Lili & Sussie gör onlinekonsert för Ukraina

Konserten gästas även av flera andra artister, som Robert Hoffman, Jan Johansen och Suzzie Tapper. Även Peo Thyrén från den svenska rockgruppen Noice kommer att medverka, tillsammans med ”Vår tid är nu”-skådespelaren Charlie Gustafsson, och skådespelaren Einar-Hugo Strömberg, som just nu är aktuella med en musikal om just Noice.

”Vi stoppar inget krig, men många bäckar små gör skillnad, och när man går samman känner man stöd, hopp och styrka”, säger Lili & Susie och Robert Hoffman i ett pressmeddelande.

Konserten äger rum på Lili & Susies facebooksida på söndagskvällen. Under konserten kommer flera telefonnummer till olika organisationer som arbetar i Ukraina att finnas tillgängliga.

Lili & Susie slog igenom i mitten på 1980-talet och hade stor framgång på de svenska hitlistorna in på mitten av 90-talet, med låtar som ”Oh mama”, ”Bara du och jag”, och ”What's the colour of love”. Förra året medverkade de i TV4-programmet ”Så mycket bättre”.