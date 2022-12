Little Simz överraskningsalbum är en varm, men lite väl trygg, famn

Hiphop Little Simz ”No thank you” (Living Originals/Awal) Visa mer

Inte ens ett år efter att hon belönades med Mercurypriset för sin senaste skiva ger London-rapparen Little Simz ut en ny. De översvallande hyllningarna till ”Sometimes I might be introvert” tycks ha kickstartat kreativiteten och bara själva takten imponerar. Inte minst för att 28-åriga Simbi Ajikawos producentpartner Inflo leder det högproduktiva musikerkollektivet Sault, just nu aktuella med hela fem nya album.

”No thank you” kommer följaktligen med en mer koncentrerad energi än föregångaren. Den högstämda inramningen med skådespelarinlästa självhjälpsuppmaningar saknas, med ett mer tempostarkt, målmedvetet intryck som följd. Dragningen mot det orkestrerade är dock den samma. Här samsas stråkarrangemang och mäktigt soulblås med gospelkörer, som mot bakgrund av den organiska rytmen i ”Silhouette” bestämt manar till tålamod och tro.

Också i den eleganta, neosoul-influerade ”Heart on fire” och i den meditativa upprepningen hos ”Broken” sluter dessa vackert harmoniserande röster in Simz reflekterande rap i en varm famn. I den tryggheten finns såväl albumets styrka som dess svaghet. Med det välgjorda uttrycket kommer också en saknad efter det skeva, spontana. Hon må ha papper på att hon är Englands bästa hiphopartist just nu. Men Little Simz skulle tjäna på att våga vara lite mindre duktig.

Bästa spår: ”Heart on fire”

