Livskänslan är maxad i spexiga “Everything everywhere all at once”

I ”Everything everywhere all at once” kommer, inte helt förvånande, alla känslorna på en och samma gång. Det börjar som ett familjedrama kring en sliten tvättomat någonstans i USA men urartar i ett science fiction-äventyr, där multiversum och apokalypshot utmanar den redan hårt prövade normaliteten. Dan Kwans och Daniel Scheinerts överstimulerade filmsuccé var visserligen inspelad före pandemin, men fångar ett kristillstånd utan tydlig början eller slut. För Evelyn (Michelle Yeoh) råder redan maxad vardagsstress, inklusive skatterevision och påfrestande pappabesök från Kina, innan hon introduceras för parallella verkligheter.

I grunden handlar denna hyllade genreröra om en generationskonflikt mellan en kinesisk moder och hennes amerikanskfödda dotter. Det är ett tema som känns igen från 1993 års ”Joy luck club”, som länge var ett Hollywoodundantag när det kommer till asiatiska angelägenheter. Men till skillnad från Wayne Wangs stillsamma snyftare är ”Everything everywhere all at once” en film som i alla avseenden larmar och gör sig till.

Mest nedslående är att den tänjer på independentfilmens gränser – genom att efterlikna världens största blockbusters. Den överraskar inte med en alternativ berättarlogik, eller går på tvärs mot regerande trender, utan lägger sig snarare väldigt nära en Marvelfilm (”Avengers”-regissörerna Joe och Anthony Russo ingår bland filmens producenter).

Mest uppiggande är att ”Everything everywhere all at once”, trots allt, gör någonting eget och inte liknar något jag har sett förut. Man kan fråga sig om filmen är en anpassning till samtidens koncentrationssvårigheter eller en gestaltning av den, men det ena behöver ju inte utesluta det andra.

När Evelyn konfronteras med sin make Waymond från ett annat universum, som vill värva henne för att bekämpa en superskurk som bara vill förstöra allt, ställs hon också själv inför oändligt många andra jag. Varför blev allting som det blev? Evelyn som redan vantrivs i livet får ytterligare skäl att ifrågasätta sitt val av livspartner och sörja avskedet från sina föräldrar.

I övrigt saknar filmen tillbakablickar till Kinas historia, som finns i tidigare nämnda ”Joy luck club”, och utspelar sig i ett slags expansivt presens. I filmen blir multiversum, där allting kan vara möjligt samtidigt, en manifestation av livets meningslöshet. Oavsett om man väljer att betrakta det i postmoderna, nihilistiska eller buddistiska termer fångar ”Everything everywhere all at once” en livskänsla som blivit mer hyper.

Att den hånskrattande sabotören visar sig vara Evelyns och Waymonds dotter Joy gör filmens storslagna actioninramning till en uppgörelse mellan nära och kära. Som att filmen erbjuder en explosiv förhöjning för att överkomma barriären, kulturell och språklig, mellan mor och dotter. (Utöver kampen mot en frånskild petimeter till surtant på skatteverket – Jamie Lee Curtis gör sitt bästa av en seg stereotyp i grå page.)

”Everything everywhere all at once” är rolig på idéplanet, men går också i cirklar runt sina egna infall, med spexig humor och pratiga utläggningar. Det gör filmen till ett överlångt snällhetsevangelium, om att omfamna sitt öde, som trots dess maximalistiska format också känns instängd. Däremellan bländar det ibland visuellt, när stjärnan Michelle Yeoh framträder som genom ett prisma, och ger en distinkt bild av ett splittrat liv.

