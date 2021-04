”Line of duty” sätter nytt publikrekord

Enligt Deadline bänkade sig 10,9 miljoner britter framför tv:n på söndagskvällen, vilket kan jämföras med de 9,6 miljoner tittare som såg premiäravsnittet av den aktuella säsongen.

Det näst sista avsnittet är det mest sedda i brittisk tv på 13 år, vilket slår de mest sedda avsnitten av populära ”Downton Abbey” och ”Bodyguard” (även den från ”Line of duty”-skaparen Jed Mercurio).

Huvudrollerna spelas den här omgången av Kelly Macdonald, Martin Compston och Vicky McClure. Adrian Dunbar återkommer också i rollen som polischefen Hastings.

I Sverige finns de fem första säsongerna av ”Line of duty” på C More. Säsong sex får dock premiär på SVT senare i vår.

