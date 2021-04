Lil Nas X nya singel är alldeles, alldeles underbar

Pop Lil Nas X ”Montero (call me by your name)” (Sony) Visa mer

Under Pride 2019, efter att hans countryraphybrid ”Old town road” hade blivit en megahit, kom Lil Nas X ut som gay. Sexuella orienteringar andra än hetero är fortfarande något laddat i den amerikanska hiphopvärlden, men till dem som blev chockade över nyheten svarade Lil Nas X avslappnat på Twitter: ”I thought I made it obvious”.

Hans nya singel, som omedelbart rusat upp till toppen av Billboardlistan, har snabbt blivit ett fenomen, lika mycket på grund av låten i sig som av den fantastiska musikvideon, regisserad av Tanu Muino och Lil Nas X själv.

En svindlande fantasifull och skamlöst homoerotisk berättelse inspirerad av Bibeln, Platon, Dante och FKA Twigs. Lil Nas X har anklagats för satanism och blasfemi av konservativa grupper, en kritik som han tar med ro och besvarar med kvicka tweets.

Låten, vars titel är en hyllning till den vackra filmen ”Call me by your name”, är lika briljant som sin video: i en sorts uppspeedad variant av Ed Sheerans ”Shape of you” sjunger den 22-årige rapparen om bögsex på ett jublande explicit sätt (”shoot a child in your mouth while I’m riding”, lyder en textrad). Han är lika fri och stolt som en ung Bob Dylan, han är gränslöst begåvad, han är underbar.

Bästa spår: ”Montero (call me by your name) – Satan’s extended version”

Läs mer om musik och fler texter av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli