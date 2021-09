Lil Nas X underhåller med sitt personliga popalbum

Pop Lil Nas X ”Montero” (Columbia/Sony) Visa mer

”Never forget me and everything I’ve done” vädjar Lil Nas X i ”Am I dreaming”, den avslutande låten på hans debutalbum. Ingen större risk. Atlantarapparens senaste tre år har redan satt outplånliga spår i populärkulturen.

Genombrottshitten ”Old town road” från 2019 blev snart det sena 10-talets mest omdebatterade. Låtens blandning av hiphop och country gjorde att den både passade in överallt, den blev enormt framgångsrik, och ingenstans, särskilt inte på den konservativa amerikanska countrylistan. Som homosexuell ansågs upphovsmannen också som kontroversiell i två genrer där många utövare har så svårt att bryta sig loss från traditionella mansroller att deras respektive machoism ibland framstår som lätt överkompenserande.

Efter det har Lil Nas X fortsatt att kräva sin plats på de mest spektakulära sätt. I videon till ”Montero (call me by your name)”-singeln gav han satan själv en lapdance. Sedan lanserade han en Nike-modell med djävulstema – utan skojättens medgivande.

Kyrkan blev arg. Nike blev ännu argare. Och den amerikanska konservativa högern – den blev alldeles rasande.

Vilket så klart är precis vad Lil Nas X ville. ”Mest av allt vill jag bara korrumpera de unga”, skämtade han.

Ju mer motstånd han stött på desto större har hans motrörelse blivit. I en tid där tonläget och samhällsklimatet ibland är så toxiskt att det tystar vem som helst har Lil Nas X snarare höjt rösten och rest sig upp ännu stoltare.

”Montero” lanserades bland annat med fejkade och väldigt roliga reklamtavlor liknande de som mindre nogräknade advokater sätter upp lite varstans i USA. Med rapparen utklädd till slemmig advokat frågade tavlorna ”Gay?”, ”Do you hate Lil Nas X?” och ”Are you single, lonely and miserable?”, för att sedan locka med det löftesrika påståendet ”du kan ha rätt till ekonomisk kompensation”. På en fjärde tavla fanns också frågan ”Do you miss the real America?” och uppmaningen om att besöka albumets hemsida för att ”se hur vi kan ta tillbaka vårt land!”.

Om Lil Nas X bara hade varit en nagel i ögat på den dumkonservativa utbredningen hade det varit en sak, men ”Montero” är också ett extremt underhållande, och djupt personligt, popalbum. Om att vara sig själv, om att känna stolthet över vem man är, om att stå upp för det man tror på.

Men visst utmanar Lil Nas X kanske mer i vem han är än hur han låter. Rent musikaliskt placeras ”Montero” lätt in i en poppig mittfåra, men just det har en poäng också. Likt, säg, Paul Heaton i The Beautiful South har Lil Nas X fattat att man ibland måste gömma medicinen i lite socker för att den ska gå ned. Eller – ganska mycket socker. För en låt är aldrig bara en låt för Lil Nas X, som den hypermoderna popstjärna han är vill han bygga ut varje nytt musikaliskt livstecken till ett maximalistiskt, referenstungt allkonstverk.

Ska man ha en invändning mot ”Montero”, annat än på låtarnas detaljnivå, är det möjligen att albumformatet inte riktigt räcker till för att fånga hela hans omtumlande storhet, att något litet går förlorat när det visuella elementet från videorna och framträdandena försvunnit.

Var Lil Nas X kommer ta vägen nu vet så klart bara han själv. Men det kommer definitivt fortsätta att vara oavbrutet kul. Och ingen kommer glömma honom eller vad han gjort.

Bästa spår: ”Void”

