Linus Larsson: Äntligen kan AI fejka livsgnistan man saknar

Ett litet flygplan cirkulerar lågt över utomhusarenan i Silicon valley och försöker få oss i publiken att se banderollen det drar genom luften: ”Protect abortion privacy”, en hälsning till Google att sluta GPS-logga amerikaner som besöker abortkliniker. (De har lovat att de har slutat.)

Men knappt någon reagerar på propellersurret, för på scenen står Googlehöjdare och pratar om artificiell intelligens. AI i sökmotorn så man kan småprata med den, AI i Gmail så man slipper skriva allt själv, AI som ordnar upp ens slarviga mötesanteckningar.

Någon timme in i showen, eller vad man nu ska kalla den, kommer utvecklingschefen för Android, Dave Burke in och visar vad mobiltelefoner snart ska klara.

Han visar en förbluffande funktion.

Den kallas Magic Compose. Tänk att du skriver ett meddelande, men tonen känns inte riktigt rätt, då finns en knapp som hjälper dig.

I exemplet skriver någon ”Wanna grab dinner?”

Knapparna erbjuder:

”Excited” – meddelandet skrivs om till ”Hungry [smaskande emoji] Let's get dinner!!” eller alternativet ”I'm starving!! Wanna grab a bite to eat?”.

Knappen ”chill” erbjuder versionen ”You down for some grub?”.

Sedan finns knappar för en mer formell ton, och en som får en att låta som William Shakespeare: ”Prithee, shall we dine tonight?” Som en äkta kul människa.

– Funktionen lägger till den där personlighetsgnistan till konversationen, säger Dave Burke från scenen.

Bakom ligger naturligtvis maskininlärning (eller kalla det AI) av samma slag som bakom chattroboten ChatGPT. En språkmodell har tränats att förstå tonalitet i chattmeddelanden.

Men strunt i tekniken, det här öppnar för otroliga möjligheter.

Man kanske saknar livsgnistan för att vara down for some grub eller skriva dubbla utropstecken, men nu finns AI som kan fejka den. Vid en pressträff dagen efter frågar jag hur de tror Magic compose kommer användas.

Som en gimmick då och då för att skämta till det? Nej, genom hela konversationer, får jag till svar. Åtminstone för en del människor. Vissa har ju svårt att uttrycka sig med värme.

Aldrig mer behöver ens verkliga jag skina igenom när man kommunicerar. Om man använder funktionen konsekvent så kan den lägga sig som ett lager mellan den egna karaktären och andra människor, som en färgglad kondom över ens torftiga personlighet.

Tänk på det som en textversion av fotofilter. På Tiktok, Instagram och Snapchat har man länge kunnat lägga skönhetsfilter över sitt ansikte. Skrovlig hud blir len som på en nybadad bebis. Trötta ögon blir influencerpigga.

Slafsiga ansiktsformer blir höga kindben och käklinjer vassa nog att kapa lyktstolpar. De fungerar så bra och är så populära att man efter en stunds idiotskrollande kan glömma att riktiga människor och deras gulnade tänder ens existerar.

Logiken är självklar – nu kommer skönhetsfilter för ens personlighet. Perfekt för oss som inte bara är fula, utan också tråkiga.

