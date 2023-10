Litteraturens växande universum utmanar Akademien

Logga in

För Svenska Akademiens Nobelkommitté nås arbetsårets kulmen i oktober, med tillkännagivandet av årets litteraturpristagare. Därefter börjar nästan genast arbetet med nästa års namn.

Under de senaste åren, sedan Akademiens kris 2017/18, har elva av de arton ledamöterna bytts ut. De Akademiledamöter som DN är i kontakt med beskriver mötena som givande, stimulerande och tillåtande.

– Visst, det är ett privilegium att sitta i Akademien, och det är också hemskt roligt! säger Åsa Wikforss, till vardags professor i teoretisk filosofi och författare, med emfas.

Åsa Wikforss Foto: Roger Turesson

Allra hårdast arbetar Nobelkommitténs sex ledamöter, som gör den mest omfattande läsningen och vaskar fram lämpliga kandidater. Sedan ett par år sker en rotation av platserna där, och ingen sitter mer än sex år åt gången. En av de nuvarande ledamöterna där är Ellen Mattson, som valdes in i Akademien 2019. Utan att veta hur stämningen var förr, säger hon att diskussionerna är prövande och fria:

– Det högt i tak och en generös ton. Man kan kasta fram ett namn utan att känna sig dum. Namnet kanske inte håller, men man vågar testa.

Hon uppskattar att ha en tidsbegränsad mandatperiod.

– Det är ett tungt uppdrag, det finns ju ingen gräns för hur mycket man kan läsa. Men det är roligt under tiden, och vi läser ju den bästa av litteratur.

Ellen Mattsson Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Nobelkommitténs arbete leds av Anders Olsson, som nu har femton år i Svenska Akademien. Han betonar att det nya arbetssättet, med systematisk växling och ny extern expertis, fortfarande är inne i en prövoperiod.

– Något av det mest positiva av den förändring som kom till stånd på grund av krisen är att det finns en frimodighet nu, och ett öppet klimat. Vi har långa sittningar och pratar ingående om litteratur. Vi har utökat antalet kvinnor, med två ordinarie platser i Nobelkommittén – det är något vi strävat efter, och det förändrar ofrånkomligen synen på litteratur, säger han.

Anders Olsson Foto: Lisa Mattisson

Men han ser även utmaningar med rotationen:

– Nobelkommittén behöver behålla kontinuitet och är beroende av ett minne. Man läser in sig på författarskap, följer dem under lång tid. Det gäller att inte mista det.

Torbjörn Forslid, professor i litteratur vid Lunds universitet, framhåller att Svenska Akademiens ledamöter också påverkas av det yttre:

– Varje individ har förstås sina förutsättningar, intressen och erfarenheter, men de är också upptränade i vad som anses som litterärt värde i fråga om form, stil och tematik. Vad det är varierar väldigt över tid.

Under de senaste tjugo åren har till exempel vittneslitteraturen lett till flera priser – som Imre Kertesz, Herta Müller, Svetlana Aleksijevitj.

Bild 1 av 2 Torbjörn Forslid Foto: Daniel Nilsson Bild 2 av 2 Anna Jungstrand Foto: Linnéuniversitetet

Anna Jungstrand, som nytillträdd professor i sakprosa – den första professuren i sitt slag i Sverige – menar att det är naturligt om genrer med dokumentära sanningsanspråk får uppsving i en tid där desinformation och manipulerade verklighetsbilder oroar många.

– Just nu tycks det också finnas förhoppningar om att nå fram till en verifierbar verklighet, och det finns ökade förväntningar på en demokratisk, politiskt och moraliskt försvarbar litteratur. Inget av det här har särskilt mycket att göra med litterär kvalitet, men det upptar en del fokus i debatten – det har vi sett även i mottagandet av vissa Nobelpristagare.

Svenska Akademien har också under flera decennier själv utvidgat sitt uppdrag till att inkludera hela världslitteraturen, med mindre fokus på det västerländska, författat av män.

Att inkludera kvinnliga författare har blivit viktigt, och man har breddat sig genremässigt – till exempel genom att belöna Bob Dylans låttexter och Aleksijevitj, vars författarskap ligger reportaget nära. Att allt detta innebär nya utmaningar råder ingen tvekan om, konstaterar Anders Olsson:

– Vi har alltid fått in nomineringar, men vi har behövt en annan bredd. Vi står mitt uppe i en förändringsprocess, där hela fältet är vidgat: vi tar hänsyn till hela samtidslitteraturen, vi har vittneslitteraturen, och vi har fått upp ögonen för populärlitteraturen och de flytande gränserna mellan journalistik och skönlitterär utgivning. Det kan vi inte bortse från.

Fakta. Nobelkommittén I Svenska Akademiens Nobelkommitté, som gör lejonparten av förarbetet kring Nobelpriset ingår för närvarande: Anders Olsson (ordförande), Ellen Mattson, Steve Sem-Sandberg, Anne Swärd, Per Wästberg, Mats Malm (adjungerad i egenskap av ständig sekreterare). Nobelkommittén inrättade 2020 ett tiotal områdesexperter, i treårsperioder. De bevakar de afrikanska länderna, det spanskspråkiga området, det arabiska och persiska språkområdet, det östasiatiska språkområdet, det slaviska språkområdet och det indiska språkområdet. Områdesexperterna ska bidra med en översikt, men också besvara mer specifika frågor från Nobelkommittén. Visa mer Visa mindre

Svenska Akademien har alltid tagit hjälp av expertis för språkliga eller geografiska och kulturella områden, men detta nu görs mer systematiskt, vilket lovordas av flera.

Ellen Mattson säger att man förstås inte bara kan dela ut priser till författare de själva vuxit upp med:

– Men det är svårare än man tror och man ser sällan genomslaget på en gång. Det kan ta tio, femton år att ta fram en kandidat. Ett författarskap måste vara lödigt över tid – detta är världens viktigaste litteraturpris, och det innebär något annat än ”årets bok”. Livsverk kräver mer, säger Ellen Mattson, och betonar:

– Vi vill verkligen upptäcka författarskap i hela världen. Det är bara inte så enkelt och alla förslag på namn mottages tacksamt.

Anne Swärd Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hennes kollega i kommittén Anne Swärd berättar att hon initialt försökte skanna av världslitteraturen och vill fortsätta med det.

– Det sker just nu en spännande återväxt på alla kontinenter, inklusive den europeiska. Än så länge har bara en 60-talist belönats, Olga Tokarczuk, men det händer saker. Jag har dock fått lära mig leva med att man i detta värv sliter som en iller, men den stenhårda sekretessen gör att arbetet knappt syns för utomstående över huvud taget. Tills ... det rasslar in ett pris.

Fakta. Krisen i Svenska Akademien DN:s avslöjanden hösten 2017 om att maken till den dåvarande ledamoten Katarina Frostenson begått övergrepp mot flera kvinnor, med flera ledamöters goda minne, ledde in Akademien i djup kris. Den så kallade Kulturprofilen dömdes 2018 för våldtäkt till 2,5 års fängelse. Sedan krisen har elva av ledamöterna bytts ut, på grund av avhopp eller dödsfall. Förnyelse har skett också i arbetssätt. I samband med högtidssammankomsten i december tillträder David Håkansson, som efterträder Sture Allén på stol nummer 3, och Anna-Karin Palm tar plats på stol 16, efter Kjell Espmark. Visa mer Visa mindre

Expertgrupperna löser inte alla problem. Horace Engdahl, mångårig Akademiledamot, skriver i ett mejl:

– Det som Akademien belönar är det översättbara. Endast så kan priset ha en universell giltighet och en verkan utanför författarens egen språkkrets, vilket man förväntar sig av en Nobelpristagare.

Översättningsproblemet lyfts av flera personer i och utanför Svenska Akademien, som menar att även om man får in förslag på författare från experter som läser dem på originalspråk, så kan Nobelkommittén inte helt gå på andras omdömen. Varje författare som ska komma i fråga för Nobelpriset måste alltså vara brett översatt till språk som ledamöterna behärskar. Ett sätt att förbättra möjligheten att ta in världslitteratur är att öka Svenska Akademiens egen språkkompetens, menar Birgitta Wallin, chefredaktör för den litterära tidskriften Karavan, och föreslår att Akademien nästa gång väljer in en översättare.

– Det finns mycket att göra, men det märks att viljan finns. Att man breddar sig känns positivt: också sångtexter kan vara litterära hantverk, och goda essäer kan absolut kvalificera sig som skönlitteratur.

Bild 1 av 2 Ida Ölmedal Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 2 Jila Mossaed Foto: Tomas Ohlsson

Men Ida Ölmedal, kulturchef på Sydsvenskan, varnar för att De Aderton tagit sig vatten över huvudet:

– Kanske öppnade man Pandoras ask med Dylan, nu förväntar jag ju mig att en rappare får Nobelpriset, i alla fall under min livstid. I grunden är ju hela uppgiften omöjlig – att en liten grupp personer i Norden, flera av dem göteborgare – inget ont om Göteborg, men ändå! – ska utse den mest värdiga litteraturen i världen – det är … jätteknepigt.

En annan nyare Akademiledamot, Jila Mossaed, säger att hon uppskattar att läsa in sig på och försvara de författarskap hon kommit närmast. Arbetsprocessen har dessutom förnyat hennes läsvanor:

– För tio år sedan bestämde jag mig för att sluta och läsa romaner och i stället ägna mig åt facklitteratur och poesi. Efter 2018 började jag att åter att läsa utvalda, fascinerande romaner.