Lisa Miskovsky: ”Manliga artister kan hålla sig unga längre”

Det är inte på grund av att hon vill uppvakta något jubileum som Lisa Miskovsky återvänder till Melodifestivalen.

– Båda gångerna råkade det tajma med att jag höll på att skriva musik inför en skiva. Det har varit en slump. Varför inte bara skicka in något? tänkte jag. Det är ju kul att spela upp en ny låt i tv, och sedan är det bara att försöka ignorera att det finns ett tävlingsmoment i det, säger Lisa Miskovsky till DN i telefon.

Med andra ord beror hennes medverkan inte heller på att hon i tio år längtat efter revansch.

– Jag hatar att tävla och slutade att göra det i snowboard av den anledningen. Det är svårt att tävla i musik. Jag försöker se det som att vi på scenen gör en konsert tillsammans, även om ett bidrag får ett större ansvar senare i Eurovision. Därför tycker jag lite synd om de artister som blir så fruktansvärt besvikna när de inte vinner. Det är ju så kul att bara få vara med.

Vad är det som är roligt?

– Det är så skickliga ljus- och ljudtekniker och en fantastisk produktion. Det måste man stanna upp och njuta av. Enda andra gången jag fått dra på så mycket med det sceniska var när jag gästade In Flames live. Och förra gången jag var med i Mello var min morsa med på efterfesten efter finalen. Klockan tre på natten såg jag henne på dansgolvet med Sean Banan. Sådant händer inte när man gör traditionella spelningar.

”Det är som bowling eller biljard, där är människor i alla åldra”, säger Lisa Miskovsky om Melodifestivalen. Foto: Andreas Nilsson

Lisa Miskovsky säger också att det är skönt att Melodifestivalen har plats för så många genrer och uttryck i samma program.

– Jag har alltid haft bred smak, men i Umeå, som jag kommer ifrån, är alla så nischade. De är straight edge eller håller bara på med pop. Eller så spelar de metal. Jag växte till exempel upp med Meshuggah, jag missade inte en enda konsert. Så jag har rört mig mellan alla dessa genrer, och det skämdes jag för förut. Jag tyckte att det var coolare att ha ”sin grej”. Men i Melodifestivalen behöver man inte tillhöra en nisch.

I år ställer Lisa Miskovsky upp med låten ”The best is yet to come”, som hon skrivit tillsammans med David Lindgren Zacharias.

– När man lyssnar ska det kännas som att stå på en restauranggata en fredagskväll i Bairro Alto i Lissabon. Och själva framförandet ska vara avslappnat, som om bandet inte har repat in sig helt. Med låten vill jag säga att det finns en massa saker att se fram emot. Det behövs lite ljus nu när det varit så deppigt på många plan i världen.

Artisten talar även om den åldersdiskriminering hon menar ofta drabbar kvinnor i hennes ålder, och säger att låten också handlar om det.

– Både jag och mina jämnåriga kollegor har upplevt att de stora bolagen tror att vi inte har något kvar att ge bara för att vi blivit äldre. Men om något har vi väl fler erfarenheter att skriva om. Jag var inte världens smartaste när jag var 19, och det finns en utveckling och en mognad hos lite äldre personer som jag tycker att man kan ta vara på. Manliga artister kan hålla sig unga längre. Min yngsta har en Metallicatröja, liksom.

Är det så även i Melodifestivalen?

– Nej, Melodifestivalen är en frizon från det där. Det är som bowling eller biljard, där är människor i alla åldrar. Mello fokuserar inte bara på att ta fram 14-åringar som man kramar ur allt de har och sedan slänger på en hög. Den konsumtionstanken, som finns på större bolag, är brutal.

