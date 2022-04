Lina Nyberg binder förtroligt samman året med alla dess månader

Jazz Lina Nyberg ”Anniverse” (Hoob/Border) Visa mer

Det äventyrliga ligger i Lina Nybergs natur som vokalist, kompositör och arrangör. Inte minst påtagligt när hon närmade sig konstmusiken med såväl stråkkvartett som symfoniorkester på en ambitiös albumtrilogi 2014-2017.

Sedan kom ”The clouds” för mer jazztypisk tentett samt fjolårets duoplatta ”The night and the music” med amerikanska standards på temat natten. Nya skivan ”Anniverse” kretsar i sin tur kring årets månader och årstiderna. Kärnkvartetten – pianisten Cecilia Persson, gitarristen David Stackenäs, basisten Josef Kallerdahl och trummisen Peter Danemo – har bidragit med nyckelord som Nyberg odlat upp till texter och tonsatt tillsammans med sina medmusiker.

Det handlar om att följa spåren i snön i januari, våren i Paris och Earth, Wind & Fires discoklassiker ”September” fint omstöpt till stämningsfull skymningsjazz. Samt om att behålla lugnet i en oktoberstorm som andas Jan Johanssons folkton. Jazz på svenska blir det också bokstavligen i ”Maj” när knopparna brister i brytpunkten mellan Monica Zetterlund och Frida Hyvönens teatrala singer/songwriter-idiom. Det finns en förtrolighet i Nybergs tonfall som håller ihop även en klangligt och språkligt spretig samling sånger, där ”The February March” fyndigt täcker två månader i både mars- och marschtakt.

Bästa spår: ”June”

Läs mer om musik och veckans skivrecensioner