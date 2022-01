Lisa Ehlin: Konceptet ”han” förklarar Sydkorea som populärkulturell supermakt

Floden Han flyter genom Sydkoreas huvudstad Seoul, men genom landets kultur strömmar en annan han. Det är en känsla av djup orättvisa som skulle kunna liknas vid det svenska vemodet, men som influerar samhälle och kultur i betydligt högre grad. Den sydkoreanska författaren Lee O-young har förklarat han på följande poetiska sätt. ”Vi översätter ’fågelsång’ som ’fågelgråt’ [...] Samma fågelljud som västerlänningar hör som glädje, hör vi som gråt.”

Både institutioner och individer lever under inflytande av han som kan förstås mot landets våldsamma historia. Efter decennier av militärdiktatur, kolonisering, censur och imperialism demokratiserades Sydkorea och fick sin första civila president så sent som 1992. Sedan dess är han en central faktor såväl i sociala interaktioner som i Sydkoreas nya ställning som populärkulturell supermakt. Det genomsyrar framgångsrika filmer som ”Burning” och ”Parasite”, K-popmusik, litteratur och uppmärksammade Netflixserier som ”My Name” och ”Hellbound”.

I ”Squid game”, den mest strömmade Netflixserien någonsin, gestaltas han på ett djupare plan. Tv-serien, om hur ett antal djupt skuldsatta människor bjuds in att delta i barnlekar med dödlig utgång, behandlar inte bara vår dystopiska, senkapitalistiska samtid och frågan om vad vi är villiga att göra i desperata situationer. Den presenterar också situationer som metaforer för upprepad orättvisa där oddsen alltid är dåliga. De plötsliga känsloutbrotten som många tittare och recensenter uppfattade som överspel skulle kunna ses som typiska uttryck för en ilska som ständigt bubblar under ytan.

Att se koreanska kulturformer utifrån han hindrar oss från att tolka det kulturella våldet som självrättfärdigt

Det kan handla om oförmåga att komma till bukt med asymmetriska maktrelationer och den vrede som orättvisan föder. Han sträcker sig därför ut i komplicerade lager, från melankoli, vemod och sorg till raseri, hat, hämnd och nihilism. Ett slags lidande som också innefattar en vilja att lösa lidandet, men aldrig lyckas.

Chocken många upplevde inför våldet i ”Squid game” får alltså delvis sin förklaring i han. Detsamma kan sägas om regissören och manusförfattaren Park Chan-wooks mästerverk ”Oldboy” från 2003. Debatten som följde på filmen handlade nästan uteslutande om hur våldsamt äcklig den var, men äcklet finns där som en spegling av den bristande sociala jämlikheten. Filmens våld är en manifestation av han, ett sätt att visa hur förakt ser ut i bild. På liknande sätt fungerar skräckfilmen ”Train to Busan” inte bara som en traditionell zombiefilm, utan som en tung och giftig kritik av hela det koreanska samhället, där eliten döljer tragedier och ljuger för massorna.

Även här finns en historisk parallell. Inklämt mellan Japan, Kina och Nordkorea, har Sydkoreas rasande han inte förlorat i kraft sedan 1980- och 90-talets revolutionära anda, snarare har uttrycket och tillståndet fått ny vind i seglen genom landets aggressiva kapitalistiska senmodernitet. För trots Sydkoreas enormt effektiva soft power-projekt, det vill säga att sälja Korea med hjälp av popkultur, så har landet gått från att vara ett av världens fattigaste, via en tigerekonomi, till att bli en av världens mest skuldsatta nationer, något som behandlades tydligt i ”Squid game”. Bong Jong-hos hyllade ”Parasite” belyser i sin tur han som politisk idé och öppnar upp det unikt koreanska till förmån för en mer global upplevelse av orättvisa, klassklyftor och hopplöshet, något som bidrog stort till filmens genomslag.

Bild 1 av 2 Choi Min-sik i filmen ”Oldboy” från 2003. Foto: Rights Managed Bild 2 av 2 Familjen Kim i sitt källarhem i filmen ”Parasite”. Bildspel

Elaine H. Kim, professor i Asian American Studies, beskriver han som en ”förträngd förtvivlan grundad i hjälplöshet; man lider han när man saknar agens att kunna stävja den grymma världen omkring en. Han är att veta att världen alltid kommer krossa ditt hjärta” (Padraig, 2019). Detta ser vi speglas i ”Parasite” som när pappan efter att familjens källarhem svämmat över viskar till sin son: ”Den bästa planen är att inte ha en plan”. Det bästa är att aldrig hoppas.

När stora plattformar som Netflix breddar vår kulturkonsumtion med genrer som anime och K-drama som tidigare främst varit specialintressen, behöver vi också se hur dessa kulturella artefakter är förankrade i lokal produktion och lokala uttryck. Att se koreanska kulturformer utifrån han hindrar oss från att tolka det kulturella våldet som självrättfärdigt, som våld för våldets egen skull. Det visar i stället på ett förhandlande av kategorier som är svårfångade och obekväma; hur transformation inte nödvändigtvis är av godo, hur moral och korruption är inverterade versioner av varandra, hur rättvisa är en skugga av hyckleri och hur ondska kan vara produktiv.

I många koreanska narrativ får de som begått onda dåd inte de straff de förtjänar, i många fall är protagonisterna oförmögna att skapa en bättre värld. Exempelvis förvandlas polisen i thrillern ”I Saw the Devil” till ett monster värre än den seriemördare han jagar, och sonen Ki-woo i ”Parasite” slutar i samma faktiska och metaforiska källare som sin far, längst ner på klass-stegen, inkapabel att förändra sin situation. Inre konflikt driver berättelserna, trauma skapar trauma och smärta mer smärta. I västerländska berättelser är ont och gott ofta direkt identifierbara och måste nästan alltid få sin rationella lösning vid filmens slut. Men han blir för den koreanska publiken snarare ett sätt att ytterligare internalisera en värld där rättvisa inte finns, och inte bara identifiera utan också acceptera lidande som en del av verkligheten.

Han uttrycks inte enbart i film- och tv-serier utan även i texter till många K-poplåtar. På ytan låter musiken kanske som något från forna tiders peppiga pojkband, men i låttexterna finns ofta en melankoli. Så inleder rapparen B.I, utsparkad från sin grupp iKON, sin första solosingel från 2021 med orden: ”På slutet av mina ärmar finns en strand. För jag torkade bort allt vatten som flödade från båda mina kinder.”

Han bidrar här till en inblick i den koreanska själen som våra analysverktyg sällan räcker till för, den talar om en djupt grundläggande mänsklig vantrivsel.

Problematiken som gestaltas i ”Squid game” och ”Parasite” är visserligen fängslande över nationsgränser, men vi bör ändå vara aktsamma på variationer i de kulturella uttrycken. Västerniseringen av Korea har varit smärtsam eftersom den rivit upp tradition och nationell identitet, vilket landet fått slita för att (åter)skapa. En grund för vemod i sig, men han innefattar också stolthet, protest och motstånd.

De ofta fattiga översättningar som fått stor kritik i samband med introduktionen av globala strömningstjänster gör också att många av Hans nyanser och uttryck går förlorade. Det är synd, för här finns en fruktbar tvetydighet att utforska, och ett förslag till ett framtida nyord vi är i desperat behov av för att beskriva den rasande men också skapande hopplöshet som sprider sig över världen.

Läs mer:

Hanna Fahl: ”Squid game” är ett rorschachtest för självbilden

Guldpalmsvinnaren ”Parasit” är en fulländad mörk fantasi