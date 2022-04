Lisbeth Sachs: En ny tid manar oss att omvärdera dödsbegreppet

Under de senaste åren har det kommit alarmerande rapporter om brist på organ för transplantationer i Sverige. Försök pågår att använda djurorgan som möjliga ersättare. I januari i år transplanterade ett team vid University of Maryland in ett grishjärta i en man som kunde behålla det i närmare två månader innan han avled den 8 mars.

Det har blivit allt intressantare att fundera över de nya gränserna för liv och död.

Frågor om död och döende har sysselsatt människor i alla tider och kulturer. Men i västvärldens högteknologiska samhällen har den nya tekniken tvingat oss att ta ställning till vad som egentligen ska uppfattas som liv respektive död. Inställningen till livsuppehållande och avbrytande av liv har debatterats i samband med att människor legat i koma under lång tid eller när en svårt sjuk person velat få hjälp att dö.

En rad etiskt kontroversiella fall har fått stor uppmärksamhet. Såväl i Sverige som i övriga västvärlden har beslut om att stänga av respirator eller avsluta sondmatning ansetts vara kriminella handlingar som prövats i domstol.

I debatten har relationen mellan så kallad elektiv ventilation och organtagning stått i centrum. Enligt etiska rådet inom Organisationen för organdonation (OFO) innebär elektiv ventilation att patienter som inte har utsikter att överleva ändå får intensivvård för att säkra organ av god kvalitet efter deras död. Debattörer har fört fram den svåra och komplexa frågeställningen om dödsbegreppet i relation till organtransplantation. Den grundläggande etiska koden för all medicinsk verksamhet är att den ska vara inriktad på den enskilde patienten och ingen annan.

Om en döende patient hålls vid liv i syfte att erbjuda organ till en annan människa, och detta skulle innebära ett förlängt lidande, är det alltså etiskt oacceptabelt eller direkt olagligt.

Enligt den klassiska beskrivningen är döden ”det permanenta upphörandet av strömmen av vitala vätskor genom kroppen”. I Sverige ändrades dödsbegreppet den 1 januari 1988 och man började tillämpa hjärndödskriteriet, genom ”Lag om kriterier för bestämmande av människans död”. Där preciseras dödens inträde till den tidpunkt då hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har upphört. Beslutet togs för att man på artificiell väg inte ska uppehålla liv som är omöjliga att rädda, men också för att man ska kunna använda organ för att eventuellt rädda livet på en annan sjuk människa. I dag har det därför blivit viktigt att kunna avläsa när en människas hjärna är ”död”.

Det är en kuriös kulturell konstruktion att vi har andra definitioner av liv och död för människan än för övriga levande väsen. När en människa som är varm, som andas och vars blod pulserar genom kroppen kan dödförklaras, har en lång väg tillryggalagts genom ideologiska, etiska och politiska diskurser och överväganden.

Om man ser på etnografiska beskrivningar av hur människor i olika samhällen tänker och handlar kring döden finns ofta ett gemensamt drag: döendet och den döda behandlas med hjälp av en uppsättning ritualer. Man vill överlämna den döda till något – till Gud, förfädernas andar, avgrunden, himlen eller jorden. Övergången mellan liv och död hanteras utifrån hur man uppfattar vad en människa är. Vissa kulturer ser människan som något helt. Andra ser det som att hon är sammansatt av flera element vars öde efter döden inte behöver vara likadant. Kroppen, den vitala kraften, anden/själen, skuggan, blodet, djuret i människan går kanske olika vägar och kan på ett eller annat sätt leva kvar efter döden.

Hur människor tänker i just denna fråga – vad händer efter döden? – har betydelse för hur man hanterar den döende. Här finns en tänkvärd skillnad mellan de som ser på kroppen som en individuell kropp och dem som ser kroppen som en del av ett större sammanhang.

Den ”naturliga döden” kan i själva verket visa sig vara en stroke, hjärtinfarkt, virus eller cancer.

I västerlandet talar vi ibland om att en person har dött en ”naturlig död”. Med det menar man att kroppen gett vika för ålder och svaghet i motsats till en mer dramatisk död som vid olycksfall. Men med nutidens förfinade medicinska teknik som kan undersöka på mikronivå kan man ofta finna fysiologiska orsaker till att kroppen upphört att fungera. Den ”naturliga döden” kan i själva verket visa sig vara en stroke, hjärtinfarkt, virus eller cancer.

De som inte har en naturvetenskaplig människosyn tenderar ofta att förklara döden genom krafter utanför snarare än inom människan. Bakom döden kan de skönja en avsikt; en ond kraft eller en person som använt sig av ond energi. Döden är ett brott, ett mord – ingen människa bara dör.

Ett exempel är det afrikanska dinkafolket som studerades av antropologen Marice Leenhardt i början av 1900-talet. I en av deras ritualer dödades deras åldrade så kallade spjutmästare för att på så sätt lura döden. Spjutmästarna var en sorts präster som stod i kontakt med det heliga och deras ämbete gick i arv till deras söner. Meningen med den rituella döden var att spjutmästarnas kraft inte skulle försvinna. Genom att livet ”stängdes in” i kroppen bevarades anden, som då symboliskt kunde övertas av sönerna och bli kvar för att bibehålla ett gott samhälle. Man talade om spjutmästarens död som en självuppoffring för gruppens väl.

Leenhardt beskriver hur spjutmästaren enligt traditionen själv valde tid, plats och sättet på vilket han skulle dödas. Han bars fram till sin grav där han talade till gruppen av sörjande söner och bad dem därefter släcka hans liv. Det var hans eget beslut och han hade därigenom lyckats lura döden från att komma oförutsett, något som skulle kunna innebära att hans ande rövades bort.

Nathiko Lindeblad ville inte att hans sjukdom, ALS, till sist skulle segra. Han ville hinna före och själv besluta över sitt liv och sin död.

När föreläsaren och före detta buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad dog i vintras kom dinkafolkets sätt att hantera döden upp i mina tankar. Natthiko Lindeblad ville inte att hans sjukdom, ALS, till sist skulle segra. Han ville hinna före och själv besluta över sitt liv och sin död. Han bad inte någon annan att släcka hans liv. Hans ena hand var stark nog att hålla det glas som skulle ge honom en lugn sömn in i döden.

Finns det något i detta som vi kan lära oss något av? Skulle också vi kunna tänka oss att döden faktiskt är en resurs för liv?

Det tycks som att den västerländska människan har svårt att acceptera den synen på kroppen och döden. Bristen på mänskliga organ för transplantation visar att vi står inför ett kulturellt dilemma. Förutom svåra etiska frågor som diskuterats allt sedan den första hjärttransplantationen genomfördes 1967 är människors motstånd mot att både ge och ibland även ta emot organ utbredd.

Det finns till och med forskare som har funnit en intressant parallell mellan en emotionell skepsis mot donation och immunsystemets vägran att acceptera främmande organ. Den norska antropologen Anne Hambro Alnaes har i sin avhandling ”Minding matter” (2001) visat att det inte är ovanligt att en person har rent psykiska svårigheter att inkorporera det nya organet i sin självupplevelse. Hon redogör för flera fall där människor har funderingar om att karaktären hos givaren kan transplanteras tillsammans med organet.

Anne Hambro Alnaes finner dessutom i sin studie att oavsett social bakgrund och patientens allmänna omständigheter upplever närstående döden och efterföljande organdonation som både förvirrande ur rationell synpunkt och känslomässigt omskakande.

Filosofen Peter Singer har i sin bok ”Rethinking life and death – the collapse of our traditional ethics” (1994) också beskrivit hur sjukvårdspersonal som ska handskas med frågor som uppkommer i samband med hjärndöda patienter ofta får problem. En läkare vid Pittsburgh Transplant Foundation som ville tala med en hjärndöd patients föräldrar om möjligheten att få ta organ uttryckte sig på följande sätt: ”There is nothing more we can do – we´re just keeping him alive so you can consider organ donation”. Uttalandet ”håller honom vid liv” visar hur svårt det är att tala om döden vid hjärndöd.

Varför är det så svårt för människor att acceptera att hjärndöd faktiskt betyder död? En möjlig förklaring kan vara att även om människor vet att hjärndöd är död så är det för svårt att överge tanken på den totala döden. En annan att de som sett en hjärndöd inte tycker att personen tycks vara helt och hållet död.

Kommer organtransplantation tillsammans med genetisk ingenjörskonst, artificiell reproduktion och mekaniska inplantat på sikt att påverka känslan av att den kropp man befinner sig i är ens egen? Man ska nog inte underskatta den kulturella kraft som finns bakom tanken att det inte bara är i hjärnan som ”jag” finns. Samtidigt kommer kroppens sociala betydelse för upplevelsen av det egna jaget säkerligen inte att försvinna bara för att man deklarerar att en människa är död när hjärnan slutat ge signaler till de elektroniska instrumenten.

Låt oss pröva tanken att vi lurar döden på ett sätt som är jämförbart med dinkafolket som tar livet av sin spjutmästare. Genom att hålla en människa vid ”liv”, låta blodet strömma genom kroppen, för att kunna använda detta liv i ett annat liv, har vi tagit ställning för ett annat liv än det som vi beslutat uppfatta som slut.

