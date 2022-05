Lilla livet står i fokus i galna ”Dr Strange in the multiverse of madness”

Superhjälteaction ”Dr Strange in the multiverse of madness” Regi: Sam Raimi. Manus: Michael Waldron. I rollerna: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams med flera. Längd: 2 tim 6 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Lagom till ”Doctor Strange in the multiverse of madness”-premiären började ett klipp cirkulera där man kan se en och samma statist passera Benedict Cumberbatch fyra gånger inom loppet av några sekunder. Skadeglädjen var påtaglig – åtminstone på ena sidan av ställningskriget mellan Marvels belackare och tillskyndare. Ha ha, hur är det ens möjligt för en storbudgetfilm att tabba sig så gruvligt? (Andra sidans replik var blixtsnabb: det är faktiskt med flit och/eller spelar ingen roll.)

Det var inte den första varningen om att ”Doctor Strange”-uppföljaren blivit för otymplig för sitt eget bästa. Särskilt nesligt för Sam Raimis fans, som hoppats på att han skulle vitalisera superhjältegenren med sin comebackfilm (senaste regiuppdraget var – gäsp – 2013 års ”Oz: The great and powerful”). Raimis ständige skådespelare Bruce Campbell, som arbetat med honom sedan ”Evil dead”-epoken, hade ju tidigare avslöjat att regissören nödgats spela in nya scener för att filmen ska synka bättre med den stora följetongen.

Det kanske inte ens var menat som en anklagelse, och det är väl för sent att sörja regissörens roll i den präktiga Marvelsagan, men ger förstås en nedslående inblick i produktionsprocessen. Det finns inte utrymme för konstnärlig friåkning i en narrativ blockbusterplanering som redan sträcker sig till 2032.

Samtidigt har idén om multiversum, med olika kosmiska kryphål till parallella världar, visat sig tacksam att exploatera. Om inte annat för att den öppnar upp för ett oändligt antal favoriter i repris. Fjolårets ”Spider-Man: No way home” innebar ju ett återbesök för Tobey Maguires spindelfigur från Sam Raimis ”Spider-Man”-filmer – den populära 00-talstrilogin som banade väg för dagens dominans av halvgudar i mask eller cape.

När nu också Raimi återvänder till superhjältefilmen har förväntningarna varit försiktigt positiva. Eftersom ”Doctor Strange in the multiverse of madness” handlar om skadliga inbrytningar i främmande universum, kanske han kan röra till Marvel också? Inte minst som Raimi lyckades visa upp sina skräckmeriter i ”Spider-Man 2” från 2004.

Det är mycket sagt att Raimi ställer genren på huvudet, men det är både infallsrikt och underfundigt. För att vara en del av en större Marvelkreation, där även bland annat tv-serierna ”Wandavision” och ”Loki” ingår, är filmen relativt självtillräcklig. Det vill säga: det går att hänga med genom sprickorna i verklighetens sömmar, utan att hålla koll på den maximalistiska helheten. Och under alla lager handlar ”Doctor Strange in the multiverse of madness” om det lilla livet: Doctor Strange undrar om hans kärlek till Christine är dödsdömd i alla universum, häxan Wanda vill återförenas med sina barn medan den nya förmågan tillika mirakelungen America saknar sina föräldrar. Efter alla magiska duster vill de ju helst bara ha en ömsint klapp på kinden.

Det finns inslag av skräck i ”Doctor Strange in the multiverse of madness”, dock inte mer än att filmen klarar elvaårsgränsen, och resultatet får väl betraktas som en underhållande halvmesyr. Det är konstigt och galet men tyvärr går ingenting till intressant överdrift.

Se mer. Tre andra Sam Raimi-filmer: ”Darkman” (1990), ”En enkel plan” (1998), ”Drag me to hell” (2009).

