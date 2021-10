Lisa Ekdahls nya ”Grand songs” är som en fiktiv kabaré

Jazziga popcovers Lisa Ekdahl ”Grand songs” (Sony music) Visa mer

Omslaget visar en bild på Lisa Ekdahl där hon sitter i en loge, ser sig själv i spegeln och talar i en äldre tiders telefon. Ett lika monologiskt som dialogiskt ögonblick innan hon skall göra entré i den fiktiva kabaré som albumet framkallar.

Väl uppe på scenen är ivern total när hon inleder med Billie Eilishs ”Wish you were gay” och Beyoncés ”If I were a boy” i studsande snabba swingtappningar som vore de lustiga rollspelslekar på en skolgård.

Det eminenta jazzkapellet med bland andra Milton Öhrström på piano, Mathias Blomdahl på gitarr och Per Texas Johansson på saxofon drar dock ner på tempot då leken blir mera allvarsam – som i The Righteous Brothers smärtsamma ”You’ve lost that lovin’ feelin”, Bob Dylans motsägelsefulla ”Most of the time” och i Doc Watsons intimt kärleksförsäkrande ”Till the rivers all run dry”. Samt i Supremes ”Stop! In the name of love” där Ekdahl sjunger med samma försvinnande fraseringar som Diana Ross, de som får pauserna att säga allt.

Den sceniska nerven i sångerna förstärks av de körer som dyker upp, liksom på lite avstånd – för att understödja känslan av utsatthet och längtan. Vilket gör den avväpnande tolkningen av James Taylors ”You can close your eyes” till en sådan förlösande final.

Bästa spår: ”Stop! In the name of love”

Läs mer om musik och fler texter av Martin Nyström