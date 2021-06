Ljudmila Ulitskaja sätter tron i centrum för sin 1900-talsroman

Roman Ljudmila Ulitskaja ”Daniel Stein, tolk” Översättning: Ola Wallin Ersatz, 526 sidor. Visa mer

Ljudmila Ulitskaja är en rysk författare och biolog, som inte räds att samla mycket under ett och samma tak i sina böcker; omfattande, vindlande, infallsrika. Den bok som nu kommer på svenska i Ola Wallins lediga översättning ”Daniel Stein, tolk” kom på ryska 2006, innan Ulitskaja skrev ”Det gröna tältet” och ”Jakobs stege” som gjorde henne välkänd även i Sverige.

Den här boken är ett slags collage av dokument, brev, anteckningar, bandade samtal och föreläsningar som rör autentiska och fiktiva personer under en period mellan slutet av 1930-talet och slutet av 1990-talet. Tidslinjen är uppbruten, läsaren vandrar fram och tillbaka mellan årtal, geografiska platser och en stor mängd personer av olika slag och med skilda temperament och livsöden.

Vid några tillfällen publiceras även brev från författaren själv, hon dignar under sitt material, ”en roman eller vad man ska kalla det”, stoffet känns ibland övermäktigt, men hon framhärdar och skickar till sin vän och förläggare.

I centrum för boken står Oswald Rufeisen, här kallad Daniel Stein, och hans liv. Stein växte upp i Polen, som jude. När han och hans bror var på väg till Palestina under den tyska ockupationen, hamnade han som flykting i Ukraina och en rad andra länder på gränsen till Polen. Gång på gång upplever han att han överlever genom mirakel. Uppenbarligen uppfinningsrik lurade han både tyskar och ryssar – han var dräng och skomakare - och lyckades hitta tillflyktsorter. En gång gömde han sig i ett nunnekloster.

Han greps av tyskarna och gick med i Gestapo, som tolk, för att i hemlighet kunna hjälpa andra judar och han utförde en historisk bragd genom att lyckas få flera hundra judar att fly från gettot i Emsk i Belarus 1942. Femtio år senare, 1992, återvände 44 av de överlevande från nio länder till det forna gettot för en minneshögtid och för att tacka deras räddare, broder Daniel, som från att ha varit sionist konverterat till katolicismen, blivit munk och bosatt sig i Israel. Ett citat från en väggtidning efter resan: ”Vi tackade honom för att han förde ut oss som Moses”.

Ljudmila Ulitskaja, som själv träffade Oswald Rufeisen i Moskva, skapar genom detta verk ett originellt hyllningsporträtt av en man, som enligt alla vittnesmål hade en extraordinär karaktär, klok och godhjärtad. Under hennes egen judiska uppväxt under sovjettiden deltog hon under 1970-talet i hemligheten i en kristen församling. De frågor som ställs och tankar som väcks kring religion, finns levande i hennes egen erfarenhet.

Allt material i boken har på något sätt anknytning till huvudpersonen Daniel Stein, men samtidigt bildas ett mönster av det liv som andra världskriget innebar för judar som lyckades fly från Förintelsen. Många av dem spreds över världen, men med hjälp av brev och samtal och andra dokument kunde de som här, föras samman och bilda en krets kring en person som betytt något särskilt för dem alla.

Daniels livsuppgift som kristen och munk var att efter kriget återuppbygga Jakobs kyrka i Israel. Han arbetade oförtrutet, tog emot människor som han visade runt på de heliga platserna i landet och tjänade sin församling i Haifa. Många av dokumenten återger prästens samtal med kyrkans elever.

De politiska ideologierna får här underordnad betydelse. Och det känns speciellt, närmast märkligt, att det världsomspännande samtal författaren iscensätter handlar om livsåskådningsfrågor - inte om politik

Även om det är krävande att läsa denna bok, med alla hopp i tid och rum, är Ulitskaja ovanligt skicklig på att snabbt skissa porträtt, och jaga tillbaka läsaren med hjälp av bra historier. Till exempel får hon omedelbart liv i Ewa Manukyan och hennes besvärliga mamma Rita, som går från att vara partisan, till stalinist och i slutet av livet kristen, i Israel. Ewa vänder sig i ett stort antal brev till en kvinna, Esther, en av dem som flydde från gettot i Emsk och som kände Ewas föräldrar. De bor båda i Boston, och blir nära vänner. De förtroenden Ewa ger sin vän utgör en av de berättelser som håller uppe farten i texten.

Men framför allt är boken, med inflöden från olika håll och ett stort antal röster, ett samtal om tro. Judisk tro och kristen tro, om kontakten och spänningen mellan trosriktningar som styr idéer och handlingar. Allt det andra, kommunismen, socialismen, liberalismen? De politiska ideologierna får här underordnad betydelse. Och det känns speciellt, närmast märkligt, att det världsomspännande samtal författaren iscensätter handlar om livsåskådningsfrågor - inte om politik.

Broder Daniel bygger ett livsverk, en kristen församling av medmänsklighet och tolerans där judar är välkomna, men den kommer inte att bestå. Det förlovade landet kunde inte svara på all godhet och ekumenik som broder Daniel ville utlova. Och själv fick han trots att han var jude inte israeliskt medborgarskap, eftersom han blivit katolik.

Författaren Ljudmila Ulitskaja skriver i ett av sina brev att hon vill förkasta alla värdeomdömen, hela lektionen med broder Daniel ”kokar ner till … att det fullständigt saknar betydelse vad du tror på, det enda som betyder något är ditt personliga uppförande”. Och när broder Daniel dog ”visade det sig att den enda bron mellan judendomen och kristendomen hade varit hans levande kropp”.

När man börjar känna att det tecknas en väl idyllisk bild av Israel genom broder Daniel och hans livaktiga församling i Haifa, tvingar författaren i slutet av boken läsaren att konfronteras med den hårdföra rysk-israeliska bosättaren Gershon Shimes. Han och hans fru skaffar rader av barn, han är brysk och brutal mot sin ryska mamma som skriver och är orolig. Han är även chaufför till den israeliska bosättaren Baruch Goldstein, vid det tillfälle när Goldstein skjuter ihjäl 29 bedjande palestinier under fredagsbönen i Ibrahimmoskén. Den så kallade Hebronmassakern.

Mellan nazisternas massaker av judar i gettot i Emsk 1942 och Hebronmassakern 1994 placerar Ulitskaja sin dialogiska bok, som inger hopp om goda handlingar och kärlek, trots allt. Och även om författaren låter det ymniga dokumentära och fiktiva materialet tala för sig själv, utan synbar eller lättolkad ordning är dessa röster om tro och gärningar, skuld och försoning, värda att lyssna på. Och själv blanda sig i. Så även om Ulitskaja misströstar under arbetets gång lyckas hon. Det är ett allvarligt och angeläget samtal hon startat.

