Lisbeth Sachs: Därför måste den som skildrar andras lidande förstå sin makt

Vad är sanning om det lidande vi får ta del av genom reportage, berättelser och bilder?

De som förmedlar lidandet i världen förser oss dagligen med bilder av desperata människor. Vi får ta del av ett lidande som ofta gör oss mer förlamade än handlingsbenägna.

Lidande är en av de existentiella grunderna i mänsklig erfarenhet. Det är också ett huvudämne i vår medialiserade tid. Vi ser offer för naturkatastrofer, politiska konflikter, påtvingade folkvandringar, svält, våld och kriminalitet. Under ett par år har vi fått ta del av nyheter om döende människor i en global pandemi. Framförallt den dagliga statistiken över smittade, intensivvårdade och döda. Siffror som avtrubbar och ger distans.

Globaliseringen av lidandet väcker också frågor om vilka moraliska uppfattningar som styr. Vilket lidande är det som räknas? Vem beslutar vilket lidande som är viktigt att förmedla? Vems röst får vi ta del av? Lidande är ofta osynligt, tyst, utan röst. Därför är det genom andras röster det tolkas och beskrivs.

För att problematisera framställningar av andras lidande tog antropologerna Arthur och Joan Kleinman upp frågan i boken ”Social suffering” (1997). De inledde sin diskussion om observation som metod kring en välkänd bild tagen av nyhetsfotografen Kevin Carter som gett honom Pulitzerpriset år 1994, med motiveringen ”for the photograph of a vulture perching near a little girl in the Sudan who has collapsed from hunger, a picture that became an icon of starvation.”

Man kan inte se på bilden av den lilla till synes övergivna flickan utan att känna att man vill göra något för henne och skrämma iväg gamen

När bilden först publicerades skedde det tillsammans med en notis om den hungersnöd som ännu en gång blivit resultatet av inbördeskrigets kaos och politiska våld i Sudan. Den korta notisen rymde dock inte hela den problematik som finns i bilden. Flickan på bilden är knappast större än en baby, hon är naken och sitter framåtböjd i vad man kan uppfatta som total kraftlöshet. Hon är iakttagen av en stor gam ett par meter bakom henne.

Fotografiet har publicerats gång på gång som annonsmaterial till hjälporganisationer som vill samla pengar till flyktingar. Det är ett klassiskt sätt att utnyttja moralisk känslighet för att mobilisera stöd för samhälleliga hjälpprojekt. Man kan inte se på bilden av den lilla till synes övergivna flickan utan att känna att man vill göra något för henne och skrämma iväg gamen.

När man framställer en annan människas lidande för en global publik genom en kameralins bryter man ur det ur sitt sammanhang. När den professionella betraktaren ger sig till känna, som i Kevin Carters fall, kompliceras bilden. I och med starka reaktioner på fotografiet framträdde han i intervjuer där han beskrev hur han väntade på gamens anfall i tjugo minuter och sedan gick därifrån. Vi blir varse den passiva betraktaren framför den lidande människan och bilden ter sig på så sätt ännu grymmare.

Oftast blir den som lider utan röst i den mediala berättelsen. Det är som om förlust av rösten är inbyggd i den struktur där lidande betraktas och förmedlas. Såsom bilden på flickan och bilder av döende människor på intensivvårdsavdelningar världen över i samband med pandemin, är avsikten inte att få höra människorna berätta eller att hjälpa dem. Det är de nakna, snabba vittnesmålet som är avsikten för personen bakom objektivet.

Även om samtal vid dessa tillfällen kan uppstå är det inte ”riktig” kommunikation. Det utanförskap eller den avskildhet som lidandet innebär såväl för den utsatta människan som för den som söker tolka det, kan beskrivas med hjälp av begreppet röst (voice). Röst är det som kan tystas, förtryckas, förnekas eller i bästa fall översättas till en annan ”dialekt”, som exempelvis när en kliniker översätter en patients smärta till en serie enheter som går att beskriva audiovisuellt.

Kevin Carter hjälper oss inte med den moraliska komplexitet som han intensifierat med sin bild. Han ger inga ledtrådar till det sammanhang där dramat utspelat sig.

Här finns en grundläggande skillnad mellan Carters sätt att berätta och den antropologiska ambitionen som makarna Kleinman diskuterar. Antropologer beskriver berättelser om situationer ”med oss själva i”. Vi deltar i något som vi därmed delvis är med om att skapa. Vi antropologer som berättar är aldrig passiva, osynliga eller oskyldiga till det vi förmedlar. Det är inte bara vi som observerar dem vi vill berätta om, de observerar också och tar intryck av oss. Vi påverkar både hur människor talar när de lider och hur de talar om sitt lidande. Vi blir en del av deras lidande.

Det massiva lidandet i världen ställer även frågan om det i västvärlden bara går att uppleva lidandet genom enskilda individer

Historieteoretikern Hayden White hävdar att historiker i och med sitt sätt att skriva historia ger oss den historia vi redan känner genom genrens konventioner. När det gäller gestaltning av lidande finns enligt White två starka litterära genrer som dominerat i västvärlden – tragedin och romanen. Man kan fråga sig vilka värden, vilka begräsningar eller omständigheter som tragedin och romanen i så fall skapat när det gäller vår kunskap om lidande och vårt sätt att fortsättningsvis tolka och berätta om det.

Det massiva lidandet i världen ställer även frågan om det i västvärlden bara går att uppleva lidandet genom enskilda individer. Förintelsen kan till exempel inte beskrivas som en enskild judes lidande upprepat sex miljoner gånger. Gruppers eller hela populationers lidande är erfarenheter som författare och etnografer kan finna svårt att gestalta i text. Betoningen av det individuella lidandet förstärks genom att beskrivningarna med nödvändighet är förankrade inom de speciella värden som utmärker västerländsk kultur. Litteraturen, medierna och det moraliska samhället som helhet avgör vems lidande som räknas.

En roman som problematiserar frågan kring berättandet av en människas historia är ”Mannen utan öde” av Nobelpristagaren Imre Kertész. Här berättar han om den 14-årige pojken György Köves som deporteras till Auschwitz och Buchenwald 1944, två läger som Kertész själv hade erfarenhet av. Boken ger nya sätt att se såväl på lidande och människors minne. Utan att alls jämföra olika grader av lidande har boken ett budskap som är unikt och starkt.

Här framträder på ett alldeles enkelt och självklart sätt det oförstörda barnets ursprungliga, nyfikna inställning till människor – om det så är nazistiska lägervakter eller medfångar

Tiden består i den unge Györgys lägervärld av små steg där varje nyans innebär lärdom om villkoren för överlevnad. Här framträder på ett alldeles enkelt och självklart sätt det oförstörda barnets ursprungliga, nyfikna inställning till människor – om det så är nazistiska lägervakter eller medfångar. Ingenting är ont förrän det riktats mot det egna jaget. Allt kan tolkas som naturliga omständigheter. ”Mannen utan öde” är minnet skildrat utan facit. Györgys erfarenheter i lägren beskrivs som om de skildrades för första gången – trots att både författaren och läsaren känner till Förintelsen. Språket ger också en känsla av det spontana flöde som hör omedelbara upplevelser till.

Här är en röst som på något sätt undviker vårt invanda synsätt när det gäller berättelser om lidande, särskilt framställningen av Förintelsen. Den ger oss inblick i hur ett barns tillit långsamt bryts ned. György är totalt upptagen av att överleva en liten stund i taget. I detta ligger en integritet, en värdighet hos människan också i den grymmaste av världar. Det är denna röst som saknas i Kevin Carters bild av flickan och gamen. Kanske kan den sortens röster bara förmedlas i litterära genrer? Starkare kan knappast en berättelse om lidande bli.

Läsningen av ”Mannen utan öde” skapar en ödmjukhet inför människors erfarenheter. Hur kan rapportering av lidande människor i världen nå ut utan att det exploateras som en handelsvara på en global marknad? Är det journalistens, antropologens eller den skönlitterära författaren som bäst bidrar till vår kunskap om lidande?

Att representera lidande innebär att ha makt. Makt över sanning, kunskap och känslor. Om beskrivningar av lidande människor och människornas egna röster aldrig sammanfaller, vad är det då vi lyssnar till?



Lisbeth Sachs är medicinsk antropolog och författare.

Läs fler essäer här.