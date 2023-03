Lewis Capaldi låter som en hackande bandsåg

Konsert Lewis Capaldi Scen: Avicii arena, Stockholm. Visa mer

Lewis Capaldi tillhör den nya, tråkiga generation som just nu får klockorna att stanna högst upp på listorna. Mycket kan sägas om hur sömnpillret Ed Sheerans monstruösa framgångar smittat storbolagens a&r-avdelningar med narkolepsi. Capaldi, hans piano och tårdrypande ballader älskas av unga fans med en passion endast värdig Harry Styles höftparti. När den 26-årige skotten på söndagskvällen kliver upp på scenen i en närapå fullsatt Avicii arena kompenserar värmen som möter honom med råge för den inställda våren utanför.

Under hans pågående Europaturné har dessutom rubriker om märkliga händelser höjt temperaturen. Bara under den gångna veckan ska han ha stoppat först en konsert i tron att han i publikhavet hört en get och några dagar senare en för att han tyckt sig se Harry Potter. Situationerna är talande för det chosefria sätt med vilket Capaldi handskas med sin popularitet. Hur mycket hjärta och smärta han än laddar sina hits med är hans scenpersona som kontrast avslappnad. Ingen är förvånad när han redan i en av kvällens första låtar avbryter sig för att ge mikrofonen till en tjej på första raden. Hon har sjungit med så dåligt att han brustit ut i skratt.

Nu är hjälp med sången dessvärre precis vad han behöver denna kväll. Capaldis röst är för tillfället ur funktion. Mellansnacken ägnar han helt åt att be om ursäkt för att merparten av de ljud som kommer ur hans strupe låter som en hackande bandsåg. Under den dryga timme som han tillsammans med det fyra personer stora bandet står på scenen blir han tydligt bara mer och mer plågad.

Omständigheterna är olyckliga eftersom Capaldi lever nästan helt på sin mäktiga, Joe Cocker-lika stämma. När han inte kan sjunga avslöjas låtar som ”Bruises”, ”Grace” och ”Someone you loved” som de uddlösa transportsträckor de är. ”Jag trodde aldrig att jag skulle få chansen att fucka upp en såhär stor spelning”, säger han innan han lämnar lokalen. Inte ens all tonårskärlek i världen klarar av att dämpa den känsla av att kejsaren är naken som blir kvar.

