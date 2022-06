Lisa Langseth: ”Vår generation har förlorat sig i det digitala ekorrhjulet”

Lördag kväll, hösten 1988. Lisa Langseth är 13 år och har just satt sig i vardagsrummet hemma i Stockholmsstadsdelen Hjorthagen. Familjen ska tillsammans se Stig Larssons pjäs ”Vd”, som snart börjar på SVT. Lisa vet inte om det, hon är fortfarande fokuserad på att byta smågodis med sin lillasyster, men snart ska hennes liv förändras i grunden. Tv-teatern börjar. Hon nålas fast i soffan. Lisa Langseth beskriver det som om hon hade fått i sig en hallucinogen drog.

– Jag var hög i flera dagar efteråt.

Vad var det som hände inuti dig?

– Jag förstod för första gången att det går att omvandla smärtsamma upplevelser, privata erfarenheter, och göra konst av det. Att du kan använda det som är fult, ångestskapande, motbjudande, läskigt, skamligt. Och skapa en egen version av verkligheten.

”Vd” är en sitcom från helvetet. Pjäsen, som blev författaren Stig Larssons dramatiska genombrott, handlar om vd:n Sven, som gör ett oanmält besök hos arbetaren Hans. Sven har som mål att få Hans flickvän i säng, och använder sitt överläge för att verkställa planen. Den djävulskt manipulative vd:n spelades av Ernst-Hugo Järegård.

– Jag älskade honom! Jag tror jag fascinerades av att han var extremt obehaglig, men samtidigt rolig, säger Lisa Langseth.

Foto: Eva Tedesjö

När jag var i den åldern kollade jag på David Letterman och läste Stålmannen. En 13-åring som golvas av Ernst-Hugo Järegård, det låter inte som vilken unge som helst?

– Jag vet inte vad jag hade för störning. Min mamma har sagt efteråt: ”Men varför lät vi er kolla på sånt!?” Men så var det ju då. Var det Ernst-Hugo på tv en lördagskväll, då var det honom man tittade på. Det fanns en fantastiskt generös folkbildning i det där.

Vi ses på Rönnells antikvariat. Här, i den uråldriga bokhandeln på burgna Birger Jarlsgatan, utspelas delar av den andra säsongen av Lisa Langseths tv-serie ”Kärlek & anarki”. Bakgrunden var att hon ville använda en specifik och litteraturbärande plats, säger hon.

– Vi använde Bokmässan i Göteborg i första säsongen. Nu ville vi hitta en bokhandel. Och eftersom Rönnells för många är den självklara litterära mötespunkten i Stockholm så var det förstahandsvalet.

Vi sätter oss på övervåningen. Den klassiska butiken är Sveriges största antikvariat, 600 kvadratmeter bokskatt. Lisa Langseth stryker inte med fingertopparna längs bokryggarna samtidigt som hon blundar och drar in doften av gammaldags bildningsvärld – men det känns som om hon skulle kunna göra det. Hon har en intensiv kärleksrelation till den här sortens utrotningshotade platser.

– Jag brukade älska videobutiker också. Gå runt där, planlöst. Plocka ut och hålla. Plötsligt får man syn på någon klassiker – ”nämen den där gamla Pasolinirullen!” – som man blir sugen att se om. Det finns något värdefullt i det där som man går miste om på skärmen.

”Den litterära kulturen är ledande i samhället. Det är där som de mest intressanta frågeställningarna uppstår.” Foto: Eva Tedesjö

”Kärlek och anarki” är svår att ringa in. Det är både ett relationsdrama, en satir över Stockholms kulturkotteri och en kontorskomedi. Skruvad, slagfärdig och samtidskritisk; som en roman av Per Hagman. Serien kretsar kring bokförlaget Lund & Lagerstedt. Precis som många aktörer i dagens kulturvärld – likt ständigt konkurshotade Rönnells – brottas förlaget med ekonomin.

Konflikten mellan tunga traditioner och digitala utmaningar, mellan kulturkonservatism och marknadsekonomi, är seriens motor. Förläggaren Friedrich (Reine Brynolfsson) har en tjurskallig tro på konstens sublima kraft och brinner för att arrangera Proustkvällar och ge ut diktsamlingar om grantoppar i Härjedalen. Hans motpol är den iskalla framtidskonsulten Sofie (Ida Engvoll), som tvärtom ser på förlaget som vilken affärsrörelse som helst. I säsong två avancerar Sofie till vd, medan Friedrich får en egen litterär avdelning på förlaget. Motsättningarna skruvas åt. Det är uppenbart vilken sida Lisa Langseth står på.

– Jag får ibland känslan av att vår generation har förlorat sig i det digitala ekorrhjulet. Men när man har barn måste man försöka bromsa känslan av att allt är på väg åt helvete. Om de växer upp och ser oss så här hela tiden (Lisa Langseth skrollar på en imaginär mobil) så kanske deras föräldrauppror blir att gå tillbaka till det analoga. Eller till något helt annat.

Lisa Langseth Ålder: 47 år. Bakgrund: Slog igenom 2010 med långfilmsdebuten ”Till det som är vackert”, men hade innan dess skrivit pjäser för bland annat Dramaten, Stockholm Stadsteater och Riksteatern. Hennes tv-serie ”Kärlek & anarki”, Netflix svenska originalserie producerad av FLX, hade premiär i november 2020. Aktuell: Med andra säsongen av ”Kärlek och anarki”, som har premiär på Netflix den 16 juni. Lisa Langseth och Alex Haridi har skrivit manus och Langseth och Emma Bucht regisserar. Familj: Man, två egna barn och tre bonusbarn. Visa mer

”Kärlek & anarki” har ritat om den svenska sitcomkartan. Serien hyllades unisont efter premiären, senhösten 2020. ”Bättre än så här blir inte svensk tv”, skrev Victor Malm i Expressen. I DN menade Matilda Voss Gustavsson att hon just sett ”decenniets roligaste och mest intelligenta komedi”. Publiken föll också på knä. När Netflix sammanfattade 2020 års tittarsiffror toppade serien listan över svenska dramatitlar. ”Kärlek & anarki” föddes ur en svartsjuka på litteraturvärlden, säger Lisa Langseth.

– Att göra film och tv-serier kräver så mycket pengar. Jag har en idé om att författare är friare i tanken, i och med att de bara behöver papper och penna. Och att de har integritet. Och är intellektuella. Snygga är de också! Röker så där coolt.

Serien skämtar friskt om den litterära eliten. En rad svenska författare gör också gästspel i serien (i säsong två ser vi – mikrospoiler alert – bland annat Daniel Sjölin och Horace Engdahl som spelar sig själva). Okej, tillägger Lisa Langseth, hennes dragning till bokvärlden handlar inte bara om att författare tankar nikotin på ett sexigt sätt. Litteratur är den optimala konstformen, säger hon.

– Den litterära kulturen är ledande i samhället. Det är där som de mest intressanta frågeställningarna uppstår.

”Jag får ibland känslan av att vår generation har förlorat sig i det digitala ekorrhjulet. Men när man har barn måste man försöka bromsa känslan av att allt är på väg åt helvete”. Foto: Eva Tedesjö

Lisa Langseth slog igenom på bred front med ”Kärlek & anarki”, men har arbetat med film och teater i tjugo år. Det var på gymnasiet som hon började skriva på allvar, alltid med indierockstjärnan PJ Harvey – vemodets okrönta drottning – i hörlurarna. Efter att ha testat en skådespelarutbildning (och hoppat av) utbildade hon sig i stället till dramatiker, först under ett år på Dramatikutbildningen på Biskops Arnö. Och sedan fyra år vid Dramatiska Institutet i Stockholm. Det var ingen harmonisk tid. Hon vantrivdes och bråkade med ledningen. Lisa Langseth har alltid haft svårt att underkasta sig regler och strukturer som hon själv inte bestämt, säger hon, det var likadant i grundskolan.

– Det är inte ett kaxigt ställningstagande, utan helt enkelt så min hjärna fungerar. I grundskolan rördes mattetalen ihop till en stor gröt. Jag kunde inte ens acceptera grundförutsättningarna för att räkna ut en ekvation, och då är det klart att det är svårt att lära sig något.

När jag gick på Dramatiska institutet, och andra skulle regissera mitt manus, satt jag längst bak och försökte styra allt ändå – och hade panik

Hennes slutarbete på Dramatiska Institutet var den punkiga pjäsen ”Godkänd” (med en oavlönad och okänd Noomi Rapace i högklackat och stringtrosor). Pjäsen blev en snackis och snart fick Lisa Langseth propåer från de stora scenerna. När Dramaten ringde så ”kändes det som om hon hade vunnit Nobelpriset”. Någon formell regiutbildning blev det aldrig. Hon säger att hon blev regissör för att hon ville försvara sina egna manus.

– När jag gick på Dramatiska institutet, och andra skulle regissera mitt manus, satt jag längst bak och försökte styra allt ändå – och hade panik: ”De ska ju inte gå till höger där!” Vem orkar jobba med en sån? Det var därför jag blev regissör.

Lisa Langseth har arbetat med film och teater i tjugo år, men det var på gymnasiet som hon började skriva på allvar. Foto: Eva Tedesjö

Hösten 2010 debuterade hon som långfilmsregissör med ”Till det som är vackert”, där en ung receptionist på ett konserthus blir besatt av klassisk musik och förälskar sig i stjärndirigenten. I månader reste hon runt i Sverige och letade efter en kvinnlig skådespelare, ett okänt ansikte som skulle kunna bära den svåra huvudrollen. Till slut hittade hon henne. En ung tjej, som egentligen jobbade i en blomaffär. Hennes namn var Alicia Vikander, i dag en av Hollywoods starkast lysande svenska stjärnor.

– Hon var så bra. Från första stund.

Efter ”Till det som är vackert” fortsatte Alicia Vikander och Lisa Langseth att arbeta ihop, både på Lisas andra långfilm ”Hotell” från 2013 och den internationella debuten ”Euphoria” som kom fyra år senare. Filmen handlar om två systrar som återförenas under en sommarvecka på en exklusiv kuranstalt, som visar sig vara en självmordsklinik för välbeställda. En vecka före premiären sågades ”Euphoria” av den inflytelserika amerikanska filmtidningen Variety. Recensionen, som innehöll ord som ”plågsam” och ”pinsam”, bidrog till att döda projektets möjligheter, säger Lisa Langseth.

– Men vad kan man säga? Luften är fri. Jag var beredd på att filmen skulle bli en vattendelare. Det jag inte var beredd på var att det skulle komma en sån text före alla andra, och färga hela projektet. Det var vidrigt, det går inte säga något annat.

Innan vi lämnar Rönnells passar jag på att fråga vad hon själv haft för avgörande läsupplevelser.

– Michel Houellebecqs ”Elementärpartiklarna” var en sån bok som…

En knuten näve flyger plötsligt genom luften. Lisa Langseths högerhand träffar den vänstra handflatan.

– … tjongade till hela mitt liv! Det kändes som om min hjärna sprängdes när jag läste den. Han är så fantastiskt rolig. Och skicklig på att skildra ett slags intellektuellt kaos. Efter den romanen kände jag bara att: ”Jag kan skriva vad jag vill, göra vad jag vill”.

”Genomlevd ångest är en stor resurs när det kommer till att förstå andra människor, både fiktiva och verkliga.” Foto: Eva Tedesjö

Nere på gatan sticker hon ner händerna i fickorna på sin mörka skepparrock. Glimtar av osäkert solljus över Humlegården. Vi hittar en fransk bistro på Nybrogatan. Lisa Langseth, 47, kastar sig över en halloumisallad och skämtar om att förr var det barnens blodsockernivåer som behövde kontrolleras, för att hålla humören i schack, nu är det hennes. I en villa i Enskede Gård bor hon med man och två egna barn, de tre bonusbarnen är utflugna. En ombyggd del av pannrummet har blivit hennes arbetsrum. Där sitter hon just nu och skriver – ”helt fritt” – om dagarna. Den här delen av hennes arbete är som att befinna sig i paradiset, säger hon.

– Jag kan låsa dörren, inifrån.

Exakt vad skrivandet ska landa i vet hon inte. Hon drivs inte av att kasta sig in i nya produktioner, utan vårdar tvärtom just de här perioderna av förutsättningslöst skrivande.

– Det kanske blir en tv-serie, en pjäs, långfilm eller diktsamling, jag vet inte.

– Just nu har jag ingen aning. Och det är så jag vill ha det.

När jag frågar om hon skulle kunna tänka sig att ta sig an någon annans manus, ser hon på mig som om hon inte riktigt förstått frågan.

– Nej, nej – jag vill göra mina egna historier. Den här friheten betyder allt.

Lisa Langseth växte upp med starkt vänsterövertygade föräldrar. Ovanför tv:n i vardagsrummet i Hjorthagen hängde en affisch på Richard Nixon, med dollarögon och skräckinjagande huggtänder. Rubriken: ”STÖD FNL!” Klassbegreppet har färgat henne på olika sätt. Foto: Eva Tedesjö

Så om ”Solsidan” ringer och erbjuder dig en fantasisumma för att regissera nästa säsong, då blir det nej?

– Då blir det nej.

Varför?

– För att jag skulle vara rädd att börja må dåligt.

I sitt Sommarprogram från 2017 berättade Lisa Langseth att hon dundrade rakt in i en livskris under åren efter Dramatiska Institutet. Hon slutade sova, kunde vara vaken flera dygn i sträck och hade ”fullt upp med att försöka överleva”. Jag förstår under vårt samtal – även fast det är svårt att nysta i, Lisa Langseth är uppenbart obekväm med att prata om personliga sår – att det delvis hade med arbetslivet att göra. Kanske är det också därför hon särskilt värnar sina yrkesvägar.

– Det handlade nog om att jag försökte vara någon jag inte var. Men även att jag hade det trassligt privat.

Hur kom du ur den här krisen?

– Jag skapade berättelser som jag ville göra, och började omge mig med människor som jag älskar.

En generande klyschig fråga men: har du kunnat använda den här ångesten i ditt skapande?

– Genomlevd ångest är en stor resurs när det kommer till att förstå andra människor, både fiktiva och verkliga. Men när jag har befunnit mig i den mest förödande ångesten, som är både farlig och bedövande, så har jag tappat orden. Då sitter ingenting ihop, allt faller i bitar. Och det tillståndet ska man inte romantisera. Men ångest är extremt intressant.

Hur ser din ångest ut i dag?

– Jag mår bra nu. Men jag har haft många olika typer av ångest. Den grövsta sorten pratar jag inte om i såna här sammanhang, men så här i efterhand kan jag säga att den inte bara har varit av ondo, den har också fått mig att förändra mig.

Karaktärerna började väcka mig på natten, och hade synpunkter på manuset. De ville in i scenerna!

Lisa Langseth växte upp med starkt vänsterövertygade föräldrar. Ovanför tv:n i vardagsrummet i Hjorthagen hängde en affisch på Richard Nixon, med dollarögon och skräckinjagande huggtänder. Rubriken: ”STÖD FNL!” Klassbegreppet har färgat henne på olika sätt. Hon för gärna fram politiska perspektiv på ämnen vi kommer in på, som psykisk ohälsa.

– Självhjälpsindustrin handlar ofta om hur vi ska pressa undan ångesten. Vi ska gå ett visst antal steg, äta nyttiga saker eller proppa i oss piller. Jag kan förstå det här på ett individuellt plan. Samtidigt är jag övertygad om att det är viktigt för ett samhälle att ha kontakt med sin ångest, eftersom det också är att ha kontakt med sitt samvete.

Psykisk ohälsa är en tematik som Lisa Langseth närmat sig genom hela sitt konstnärskap. I ”Kärlek & anarki” spelar Sofies pappa (Lars Väringer) en åldrad antikapitalist och klimataktivist som sitter med handritade plakat på Sergels torg. Han struntar i sina mediciner och blir tvångsinlagd på psyket.

– I dag är det så lätt att säga: ”Han är knäpp, han lider av psykisk ohälsa.” Men egentligen kanske det är Sofies pappa som är friskast av alla? Han står för en humanitet och ett engagemang som det här samhället skulle behöva.

”När jag skriver börjar jag ofta med en djupt personlig smärtpunkt. Sen korsar jag det med en samhällsfråga eller politisk strömning i tiden, något som är själsligt viktigt för mig. Sen funderar jag ett tag till, och då blir det en big bang!” Foto: Eva Tedesjö

Vi tar in var sin cappuccino. När jag funderar på vad det är som gör att Lisas Langseths produktioner sticker ut landar jag i karaktärerna. De känns så åtkomliga. Och så handlar det om en ovanlig tonträff i dialogen.

– När jag skriver börjar jag ofta med en djupt personlig smärtpunkt. Sen korsar jag det med en samhällsfråga eller politisk strömning i tiden, något som är själsligt viktigt för mig. Sen funderar jag ett tag till, och då blir det en big bang!

När vi pratar om det här är det som om något plötsligt tänds i hennes blick.

– Och ur den där explosionen så kommer det olika karaktärer, som börjar prata med varandra. Sedan lär jag känna dem, bygger dem inifrån. Har jag gjort förarbetet så går resten av sig själv.

Hur då menar du?

– De blir verkliga för mig. Som Friedrich i ”Kärlek & anarki”, honom känner jag mycket väl.

Vad skulle han säga om han satt här med oss nu?

– Han skulle nog tycka att kaffe – det ska drickas svart. ”Och inget jävla sojamjölksklet!”

Ögonen glöder nu.

Hur länge kan du vara i den här fasen?

– Inte för länge, för den är otroligt intensiv. När karaktärerna börjar prata – då gäller det att hinna skriva ner allt de säger. ”Hotell” blev till på det sättet. Karaktärerna började väcka mig på natten, och hade synpunkter på manuset. De ville in i scenerna!

Jag tänker på Lisa Langseth, 13, i vardagsrumssoffan i Hjorthagen. Pjäsen på tv som en gång blev den där gnistan. Som startade ett skred i henne.

– Jag älskar att vara i den där fantasivärlden. Att skapa något ur ingenting. Det är ett väldigt vackert tillstånd.

Lisa Langseth väljer fyra verk som nyligen inspirerat henne ”Clara Sola” (film) – Nathalie Álvarez Mensén ”Den bästa svenska film jag sett på länge. Nathalie Álvarez Mensén balanserar mellan naturmystik, religionskritik och psykologi på ett underbart sätt.” ”Stormen” (teater) – Konstkollektivet KonstAB ”Det här gästspelet på Dramaten, en tolkning av Shakespeares verk, var extremt uppiggande, både politiskt och konstnärligt.” ”Titane” (film) – Julia Ducournau ”Slår hål på många överenskommelser om hur en berättelse ska se ut, Julia Ducournau lyckas skapa en helt egen verklighet som ändå till slut känns allmängiltig. Jag älskade den här filmen mer än jag kan förklara rationellt.” ”Detaljerna” (roman) – Ia Genberg ”Ia Genberg ger själens logik en röst, jag känner igen mig i hur hon ser på världen.” Visa mer

Läs mer:

Skådespelaren Carla Sehn: ”Vårt liv är en dramakomedi”

Så blev bokförlagen hetast i fiktionen

Ida Engvoll: ”Det är de djupt existentiella frågorna som driver mig”