Lissvik och Claesson låter sina bakgrunder smälta samman

Många år har nu gått sedan Sverige var en av världens främsta leverantörer av den oskandinaviska genren ”balearica”.

Längst fram i ledet av kvalitetsdiscoproducenter stod The Studio. Dan Lissvik och Rasmus Hägg uppdaterade det sena brittiska åttiotalet till något absolut modernt. När Malmöbandet This is head dök upp ett par år senare hade de förvisso en tydligare förankring i kraut och rock. Men inte desto mindre var de arvtagare till Göteborgsduon.

Att Lissvik och Henric Claesson från This is head nu bildar Under allt är alltså det mest naturliga i världen. Man kan svårligen tänka sig två svenska musiker med mer gemensamt, både vad det kommer till referenser och konstnärlig ambition. På deras första släpp ihop, lp:n ”Mellanrum”, låter de sina bakgrunder smälta samman sömlöst i sex spår.

Många skulle säkert fortfarande kalla musiken balearisk. Men de luftiga, organiska ljuden bär en lätthet och fräschör som lämpar sig lika väl för tidiga söndagsmorgnar i köket som någonsin sena nätter på Ibiza. Det försiktiga svänget i titelspåret och i ”TapeRun” är varmt och inbjudande på ett sätt som bara musiker som levt länge nog att våga släppa taget kan åstadkomma. ”Mellanrum” kommer med ljus, precis som våren.

Bästa spår: ”TapeRun”

