Lite för mycket av det goda med Samara Joy

Emellanåt kommer det amerikanska jazzsångerskor som tycks återta initiativet efter och i linje med de historiska stilbildarna. Numer är de förstås betydligt yngre än, säg, Cassandra Wilson och Dianne Reeves. Men likt dem för de vidare och uppdaterar traditionen på ett sätt som förefaller tämligen oberört av hur jazzen i stort har diversifieras och utvecklas både i och utanför USA. Cécile McLorin Salvant är av ett mer udda slag och passar inte in här. Jazzmeia Horn är däremot ett rätt bra exempel. Och det är även det senaste stjärnskottet Samara Joy.

Så sent som för några veckor sedan tilldelades hon två Grammys. Framgången tycks fortfarande (och med all rätt) nästan överväldiga henne under det här första besöket någonsin i Sverige och på Fasching. Hon sjunger en egen låt eller två, men tonvikten ligger på kända evergreens som hon framför med hejdlös ekvilibrism. I korta strofer här och där låter det nästan som om hon sjöng opera, men i nästa ögonblick kan hon lika gärna störtdyka ner till det rökigaste tonfall, på gränsen till bara en viskning. Eller så fortsätter hon uppåt och uppåt, ända tills orden tar slut och rösten mer påminner om en flöjt i händerna på någon skolad solist.

På sätt och vis är det mainstream – den stora amerikanska sångboken och allt det där tidlösa. Men det kan också ses som en tydligt definierad nisch, som inte bara handlar om autenticitet och blottade känslor utan även återknyter till det gamla underhållningsvärdet med jazzen. Joy är som starkast när hon gör sång av Fats Navarros trumspetspel i ”Nostalgia” och binder samman en rytmiskt avancerad ”Worry later” med en smäktande ”Round midnight”.

När hon avslutar konserten med en ren blues är det dock som om hon blev synad och inte satt med tillräckliga kort. Ingen människa är för ung för att kunna uttrycka sorg, men Joy förefaller helt enkelt må för översvallande bra för att sjunga övertygande blått. Om något blir det, också allt sammantaget, lite för mycket av det goda.

