Lena Sohl: Det är dags att bredda bilden av medelklassen

”Varför älskar alla att hata medelklassen?” Det frågade sig Gabriella Håkansson och Malin Ullgren på dessa sidor redan 2007 (26/5). Det hade lika gärna kunnat hända i dag. Medelklassdebatten har blossat upp igen, om den nu någonsin slocknat. Artikeln var ett inlägg i den så kallade väskdebatten som handlade om medelklasskvinnors förhatliga konsumtionsvanor.

Just medelklasskvinnorna har även spelat en roll i de senaste kulturdebatterna. Deras romanskrivande (och läsande) har kritiserats och försvarats i ”köttbergsdebatten” (Karin Pettersson, Aftonbladet, 16/1, Åsa Beckman, DN 22/1). I Johan Heltnes autofiktiva bok ”Sympati för djävulen”, som behandlar hans upplevda oförrätter på den prestigefyllda skrivarutbildningen på Biskops-Arnö, tycks de kvinnliga medelklasslärarnas litteratursyn ha stört honom särskilt mycket.

Även för den som inte förläst sig på den franske sociologen Pierre Bourdieu är det lätt att se att smak och kultur är återkommande i medelklassdebatterna. En fråga från Håkansson och Ullgren är värd att ställa igen: ”Är det verkligen enbart i egenskap av kulturell smakdomare som medelklassen tar makt från andra grupper?”

Svaret är givetvis nej. Det är dags att bredda bilden av vad medelklassen som klass innebär. Jag vill flytta diskussionen från kultur och konsumtion till var mellanskiktet befinner sig på arbetsmarknaden och vad det innebär i termer av makt. Inte minst är det viktigt att se vilken roll medelklassen spelar inom kapitalismen. Det är aspekter som det inte alls talats lika mycket om, i jämförelse med vilka böcker denna klass förmodas läsa eller vilken litteratursyn den företräder.

Medelklassen säljer förvisso sin arbetskraft, precis som arbetarklassen. Men medelklassens position på arbetsmarknaden gör att den har intressen som ligger nära och ibland sammansmälter med arbetsgivarnas; exempelvis kan medelklasspersoner befinna sig i chefsposition. Trots att de själva inte äger produktionsmedlen, får de genom höga löner del av företagens vinst, mot att de förväntas vara lojala med arbetsgivaren.

Vilka som egentligen tillhör medelklassen och var gränsdragningarna ska gå har länge hållit åtskilliga sociologer vakna om nätterna. Någon konsensus om hur detta mellanliggande skikt ska förstås existerar inte. Men det finns viss enighet om att yrkeskategorier som antas spegla arbetsförhållanden, arbetsrelationer och ekonomi är avgörande för att förstå den här klassen. Positionen på arbetsmarknaden är central.

Den marxistiskt influerade amerikanska sociologen Erik Olin Wright använde begreppet ”motsägelsefulla klasslokaliseringar”. Det sätter ord på vad som är avgörande för dem som ingår i mellanskiktet och skiljer dem från andra som säljer sin arbetskraft. De besitter expertkunskaper, som bland annat kan ha förvärvats genom utbildning. De har ofta makt och auktoritet på jobbet genom sina arbetsledande funktioner. Därmed kan de organisera sitt eget arbete och ha kontroll över andras.

Den franska sociologen Loïc Wacquant menar att Karl Marx är skyldig till forskningens upptagenhet vid mellanskikten, eftersom han lämnade frågorna om denna grupps position inom kapitalismen obesvarade. Wacquant menar att teoretiker influerade av såväl Marx som Max Weber har betraktat medelklassen som redan given av samhällsstrukturen, när det i stället är viktigt att förstå den här klassens mångskiftande och föränderliga karaktär. Är det ens meningsfullt att benämna medelklassen i singular? Wacquant talar hellre om medelklasser i plural. De skilda villkoren för en läkare på Danderyds sjukhus, en civilingenjör på Volvo och en socialsekreterare i Tierps kommun gör det befogat.

Medelklassmannen Anders, i Henrik Schyfferts nya dramakomediserie ”Vi i villa”, får höra av sin chef: ”Du måste gå ner i lön. Du är en förlustaffär”

Att allt fler i Sverige har tjänstemannayrken gör också att allt fler räknar sig till medelklassen. I den fackliga tankesmedjan Katalys bok ”Klass i Sverige” (2021) påpekar Lovisa Boström att den historiska trenden att medelklassen ökar går att spåra långt tillbaka. Hon har en poäng i att många tjänstemannaarbeten blivit mer rutinmässiga, och inte självklart innebär makt och inflytande. Spänningarna inom mellanskiktet har alltså ökat, och olika delar av medelklassen kan hamna vid olika sidor av (löne)förhandlingsbordet. Det får mig att tänka på huvudpersonen Anders i Henrik Schyfferts nya dramakomediserie ”Vi i villa”, som handlar om en medelklassman som får nog av allt. Han får höra av sin chef: ”Du måste gå ner i lön. Du är en förlustaffär.”

Vissa grupper, som högre tjänstemän, har sett sina villkor förbättras med högre löner och mer kontroll över andra, medan andra yrkesgrupper snarare har närmat sig arbetarklassens situation, när det gäller villkoren på arbetsmarknaden.

”Vissa sociologer talar hellre om medelklasser i plural. De skilda villkoren för en läkare på Danderyds sjukhus och en socialsekreterare i Tierps kommun gör det befogat”. Foto: Mia Nilsson

Det intressanta är att även om arbetarklassen fortfarande är den största klassen i Sverige, definierar sig allt fler inom den klassen som medelklass jämfört med för några decennier sedan. Detta trots att de inte räknas dit utifrån vad de arbetar med, det inflytande de har på jobbet och hur mycket pengar de tjänar. Det syns tydligt i antologin ”En fråga om klass” (2010), som är en av få större forskningsstudier som kartlagt det svenska klassamhället under senare år.

Där visar forskarna Mattias Bengtsson och Tomas Berglund att bara 24 procent identifierade sig som arbetarklass, medan 51 procent såg sig som medelklass och 17 procent som övre medelklass. Tjänstemannaklassen definierar sig mer ”rätt”, det vill säga de som av forskarna ansågs höra hemma i medelklassen eller övre medelklassen angav också det själva. Enbart 4 procent av dem såg sig som arbetarklass.

Reklamaren med Sandqvist-ryggsäck identifierar sig helt enkelt inte med kassabiträdet på Pressbyrån

Forskarna jämför med den klassiska studien ”Människan i industrisamhället” från 1955, där 83 procent av industriarbetarna i Huskvarna och Katrineholm såg sig som tillhörande arbetarklassen. Det mest uppseendeväckande i den gamla studien var tjänstemännens identifikation: en majoritet (54 procent) ansåg sig tillhöra arbetarklassen, en betydligt större andel än de (32 procent) som räknade sig som medelklass.

De stora förändringarna sedan 1950-talet har alltså handlat om två saker: att en allt mindre andel av arbetarklassen ser sig som just det och att en stor andel av tjänstemännen numera betraktar sig som medelklass. Reklamaren med Sandqvistryggsäck identifierar sig helt enkelt inte med kassabiträdet på Pressbyrån.

Så samtidigt som det i kulturdebatten finns ett starkt avståndstagande från exempelvis ”medelklassig” litteratur identifierar sig fler och fler med denna klass – även om identifikationen knappast är med den typ av kulturmedelklass som upptar utrymme på kultursidorna. Sociologen Stefan Svallfors förklaring är att människor som i dag väljer att säga att de tillhör medelklassen menar ungefär samma sak som deras föräldrar gjorde på 1950-talet, när de placerade sig i arbetarklassen. Att jobben inom industrin har blivit färre i Sverige kan, menar han vidare, också vara ett av skälen till att en mindre andel ser sig som arbetarklass.

Kopplingen mellan manliga industriarbetare och arbetaridentitet har historiskt varit stark. Men många av dagens arbetare jobbar inom andra branscher än industrin. Dessutom består dagens svenska arbetarklass i hög grad av kvinnor och människor med utländsk bakgrund.

Men var inte ämnet medelklassen? Rörelserna i samhället och människors medvetande gör det svårt att förstå den breda medelklassen i dagens Sverige utan att också skriva om den arbetarklass som blir alltmer politiskt marginaliserad.

När arbetarklassen alltmer förknippas med negativa värden, som en rasistisk och SD-röstande klass, är det inte konstigt att ”arbetarklass” fått andra konnotationer än tidigare

Det är inte alls förvånande att arbetarklassen alltmer ser sig som en del av medelklassen. Ordet ”arbetare” är i vila – om än, för att citera Göran Greider ”enbart i språket” (DN, 14/5 2021). Samtidigt förknippas arbetarklassen alltmer med negativa värden, inte minst genom den ständigt återupprepade bilden av en rasistisk och SD-röstande klass. Det är inte konstigt att ”arbetarklass” fått andra konnotationer än tidigare.

Utifrån ett brittiskt sammanhang, där avsmaken inför och föraktet mot arbetarklassen många gånger är mer oförblommerade än här, har den brittiska sociologen Steph Lawler beskrivit att många som uttrycker motstånd mot att diskutera klassamhället i sig inte känner någon skam över att beskriva den vita arbetarklassen i nedlåtande termer.

Men, och detta är viktigt, denna syn på arbetarklassen har historiskt vägts upp av en ideologisk tanke om att arbetarklassen har ett värde. Att identifiera sig som arbetarklass blir svårare i dag när det inte längre är ett begrepp som artikuleras i offentligheten och inom politiken.

Det som, enligt ”Människan i industrisamhället”, formade människors klassmedvetande var arbetarrörelsens fackliga och politiska organisering. Därför undrar jag över den samtida synen på och distansen till arbetarklassen. Det är en fråga som även Eric Rosén (Aftonbladet, 16/10 2021) funderat över. Han skriver om vänsterns och socialdemokratins blick på människor i arbetarklassen: ”Som man från ovan ska respektera och högakta men aldrig se sig som del av eller i samma led som. Som omöjlig att säga emot eller diskutera med, eftersom den bara är och således bär på en massa permanenta värderingar.”

Patriks Lundbergs krönika var skriven av en tidigare uppåtsträvande klassresenär som hade fått nog

När stora delar av den rörelse som en gång var buren av arbetare har gjort sitt bästa för att överge arbetarna är det inte konstigt om arbetarklassen börjar betrakta sig själv som något annat än en del av ett kollektiv som få verkar vara intresserade av att tala med.

Samtidigt som det i arbetarklassen finns en överidentifikation med medelklassen längtar andra bort. En text som har fått stor spridning är Patrik Lundbergs krönika ”Jag vill lämna medelklassen” (DN, 23/11 2021). Den är skriven av en tidigare uppåtsträvande klassresenär som har fått nog. Hans skäl: medelklassens skamkänslor för allt de gör (och inte gör), deras frågor om allt han inte har eller tar (sommarhus, semester). Lundberg vill lämna den klass han strävat till för att hans ”drömmar har dött”, och han skriver in sig i en tradition av avståndstagande från medelklassen.

Men varför har så få plockat upp den andra tråden i hans text – att han sedan barnsben aktivt sökt sig bort från arbetarklassen?

När jag läser historikern Selina Todds hyllade bok ”The people. The rise and fall of the working class” (2014) om den brittiska arbetarklassen fastnar jag vid beskrivningen av att hennes föräldrar inte ville lämna arbetarklassen bakom sig för att bli medelklass. Vad de ville var att allas livsvillkor skulle förbättras. Kanske är det under den nyliberala omsvängningen av samhället, då tanken om ett kollektivt lyft av människors levnadsvillkor alltmer upphört att vara ett gemensamt samhällsprojekt, som människor gränsdragningar nedåt blir allt viktigare. Medelklass blir då alla som inte befinner sig längst ned – eller för den delen, högst upp – på samhällsstegen.

Medelklassen är för många människor kanske inte ens längre ett klassbegrepp, utan har blivit synonymt med att klara sig, ha mat på bordet, kunna betala månadens räkningar. I min forskning har jag nyligen intervjuat kvinnor som arbetar på ett stort tvätteri, ett tungt industrijobb där många är medlemmar i IF Metall, det vill säga ett rätt klassiskt arbetarklassyrke. Men flera av kvinnorna ser inte sig själva som arbetarklass. Sara, en av dem jag har intervjuat, svarar direkt ”medelklass” när jag frågar vilken klass hon tänker att hon tillhör. När jag ber henne förklara varför, säger hon att det är för att hon inte har någon utbildning, för att hon har ett ”basic jobb”, en ”basic lön”, att hon hyr och inte äger sin lägenhet: ”Det är det som jag anser är medelklass.” Medelklassen har blivit det nya normala.