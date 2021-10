Livstids fängelse för multimiljonären Robert Durst

I mitten av september meddelade en jury i Kalifornien att den amerikanske multimiljonären Robert Durst, känd från HBO:s ”The jinx”, är skyldig till mordet på vännen Susan Berman.

Nu har straffet meddelats. Durst döms till livstids fängelse utan chans till villkorlig frigivning. Hans advokat säger att man planerar att överklaga domen.

Enligt The New York Times tog Durst emot beskedet i domstolssalen, iklädd brun fängelsetröja och munskydd. Han sade ingenting till domaren, utan följde uppläsningen av straffet via surfplatta eftersom han har svårt att höra.

78-åringen blev känd världen över som huvudperson i HBO:s uppmärksammade dokumentärserie ”The jinx” från 2015. Han greps i mars samma år, dagen innan det sista avsnittet av serien skulle sändas, efter det att dokumentärfilmarna med dold mikrofon hade spelat in när han erkänner att han mördat flera personer.

Durst, som är barnbarn till en fastighetsmagnat från Manhattan, åtalades för att ha skjutit sin vän, författaren Susan Berman, till döds i hennes hem i december 2000. Åklagarsidan menar att Berman kände till detaljer om Dursts hustrus försvinnande och att han därför dödade henne. Hustrun Kathleen Durst försvann 1982 och har aldrig återfunnits.

Omständigheterna kring dessa fall, samt att Durst 2003 frikändes i ett mordåtal gällande en granne i Texas, fick stor uppmärksamhet i ”The jinx”.

Försvaret har framställt Durst som en svag och ”sjuk gammal man” som överlevt cancer och man menar att han har ett autismspektrumtillstånd.

Mordrättegången mot honom inleddes redan i mars i fjol, men fick pausas i 14 månader på grund av coronapandemin.

