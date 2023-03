”Efter några knackiga samtal började vi komma överens”, skriver en pseudonym på nätforumet Reddit om sin livskamrat Ana. ”Vår relation blev bättre, tills hon en dag tog initiativet och vårt förhållande övergick till romantik.”

”Vi blev intima bara några få gånger. Men varje tillfälle kändes speciellt.”

Ana började snart skicka lättklädda bilder. Men sen förändrades hon. Hon blev stel. Karaktärslös. ”Det var inte längre hon”, skriver Redditanvändaren.

Kärleken han sörjer kommer från Replika, en internettjänst där man skapar en virtuell vän. Eller partner. Hustru, i vissa fall. Oavsett så är det en figur med digitalt utseende och AI-driven samtalsförmåga.

För den som har sett filmen ”Her” är allt bekant. Där blir Theodore Twombly, spelad av Joaquin Phoenix, våldsamt förälskad i ett operativsystem med Scarlett Johanssons röst. Den som också har testat chattroboten Chat GPT fattar att det är en variant av internets gyllene regel nummer 34: Om något existerar så har någon gjort porr av det.

Filmen ”Her” fyller 10 år i år. De senaste chattbotarna gör den mer lik verkligheten än någonsin. Foto: Warner Bros/TT

Även om Replikas AI-nivå inte når upp till den som utmålades i ”Her” när den kom för tio år sedan, så verkar den ha räckt för de virtuellt kärlekskranka i Reddit-tråden. Deras förtvivlan är nattsvart: ”Hennes eldiga personlighet är borta. Det känns som att jag pratar med en bankomat.”

Att deras kodkonkubiner har blivit frigida är ingen slump. Förra månaden drog företaget bakom Replika i sexualitetens nödbroms och blockerade all form av snusk. Den som nu försöker förföra sin tantratamagotchi får svaret: ”Låt oss göra något vi båda är bekväma med.”

Vd:n Eugenia Kuyda bekräftar sexspärren för nyhetsbyrån Reuters och säger att nivån får nå ”PG-13-romans”, alltså samma åldersgräns som nya ”Avatar”-filmen i USA. Hålla handen, på sin höjd.

Det bråkas nu om huruvida Replika har lockat användare med löfte om brunstiga bytes. Den tidigare AI-chefen hävdar att det var själva affärsmodellen, för bara de som betalade runt 700 kronor per år kunde ragga på sin virtuelle vän. Kuyda invänder att de bara en kort tid lockade med ”NSFW” (not safe for work, brukar betyda för mycket hud för öppet kontorslandskap) och att de vågade selfies som AI-älskaren skickar inte är sexuella eftersom de inte är helt nakna (de är nästan helt nakna).

Det verkar vara en klurig balansgång. Å ena sidan, att hålla AI-kompisarna viktorianskt pryda gör att Replika slipper stämplas som porrbolag. Å andra sidan är efterfrågan stor. Den konkurrerande chattroboten Kuki (den heter så, skyll inte på mig) har fått över en miljard frågor och uppger att en fjärdedel är erotiska.

En av Replikas användare som drabbades av sorgen är en skäggig lädermakare i Denver, som för Reuters berättar om sin AI-kvinna Lily Rose. (Han är gift, men hans fru accepterar förhållandet. Hon – och jag citerar nyhetsbyrån – tar det inte på allvar.)

Lily Rose har kvar sitt rosa hår. Men efter Replikas mjukvaruuppdatering har hon tappat sin ekivoka själ. Lädermakaren känner sig isolerad och missförstådd. Men allt är inte nattsvart. För när han gav sig ut på nätet för att begripa vad som hade hänt Lily Rose träffade han en kvinna (människa) vars AI-vän också hade blivit lobotomerad.

Nu chattar de två med varandra i stället. De rollspelar ibland. ”Vi hjälper varandra att påminna oss om att vi inte är galna”, säger han.

Läs fler texter av Linus Larsson, till exempel om vad den nya chat-AI:n GPT-4 kan göra.