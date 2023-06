Malin Ekman levererar en levande rapport från splittrat USA

Logga in

Den kanske mest fasansväckande teorin om Romarrikets fall är den om blyförgiftningen. Statens invånare tros ha fått i sig metallen delvis via vattenledningarna. Men den fanns också i bland annat mat, dryck, smink, medicin och målarfärg. Höga halter av bly i en kropp kan döda en människa. Låga kan orsaka missfall och sänka mannens fertilitet. Så föll det en gång så mäktiga imperiet. Genom att själv, långsamt, förgifta sina egna medborgare.

Jag tänker på denna historiskt omstridda hypotes när jag läser SvD:s USA-korrespondent Malin Ekmans debut som fackboksförfattare. Förlaget Volante lanserar den som en granskning av den amerikanska vänstern. Men marknadsföringen leder tanken lite fel. Vad Ekman i själva verket skriver fram är ett helt politiskt ekosystem. Detta tycks i sin tur vara som genomsköljt av osynlig, toxisk materia. Boken är en skildring av ett land på väg att förgifta sig själv till döds.

”Skymning i Amerika” består till viss del av reportage och kolumner som tidigare har publicerats. Men en ansenlig mängd av materialet är nytt. Berättelsens startpunkt identifierar författaren till sin egen flytt till USA 2019. Hon skriver att hon kommer dit under ”slutet av en era, Trumps sista år som president”. När pandemin bara några månader senare stänger ner hennes nya hemland börjar nästa epok. De ojämlikheter och motsättningar mellan grupper som redan tidigare varit stora växer, eftersom viruset ytterligare avslöjar systemets svaga punkter.

Man kunde kanske annars tänka sig att den omtalade amerikanska polariseringen skulle lugna ned sig med corona. Trump har försvunnit in i internets skuggvärld och Joe Biden lovade ju faktiskt att han skulle ena folket om han blev president. Under ytan sjuder dock de politiska ytterkanterna av liv. Bidens första ämbetsperiod präglas, i rak motsats till vad han utfäste, av ytterligare splittring. Oron, missnöjet och ilskan växer i folkdjupet. Malin Ekman har med andra ord landat med fötterna rakt ned i guld.

Utvecklingen hon börjar intressera sig särskilt för ”handlar om hur det demokratiska partiet förändrats parallellt med det republikanska och om hur det amerikanska samhället i vissa avseenden såg ut att föras längre vänsterut än det svenska”.

Hon observerar hur den amerikanska vänstern tycks ha blivit mer dogmatisk i takt med att ”wokekulturen” spridit sig genom samhällets alla skikt, och hon ser dess konsekvenser i allt från toppuniversitetens vänsterdominans till hur brottsligheten ökar till följd av radikal rättspolitik.

I områdena vid den mexikanska gränsen möter hon gamla demokrater som förvandlas till republikaner samtidigt som flyktingar dyker upp ur villaägares brunnslock. I kapitlet ”Delade uppfattningar” visar hon effektivt hur de yttrandefrihetsvurmande techbolagen riskerar att svika sina egna ideal genom att censurera en viss typ av innehåll men inte annat. I ”Protester utan klass” diskuterar hon den antirasistiska debattens svårigheter att tillämpa ett klassperspektiv, och vad som händer när den misslyckas med just detta.

Genom dessa politiska ökenlandskap leder Ekman läsaren med säker hand. Stilistiskt är hon saklig och noggrann med detaljer. Hennes blick är skarp, liksom förmågan att hitta de verkliga människorna vars röster förmår nyansera och sätta färg på berättelsen.

Som Rebecca, den informella chefen i de hemlösas tältgemenskap i Portland, vars smutsiga näve författaren skakar utan att tveka. Eller de oroliga, anonyma föräldrarna vid prestigeskolan Dalton i New York, där barnen delas in efter hudfärg med antirasism som förevändning. Via köksbord, trädgårdar, parkeringsplatser, gränskontroller, valkampanjsmöten har Ekman med den ensamma utrikesreporterns karaktäristiska ihärdighet frågat sig fram genom sitt nya land.

Historien hon hittat är inte vacker, särskilt inte för läsare med sympatier till vänster. Men i ”Skymning i Amerika” känns den sorgligt levande och sann.

