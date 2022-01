Linus Larsson: Spotify har surrat sig stenhårt vid Joe Rogan-masten

I augusti 2018 satt Spotifys vd Daniel Ek på en scen i det då nyöppnade Stockholmskontoret. Vi var en mindre skara journalister på plats. Han och de andra cheferna ville helst visa den fina inredningen, men han fick också frågan om hur Spotify ska hantera material som är – i brist på bättre ord – kontroversiellt.

Det visade sig att Daniel Ek helst inte ville hantera det alls. I stället föreslog han ett råd, institution eller ombudsman som sätter gemensamma regler för hela branschen. Det han tänkte sig lät lite som det tillsynsråd som Facebook har byggt upp, som brukar beskrivas som en högsta domstol för yttrandefrihetsfrågor.

Men det blev inget råd och ingen ombudsman för Spotify. Mindre än ett år efter det där mötet på Stockholmskontoret surrade sig företaget i stället vid masten genom att skriva ett jättelikt avtal, värt runt en miljard kronor, för att göra podcasten The Joe Rogan Experience exklusivt för Spotify.

Och vilken mast det var att surra sig vid.

Joe Rogan bjuder in vaccinmotståndare. Han sprider myter om sjukdomen. Han har lyft fram konspirationsteoretiker. Nyligen skrev 270 forskare och läkare under ett öppet brev där de protesterade mot att Spotify via podcasten gav en plattform till falsk, farlig information.

Och det slutar inte där. Så sent som denna vecka gästades han av Jordan B Peterson, psykologiprofessorn som har byggt sin karriär på idéer som den om att hierarkier bland humrar är en bra modell för att förstå mellanmänskliga relationer. Veckans podcast inleddes dock med ett samtal om klimatförändringar. Det måste ha varit några av de mest förvirrade minuterna i podcasthistorien, när Rogan börjar med att säga att det är ”svårt att få ordning på, klimatet är en konstig fråga”. Jordan B Peterson svarar:

– Det är för att det inte finns något som heter ”klimat”. ”Klimat” och ”allt” är samma ord. Det är vad som stör mig med klimattyperna. Det stör mig tekniskt: Klimatet handlar om allt. Okej. Men dina modeller är inte baserade på allt.

Joe Rogan mumlar: ”Mm.” ”Yeah.”

– Vad är skillnaden mellan ”klimatet” och ”allt”? Det finns ingen skillnad, fortsätter Jordan B Peterson.

Det är ett klassiskt exempel på hur man sprider förvirring där det egentligen råder vetenskaplig konsensus. Inte genom att tvärsäkert förneka, utan: Heeeey, jag ställer bara frågor. Joe Rogan reflekterar imbecillt om det verkligen är människan som påverkar klimatet mest – det kanske är korna? (Och vem tror du födde upp korna, frågar ingen honom.)

Det är en diskussion om en gravallvarlig fråga mellan två personer uppenbart ointresserade av vad som stämmer. Och det är Spotifys flaggskepp. Så när Neil Young tappade humöret och begärde att få sin musik bortplockad så länge Joe Rogan finns kvar, då började Spotify helt enkelt ta bort musiken.

En miljard kronor innebär en rejäl surrning vid masten.

Det är detta som särskiljer Spotify. Andra plattformar – Facebook, Instagram, Youtube och så vidare – hanterar enorma mängder användargenererat material och får ta till breda penseldrag för att sätta gränser. Ibland blir det galet. De kan förtjäna kritik, men man måste inse att det inte är en enkel uppgift.

Med Spotify och Joe Rogan är det annorlunda. Spotify har inte fått denna podcast i knät. Den är inte en i mängden. Spotifys ledning såg den, valde den och betalade en enorm summa för att göra den till en hörnsten i sin podcastsatsning. Samtidigt som Daniel Ek verkade mest intresserad av att överlåta utgivarfrågor till något slags oberoende ombudsman.

Jag undrar om han visste vad han gav sig in på.

Läs mer:

Spotify tar bort Neil Youngs musik

Forskare attackerar Spotifys podd för vaccinlögner