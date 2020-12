”Let them all talk” en nostalgisk pratfest

Dramakomedi ”Let them all talk” Regi: Steven Soderbergh Manus: Deborah Eisenberg. I rollerna: Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges, Gemma Chan m fl. Längd: 1 tim 53 min. Språk: engelska. Premiär 11/12 på HBO. Visa mer

Filmer om kvinnlig vänskap är en stapelvara i den amerikanska underhållningsfilmens historia, särskilt kring 80- och 90-talen. Från ”9 to 5”, ”Blommor av stål”, ”Stekta gröna tomater” och ”Före detta fruars klubb” till mer hårdkokta filmer som ”Thelma & Louise”.

Steven Soderbergh, som slog igenom som ung indiekung under samma period, lånar det gamla konceptet men vränger till det rejält. ”Let them all talk” handlar snarare om en gammal ovänskap som väcks till nytt liv.

Meryl Streep spelar den kända, hyllade och bitvis – förstår man – till och med säljande författaren Alice som sjuttioplus skrivit in sig i ett hörn. Förlaget skriker efter en uppföljare till hennes mest kända bok. Hon försöker desperat komma loss genom att bjuda med sig två gamla väninnor från collegetiden på en tripp från New York till England med RMS Queen Mary 2, världens enda transatlantiska linjefartyg.

Det är en udda gest med tanke på att trion knappt setts på trettiofem år. Särskilt långsura Roberta (Candice Bergen) anser att den skrivande väninnan kannibaliserat på hennes liv i en tidig succébok. Susan (Dianne Wiest), som till vardags jobbar med att stötta fängelsedömda kvinnor, undrar mest fascinerat vad som ska hända. En vacker förlagsredaktör, som smugit ombord för att spionera, och Alices lufsiga brorson Tyler utökar persongalleriet.

Meryl Streep, Dianne Wiest och Candice Bergen i ”Let them all talk”. Foto: Peter Andrews

Meryl Streep har förstås en drömroll och utvinner med smittande energi all möjlig humor ur Alices pretentiösa litterära snobbism. På gott och ont dominerar hon scenen, Bergens krassa bufflighet är också rolig, men fina Wiest – som annars är den stora komediennen av de tre – vinner mitt hjärta med sina ömsinta, melankoliska generationsreflektioner.

Den lyxiga båten bildar fond för en lite riktningslös men ändå i sina stunder rätt skarpsynt dramakomedi som formar sig till en vindlande pratfest. Nostalgisk i allt, utom när det gäller känslorna. De tre damerna är som repellerande magneter. Alice magnifika självupptagenhet och divighet ställs mot Robertas heliga vrede och Susans naiva förundran över situationen. Det blir stökigt och bökigt, men någonstans förenas de tre ändå – motvilligt. Den gamla vänskapen är död och begraven men de delar i alla fall samma erfarenhet av känna sig ur led med tiden, tekniken och kroppen.

