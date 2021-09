Little Simz levererar lite för många självhjälpsråd

Hiphop Little Simz ”Sometimes I might be introvert” (Awal/Border) Visa mer

Även om titeln till Little Simz nya album beskriver henne som introvert, så är musiken snarare extrovert. Flera låtar innehåller körer, marschtrummor plus stora stråk- och blåssektioner.

Det är Hollywood-episka anslag på den engelska rapparens fjärde album. Här finns dessutom retrosoul, västafrikansk funk och mörka elektroniska beats.

Little Simz heter egentligen Simbiatu Ajikawo, är uppvuxen i norra London och har nigerianskt påbrå. Hon fick sitt stora genombrott med den mörkt gnistrande ”Grey area” från 2019. ”Sometimes I might be introvert” är den ambitiösa uppföljaren, ett temaalbum som påminner om en timmes terapisession.

Hon rappar om hur framgången påverkat henne, om relationen till sin syster, om svek och död. Bäst är den omtumlande ”I love you, I hate you”, om en far som försvann ur hennes liv när hon var liten. Där bubblar de motstridiga känslorna fram, råa och ogarderade.

På andra spår liknar de ordrika texterna i stället bitvis förnumstiga självhjälpsråd, av någon som redan tagit sig ut på andra sidan. Det går till överdrift när skådespelaren Emma Corrin läser rader om att bli den bästa versionen av sig själv och att låta hjärtat guida en. En stökig, klassisk skrytrap som i ”Speed” blir därför plötsligt väldigt efterlängtad.

Bästa spår: ”I love you, I hate you”

Läs mer om musik och fler texter av Magnus Säll