Lewinsky stämmer in i kritiken mot Beyoncés låtar

Beyoncé har haft fullt upp sedan hon i förra veckan släppte sitt sjunde album ”Renaissance”.

Efter att ha anklagats för funkofobi för att ha använt ordet ”spaz” i låten ”Heated” valde den amerikanska sångerskan att ändra i låttexten. I ett uttalande till Insider sade en representant för sångerskan att det ”inte var meningen att använda ordet på ett skadligt sätt”.

Kort därefter tog hon också bort en del av låten ”Energy”, efter att artisten Kelis blivit upprörd över att Beyoncé använt sig av hennes hitlåt ”Milkshake” utan att kredda henne. ”Nivån av respektlöshet och total okunnighet hos alla tre parter är häpnadsväckande”, skrev Kelis på Instagram.

Nu har den amerikanska aktivisten och tv-personligheten Monica Lewinsky – främst känd för en affär med USA:s dåvarande president Bill Clinton på 1990-talet – hoppat på kritiktåget, skriver NME.

I ett inlägg på Twitter länkar hon till en nyhet om att sångerskan tagit bort ordet ”spaz”. Hon påminner sedan om en textrad från Beyoncés låt ”Partition” från 2014, där hon sjunger ”he Monica Lewinsky’d all on my gown” – en referens till sexskandalen mellan Lewinsky och Clinton.

https://twitter.com/MonicaLewinsky/status/1554129582755721216

Lewinsky kritiserade låten redan när den släpptes.

– Jag tror att du menade ”Bill Clinton’d all on my gown”, sade hon i en intervju med Vanity Fair 2014.

Hon har dock inte bett Beyoncé att ändra låten, och påpekar att hennes sätt att ”hantera svåra och förödmjukande saker” är att hitta humorn i dem.

