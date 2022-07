Ljuddesignern: ”Det finns ett eget hemligt ljud jag använder i alla filmer”

För tio år sedan försökte Andreas Franck få sin sjuåriga son att skrika i panik. En sådan där hjärtskärande hjälplöshet som bara ett tjutande barn kan ge uttryck åt. Han manade sonen att skrika efter sin mamma: ”Mamma lämnar dig, skrik så nu!” Sonen yttrade ett försiktigt ”Mamma?”

– ”Nej nej, du ska skrika”, fortsätter jag, och till slut får jag upp honom i temperatur, han skriker gång på gång, minns Franck.

Det skriket – ”MAMMA!” – har sedan ekat genom svenska film- och tv-produktioner. Det förekommer i flera alster där Andreas Franck varit ljuddesigner, som Netflixserien ”Snabba cash” eller Ruben Östlunds ”Triangle of sadness”. Den som lyssnar noga kan i den filmen höra det paniska skriket i bakgrunden medan ett skeppsbrott pågår och en toalett exploderar så att avföring forsar i ett brunt vattenfall nerför skeppets trappor.

– Mina föräldrar är också med i den filmen, man får använda sig av släkt och vänner, säger Franck och berättar om när hans dotter var tre fyra år gammal och började gråta högljutt över något. Han hörde genast att det här var mycket bra gråt och såg till att få med det på band.

– Jag stod ut i 30 sekunder med att spela in, sen klarade jag inte att se henne så ledsen utan att ingripa.

Det skriket kom med i Jesper Ganslandts film ”Apan” (2009) medan Olle Sarri irrar omkring på ett byggvaruhus efter silvertejp.

Mixerbord i studio på Filmhuset i Stockholm Foto: Alexander Mahmoud

Andreas Franck är en av Sveriges främsta ljuddesigner. Han har jobbat med de flesta av våra stora regissörer, som Ruben Östlund, Lisa Langseth, Peter Grönlund, Jesper Ganslandt och Lisa Aschan. Nyligen var han med om att ta hem den andra Guldpalmen i Cannes åt Ruben Östlund men vann även tillsammans med filmens övriga ljudteam det prestigefyllda Prix CST de l'artiste technicien, ett pris till någon bakom kameran i de tekniska klasserna. Det var första gången priset gick till ljudkategorin i en skandinavisk film.

Annars är ljud ett hantverk som ofta lever ett hemligt liv, menar han.

– Man brukar säga att bra ljud inte ska märkas. På sätt och vis är det sant men också lite nedvärderande, kan jag tycka. I filmen är det kanske inget man tänker på men ljud ska märkas, även i små subtila stämningar.

Han sätter sig vid mixerbordet och klickar fram två scener ur ”Triangle of sadness” för att demonstrera vad han menar. Den första scenen utspelar sig på en flådig restaurang där stråkmusik spelas i bakgrunden, människor sorlar lite diskret, det klirrar smakfullt från tunna flöjtglas. Men i takt med att filmens båda huvudpersoner irriterar sig på varandra tonar musiken varsamt ner och stämningen blir skärpt, illavarslande. Obekväm tystnad uppstår, en känsla som planterar sig i kroppen på tittaren.

I nästa scen färdas paret i en taxi hem genom regnet. Här är alla ljud påträngande – de hårda regndropparna, en jämrande vindrutetorkare – och skapar en klaustrofobisk känsla i det trånga baksätet.

– Bilen hade ingen vindrutetorkare i bakrutan, den lades till med specialeffekter i efterbearbetningen. Ruben ville att den skulle skapa en rytm som kommenterar dialogen i scenen. Så vi la ett ljud av vindrutetorkare som inte fanns där och sedan matchades det in en vindrutetorkare i bild mot det lagda ljudet.

Vi sitter i en rymlig ljudmixarstudio på Filmhuset i Gärdet. Jag räknar till 16 stora högtalare längs väggarna, fem bakom oss och ytterligare några bakom den stora filmduken. Tanken är att här ska ljuden komma så nära verklighetens bioupplevelse som möjligt.

Andreas Franck har jobbat med ljud i 20 år. Han försökte först bli skådespelare, men var för dålig. Däremot var han bra på ljud redan då, men tänkte att det verkade tråkigt och hade för låg status. Faktum är att de flesta tittare inte riktigt vet vad hans yrke går ut på.

– Alla tror att ljuden som hörs i filmen är hur det lät på inspelningen. De blir chockade när de inser att det bara är dialogen man får med sig, allt annat har jag lagt på och tajmat i efterhand: allt från fotsteg till bildörrar, måsar som skriker, regn, slagsmål, pistolskott, explosioner.

Och som det berömda talesättet lyder: det finns inga genvägar till det perfekta ljudet.

– Jag var med och gjorde en film i höstas om brottning, så jag fick stå i en gymnastiksal med en kollega, vi höll om varandra och svettades och andades mot varandra bara för att få rätt sound på brottarna. Det var mitt under värsta pandemitiden så man ville inte att någon skulle råka kliva in då, när det står två killar och klänger på varandra med tre mickar runt sig.

Andreas Franck Foto: Alexander Mahmoud

Till de svåraste ljuden räknas vanliga steg, oftast anlitas särskilda experter med specialkompetens för det. Man måste nämligen inte bara ha utrustningen för att efterlikna ljudet – som, säg, ljudet av höga klackar på ett marmorgolv – det måste även lägga i samma takt som stegen på filmen.

– De som gör tramp har hela lager av skor i sin storlek, flera hyllmeter. Man tar oftast in det utifrån, men ibland gör jag det själv. Jag brukar då låna mina föräldrars lägenhet, för de har ett stort vardagsrum. Sen går jag där i takt med filmen, då får man även en naturlig rumsklang. I en trampstudio står ofta personen på en yta mindre än en kvadratmeter och mer eller mindre trampar på stället, säger han och tar några demonstrativa kliv.

På nätet har handelsområdet att köpa och sälja ljudeffekter exploderat de senaste fem till tio åren, berättar Andreas. Det har startat sajter där man kan hitta hela bibliotek med bara exempelvis måsljud. Biblioteken kostar allt mellan 100 till 100 000 kronor beroende på storlek.

Ofta byter ljuddesigner ljud med varandra, säger han. Men bara de ljud man själv spelat in, man får inte byta vidare de man har köpt.

– Det blir ofta att man ringer kollegor om olika ljud. Och då kanske de säger: ”Jo, jag har ett ljud från Marstrand 2017 som kan funka för det.”

Han har också planer på att spela in en egen ljudsamling och lägga upp till försäljning.

– Jag vill åka på turné genom Sverige och bara spela in tysta kyrkor: det är alltid ett magiskt ljud i sådana; en svag ventilation, lite trafik utanför. När man sätter på micken hittar man alltid sånt som örat först inte fångar upp. Biblioteket ska heta ”Churches of Sweden”. Jag är gammal prästson, så det spelar väl in.

På tal om det: på vägen till vår intervju gjorde Andreas Franck ett stopp vid Katarina kyrka på Södermalm. Han ville spela in hur det låter när klockorna slår.

– I nästa film har vi film på den kyrkan så då måste jag ha kyrkans faktiska klockljud, annars får jag skit för det. Men filmen utspelar sig i början av 1900-talet och när jag försökte spela in kom det med massa miljöljud, som bilar och så. Förhoppningsvis går det att få bort, annars får jag åka tillbaka klockan fyra på natten när det är tyst.

Som ljuddesigner beskriver han sig som pipen på en tratt där allting hälls ner och ska bringas reda i innan det kommer ut.

– Man måste vara en konstnärssjäl men samtidigt stabil och metodisk att ordna och hantera allt. Jag får ofta ångest över hur det ska gå och att allt låter skit, men har valt att inte dölja det för mina kollegor Jag kan ställa mig och skrika eller slå näven i mixerbordet av frustration. Mina kollegor brukar bara skratta åt mig, dom är vana och känner till mina ångestsvallningar. Mot regissören måste man dock alltid vara lugn som en filbunke...

Har du något eget favoritljud du ofta återkommer till?

– Det finns ett hemligt eget ljud jag använder i alla filmer. Det är inget speciellt, men det är ljudet av ett stilla regn som jag lägger oavsett om det är en inom- eller utomhusscen. Det förhindrar att ljudbilden blir för slät, det ruggar upp det lite. Men jag måste vara noga med nivån på ljudet så att regissören inte reagerar: ”Det låter som regn, men det regnar ju inte?” Men om man blandar det ljudet med andra ljud så funkar det, ger struktur och lurar örat till en stämning.

Funkar samma ljud i alla miljöer eller måste man anpassa det ibland?

– En film jag ska göra ljudet till i höst är inspelad på Malta, så jag måste be en ljudtekniker spela in från miljöer där. Jag har letat i alla ljudarkiv men inte hittat så mycket från just Malta, så jag kommer behöva till exempel bakgrundssorl och prat i kafémiljöer, då kan det inte vara på svenska.

Hur påverkas man i privatlivet av att ha ditt yrke?

– Det är väldigt olika, vissa har med sig bandspelare hela tiden. Jag borde bli bättre på det, jag har förbannat mig själv många gånger när jag inte haft med en sådan: ”Fan, det här är ett fantastiskt ljud, det borde jag ha fångat!”

Och kan du titta på film helt avslappnat eller lyssnar du efter ljuden?

– Det finns alltid ljud som man känner igen och som återkommer i flera filmer. Det finns ett särskilt motorcykelljud som är väldigt populärt. Jag har själv använt det många gånger, senast hörde jag det i italienska tv-serien ”Gomorrah” och var tvungen att kolla upp var det kommer ifrån – det är tydligen inspelat i London…

– Jag kan ofta också höra om repliker spelats in i efterhand, om en regissör skrivit om repliken eller gör om scenen på något sätt. Då kan man inte använda ljudet från inspelningen utan måste spela in det i en studio, men försöka fånga samma synk och känsla. Så ja, jag är nog rätt yrkesskadad.

Har du någon ljudscen i en film som du blivit särskilt imponerad av?

– Jag tänker ofta på en scen i ”Norwegian wood” från 2010. Det är en dialog på ett fält ute vid ett träd, det blåser kraftigt, man ser det höga gräset röra sig våldsamt. Men de för en dialog och det är väldigt lågmält trots att det blåser maxat. På filmen från inspelningen ser man en helikopter hovra tio meter upp, men de tog bort allt ljud och spelade in replikerna på nytt, tillsammans med övriga ljud i efterhand.

Brukar folk kritisera hur vissa ljud låter? Ofta påpekas till exempel att knytnävsslag i filmer låter onaturliga...

– Skjutvapen, fågelläten och motorljud är känsliga ämnen. ”Är det verkligen rätt ljud för den bilen, det låter inte som en V6:a?” Fåglar stör sig alltid folk på: ”Det finns ingen sån fågel där?!” Men filmen blir väl inte sämre av det? I så fall kan man ifrågasätta hela min profession: jag väljer ljud för att de ska gynna historien och upplevelsen snarare än att det ska vara helt korrekt.