på Kaplan, bland alla de tiotusentals israeliska flaggorna. Och plötsligt hördes en röst, från en scen. Rösten sjöng den israeliska nationalsången, Hatikva. Och runt mig började alla sjunga Hatikva.

Det var mäktigt. En proteströrelse mot den sittande regeringen, som i sin opposition använder nationens attribut. En proteströrelse som till slut genomsyrat armén, och fackföreningsrörelserna, och de stora butikskedjorna.

Ja, jag tror att de kommer att vinna. Därför att de måste vinna.

”Ein li eretz acheret.”

Och när de har räddat domstolarnas oberoende, vilket de måste göra, och mediernas oberoende, vilket de måste göra, och när till slut Netanyahus saga är all – vare sig det tar en vecka eller fyra år – då återstår fortfarande det största, det mest existentiella, problemet. Det som Netanyahu, men långtifrån endast Netanyahu, skapat. Det som kanske var lösligt en gång i tiden, men med åren ter sig mer och mer olösligt:

”President Abbas, jag ser i er en partner för fred.”

