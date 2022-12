I en tid då mänskliga röster allt oftare blir ersatta av maskinernas, har en ny AI-teknik väckt stor uppmärksamhet: Chat GPT. Denna teknik, utvecklad av Open AI, är en avancerad pratmodell som kan generera naturtrogna samtal i realtid.

Med Chat GPT kan man kommunicera med en dator på samma sätt som man skulle göra med en människa. Tekniken är imponerande i sin förmå…

Vänta nu.

Vänta, sade jag.

Den där inledningen på texten var det inte jag som skrev, det är vad Chat GPT spottade ur sig på några sekunder när jag gav den följande kommando: ”Skriv en krönika till DN Kultur om Chat GPT.” Det är så den funkar, man knappar in en instruktion och text skapas. Sedan kan man svara, be om en korrigering och få en ny version. Eller bara småprata, den svarar med förbluffande trovärdighet.

Inledningen här ovanför är korrekt formulerad text, kanske inte direkt besjälad och kul att läsa. Möjligen finns en arbetsmarknad för skribenter ett tag till. Eller så var det bara min instruktion som var oinspirerad. Jag försöker få den att skriva om träskpunkarnas urfader G G Allin, den mest skandalösa av alla skandalösa artister, i Fredrik Strages stil. Den går bet, texten blir torr som en faktaruta. Men när jag byter till August Strindbergs brevskrivarstil, då går den igång:

”Käre vän,

Jag skriver till dig i dag för att tala om en förfärlig människa vid namn G G Allin. Denna själsliga degenerat är ett skämmigt exempel på vad mänskligheten har sjunkit till. Han har försatt vårt samhälle i oordning och oro genom sina brutala och skandalösa handlingar.

GG Allin är en sjukling, en ondskan incarnate. Han är en förebild för allt som är fel i vår värld, och han borde inte tillåtas att fortsätta att härja…”

Jag ber AI:n skriva en tech noir-novell om en journalist som heter Linus, och blir fängslad av hur spännande mitt arbetsliv tydligen är

Nu tror jag inte att Strindberg använde ordet ”skämmigt” särskilt ofta, men det kan förlåtas. Chat GPT är otrolig på att skapa text som om den hade skrivits av en människa, och nu kan vem som helst som skaffar ett gratiskonto testa den.

Att den över huvud taget klarar ett så litet språk som svenska är imponerande, men de mest förbluffande exemplen ser man på engelska. Jag ber AI:n skriva en tech noir-novell om en journalist som heter Linus, och blir fängslad av hur spännande mitt arbetsliv tydligen är. Jag råkar ha en vän som är dramapedagog och har räkor i ett akvarium, så nu finns en AI-genererad raptext om det:

In the classroom, he's a master/Teaching drama with finesse/But outside of school, he's got a passion/For his tiny shrimp friends, he cares the best

He keeps them in a tank, oh yes/His shrimp, they are his pride and joy

He feeds them every day, no less/And he makes sure they're happy, oh boy

Aldrig förr har så kraftfull teknik för att efterlikna mänsklig kommunikation varit tillgänglig för allmänheten

Alla som testar Chat GPT märker snabbt att lika skicklig som den är på att formulera sig språkligt korrekt, lika svajig är den när det kommer till fakta. Jag bad den beskriva vem Linus Larsson på DN är och fick svaret att jag skriver om bland annat sport och har gett ut flera biografier över politiker.

Men det förtar inte hur otrolig denna chattrobot är. Aldrig förr har så kraftfull teknik för att efterlikna mänsklig kommunikation varit tillgänglig för allmänheten. Nu används den mest som en leksak, folk testar vad dess gränser är och vad den egentligen förstår. Men det är svårt att säga vad sådan här teknik kan betyda på längre sikt. Klart det görs teaterpjäser med AI-genererade manus och sådana experiment, men det är knappast där den gör skillnad först. Tänk i stället enklare uppgifter, men som utförs i stor skala.

En kundtjänst på ett företag där man aldrig pratar med en människa. Någon som skapar tusen falska positiva recensioner för en produkt. Spammejl, men formulerade individuellt för varje mottagare. En gång i tiden lärde vi oss att fotografier kan vara photoshoppade. Nu får vi lära oss att vi inte kan lita på den som pratar med oss, bara för att den låter som en människa.

Jag går tillbaka till krönikan som chattroboten spökskrev åt mig. I slutklämmen: ”Så låt oss inte rädas för Chat GPT…”

Nej, tro fan att du säger så.

Chat GPT ■ Chat GPT har utvecklats av Open AI, en San Francisco-baserad organisation som även är känd för Dall-E, en AI som genererar bilder. ■ Open AI grundades av bland andra Elon Musk. Den skapades som en icke vinstdrivande organisation men har i dag nära band till Microsoft som har investerat en miljard dollar. ■ Dess språk-AI har funnits i olika versioner i flera år. Tidigare experiment har visat hur den kan formulera nyhetstexter på ett språkligt trovärdigt sätt, men utan att bry sig om vilka fakta som är korrekta. ■ Den bakomliggande tekniken bygger på så kallad maskininlärning, där en mjukvara analyserar stora mängder information, i detta fall text, och lär sig känna igen mönster som den kan använda i texter den själv skapar. Visa mer

