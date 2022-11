Leonidas Aretakis: Radikalhögerns vurm för droger har en vindlande historia

Under åklagarens slutplädering i Visby tingsrätt fördes Theodor Engström ut efter att ha ropat: ”He is attacking my reality!”

Rättegången gäller terroristbrott för mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren under Almedalsveckan, samt förberedelse för terroristbrott genom planer på att döda eller skada centerledaren Annie Lööf. Engström har tidigare varit med i nazistgruppen NMR och hans val av måltavlor – kvinnliga symboler för myndighetsutövning och antirasism – skvallrar om hans bakgrund i extremhögerns giftiga hatkultur.

Mindre uppmärksammat är att han även åtalas för narkotikabrott. Vid dådet hade han tio lsd-lappar i plånboken och 20 i ryggsäcken. Hemma i sovrummet låg ytterligare 42 doser samt 2 gram av dess skruvade kusin dmt. Vad gjorde Visbymördaren med all denna psykedelika?

I förhöret berättar Engström att han senast tog lsd i november, och att han hade med sig lapparna ”om modet brister” eller för ”en sista extra magisk upplevelse”. Men han påpekar också: ”det hade inte gått att utföra något dåd om jag hade tagit någon lsd”.

Det sistnämnda är förmodligen korrekt. När militären har intresserat sig för psykedelika så är det för att slå ut fienden, inte för att stärka de egna soldaternas stridsförmåga. Då har man snarare gått till centralstimulerande amfetaminer. Men kan ruset ett halvår innan terrordådet ha påverkat hans tänkande, samt varit en viktig del av den ”spökbur” som han säger sig ha levt i de senaste tio åren?

Det är svårare att svara på. I förhören berättar han om självmedicinering med både cannabis och lsd, och som så ofta är det svårt att veta om drogerna var ett uttryck för sjukdomen eller en bidragande orsak till den. Men han berättar också att när han 2017 lämnade den nazistiska miljön intresserade han sig i stället för shamanistisk litteratur och såg andliga upplevelser och lsd som ett ”komplement” i den ”nya lek” som han började leva i. Han förstod då att livet är en saga, och att fåglarna är till för att ge hemliga tecken från högre makter.

Så kan dådet förklaras av vansinne, högerextremism eller nyshamansk väckelse? Ja på allt. Visserligen antyder småskaliga studier vid Imperial College i London att magisk svamp kan främja öppenhet och motverka auktoritära värderingar. (”Psychedelics, personality and political perspectives”, 2017)

Samtidigt är det svårt att bortse från den starka position som psykedelika har intagit i den nya extremhögern. Minns bara shamanen Jake Angeli som deltog i stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021, ansiktsmålad med horn, päls och ett spjut i handen. Förutom att känna sig kallad av ”Q” och förneka pandemin, så rekommenderar han ”shamanska plantor och tekniker” i stället för industriella mediciner.

Jordan Peterson berättar exalterat i sin podd att han har djupstuderat den psykedeliska litteraturen i 20 år – och att substanserna ”bokstavligen är av central betydelse” då de har potentialen att väcka vår slumrande religiositet till liv igen. Hans liv är också ett uttryck för de närmast komiska motsägelser som präglar denna nya höger – medan fansen uppmanas städa sitt rum (”ordning”) behandlade han sig själv med köttdieter och koma, vilket nu har förvandlat honom till en gråtande mystiker.

Schamanen Jake Angeli under stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Foto: Chris Kleponis/TT

Detta förvirrade uppvaknande tar sig ibland uttrycket ”conspirituality”, konspirativ andlighet, vilket kan förklara att yogamammor och nazister kunde protestera tillsammans mot pandemirestriktionerna under namnet ”frihetsrörelsen”.

I USA är denna märkliga koalition en jättebransch. Världens viktigaste investerare i psykedelisk medicinforskning är Peter Thiel, medgrundare av Paypal och såddfinansiär av företag som Airbnb och Facebook. Han sponsrade också Donald Trumps valkampanj 2016 i utbyte mot dyra kontrakt till hans övervakningsföretag Palantir, däribland att kameraövervaka mexikanska gränsen. I mellanvalen finansierade han också radikala republikaner som Blake Masters i Arizona. En annan viktig psykedelisk investerare är Rebekah Mercer, som även hon sponsrade Donald Trump samt flera organisationer som spred lögner om valfusk inför stormningen av Kapitolium.

Så varför är nyhögern så fascinerad av psykedeliska droger? Ett möjligt svar är att substanserna ofta hittar in i miljöer som vill utmana mittfåran. På 60-talet blev lsd därför en viktig symbol för hippierörelsen, som inte var så entydigt vänster som Richard Nixon befarade. Enligt forskaren Fred Turner fanns det snarare två amerikanska motkulturer – dels den vänsterungdom som stred för yttrandefrihet på universiteten, mot Vietnamkriget och för kvinnors och svartas rättigheter; dels den libertarianska hippierörelse som drog sig undan politiken till kullarna utanför San Francisco för att leva i kommuner av lidelsefull andlighet.

Det är främst den senare miljön som drogs till psykedelika. Där trivdes också en del protofascistiska teorier, som rädslan för en ”befolkningsexplosion” – att jorden hotade gå under på grund av de fattiga ländernas höga barnafödande. Den världsbild som spreds av rörelsens lsd-frälsta företrädare som Stewart Brand och Ken Kesey var snarast libertariansk och hånfull mot vänstern. Men 60-talets hippielibertarianism är alldeles för politiskt mångtydig och frihetlig för att inspirera dagens radikalhöger. Källorna bör snarare sökas i efterkrigstidens kontinentaleuropeiska konservatism.

Efter att andra världskriget helt diskrediterat radikalhögern som samhällsprojekt vände sig delar av rörelsen inåt, till hemliga sällskap och mystik, för att hålla tankarna levande. Delar av denna självutnämnda konservativa elit började betrakta psykedelika som ett verktyg för att se de mytologiska krafter som styr världen bortom massans vetskap.

En viktig figur i denna rörelse är Julius Evola, den italienska efterkrigstidens viktigaste högerextrema tänkare. Han gav sin lära många namn – traditionalism, magisk idealism, superfascism – och sökte i mystiska tankegångar från tantra till hermeticism de eviga sanningar som den ytliga moderniteten hade suddat ut. Han experimenterade även med psykedelika, som med rätt teknik kunde föra brukaren till den ”högre ordningens andliga verklighet” snarare än reduceras till en ”visionär orgie”.

I denna högre ordning ingick hierarkier som människan inte fick rubba. Han såg kvinnor, judar, ickearier och socialister som underlägsna och förespråkade italienska raslagar, som skulle vila på andlig snarare än biologisk grund. Hans tankegångar har inspirerat mäktiga presidentviskare som ryssen Aleksandr Dugin och amerikanen Steve Bannon.

En annan viktig högerradikal i samma esoteriska tradition är den tyske författaren Ernst Jünger. Efter att ha förlorat två världskrig, första gången som soldat och andra gången som censor i Frankrike, fick han ett brev av Albert Hofmann som precis hade upptäckt lsd. Den schweiziska kemisten hörde av sig till sin tids viktigaste högerintellektuella, inklusive den nazityska stjärnjuristen Carl Schmitt, för att bättre förstå substansens mystiska sidor. Hofmann trippade flitigt med Jünger, som myntade ordet ”psykonauter” om sådana själsliga äventyrare.

Det psykedeliska rusets effekter är alltså svåra att förutsäga. En känd studie från 2006 visar att det kan stimulera positivt livsförändrande mystiska upplevelser, och redan nu har substanserna börjat berika psykiatrin.

Vänsterradikala 60-talskonstnärer som Öyvind Fahlström ansåg att insikten att världen går att förändra kunde nås med psykedelika, medan det i vår jagfokuserade tid oftare används för att se med nya ögon på oss själva. De har stimulerat grundare av allt från klimatrörelsen Extinction rebellion till högerradikala sajter som The Daily Stormer och 8chan. Som den psykedeliska rörelsen själv gärna påpekar beror effekterna på förförståelse och miljö, set and setting.

Om vi nu står inför en psykedelisk återkomst så lär de kulturella ramar som skapas kring bruket vara av yttersta betydelse. I sig själva gör substanserna varken gott eller ont. Det enda som är säkert är att få lämnas oberörda.

Leonidas Aretakis är chefredaktör på Flamman och medarbetare i DN Kultur. I våras gav han ut boken ”Extas i folkhemmet – Sveriges psykedeliska historia” (Natur & Kultur).

Intressanta böcker:

Julius Evola: ”Cavalcare la tigre” (Rida tigern), 1962.

Ernst Jünger, ”Annäherungen” (Psykonauterna), 1970.