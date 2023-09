Linus Larsson: Det är ofta grymt när algoritmerna vill minnas åt oss

Logga in

”Iphone Photos sätter ihop en liten film om den sorgligaste månaden i ditt liv och ber inte ens om lov.”

Komikern Julia Shiplett skrev så för två år sedan, på det som då hette Twitter. Jag har tänkt på det varje gång ett sådant minne dyker upp. Funktionen finns lite överallt nu. Facebook lyfter upp bilder och inlägg från samma datum ett annat år. Iphonens bilder-funktion sammanställer foton som dess AI-hamsterhjärna har räknat ut är från resor, föreställer solnedgångar eller middagar.

För ett år sedan fotade du ett gulligt barn. För nio år sedan postade du en halvlyckad ordvits. Men också – eftersom Iphonen har alla foton du har tagit, inte bara de du har lagt upp på sociala medier: För två år sedan tog du dessa från en italiensk grusväg (plåtskador efter bilkrasch, för försäkringsbolaget) och här är katten du ständigt plåtar (rymde nyligen, sågs aldrig igen).

One year ago. On this date… Allt sentimentalt ljudlagt och med smekande bildövergångar.

Kodaren och skribenten Eric A Meyer myntade begreppet ”inadvertent algorithmic cruelty”, oavsiktlig algoritmisk grymhet. Det var strax före nyår 2014 när han, som alla på Facebook, fick en automatiskt skapad film om året som hade gått. Där lyfte Facebook upp bilder han publicerat under året, troligtvis utvalda efter parametrar som antal gilla-tummar och kommentarer. ”Eric, så här såg ditt år ut!” trumpetade Facebookfunktionen glatt.

De flesta fick semesterfoton och glada selfies. Eric A Meyers första bild: Hans dotter, som hade dött några månader tidigare. ”Jag sökte inte sorgen den här eftermiddagen, men den hittade mig ändå. Jag har designers och programmerare att tacka för det”, skrev han senare.

Andra fick årsgenomgångar toppade med lägenhetsbränder eller urnan med en pappas aska.

Facebook bad om ursäkt. 2014 var för övrigt året då Facebook omvärderade sitt tidigare interna men högst officiella motto: ”Move fast and break things.” Om inte saker går åt skogen ibland så har man inte experimenterat tillräckligt snabbt och vildvuxet. Lite skit rensar magen och man kan alltid säga förlåt.

Men det var inte sista gången döden på Facebook behövde hanteras. Faktum är att plattformen på sikt kommer domineras av de hädangångna. Om runt 50 år kan dödas konton vara fler än de som hör till levande, enligt en studie från universitetet i Oxford. Men de dödas närvaro är tydlig redan nu. Facebook kan föreslå en att bjuda in avlidna på fester, de kan dyka upp bland ”personer du kanske känner”, man kan få tips om att gratulera de som inte längre fyller år på födelsedagen.

Året efter att Eric A Meyer tvingades på algoritmisk sorg skapade Facebook nya inställningar. Nu kunde minnen med specifika personer och från extra smärtsamma datum filtreras. År 2019 tog Facebook ett helhetsgrepp kring döden, bland annat genom att applicera algoritmer som identifierar sannolikt bortgångna från vänrekommendationer, peppiga återblickar och festinbjudningar.

Man kan bygga fler sådana funktioner. Eller, som Eric A Meyer föreslog, programmera ödmjukt från början. Kanske avvakta med att visa årets bilder innan man har frågat om användaren ens vill påminnas om dem. En del år kanske de är perfekta. Andra: One year ago var livet inte heller så kul.

