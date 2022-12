Ljusskimmer och förrädiskt lugn på Bonniers konsthall

Utställning Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendiater 2022 Bonniers konsthall, Stockholm. Visas t o m 16/1 Visa mer

För första gången har Maria Bonnier Dahlins Stiftelses unga stipendiater intagit alla utställningsrum i Bonniers konsthall. En lyckad satsning i år, eftersom Sara Ekholm Erikssons skulpturer och Simon Wadsteds målningar har ett liknande grundackord och samspelar fint i salarna. Kanske för att de är jämnåriga och känner varandra – båda gick ut Kungliga konsthögskolan i våras och uppmärksammades särskilt i Jessica Kempes recension av examensutställningen, på temat ”naturen som medkonstnär” (DN 26/5).

På Bonniers konsthall sätts tonen för utställningen redan vid ingången, med det meditativa ljudet av långsamt rinnande och droppande vatten. Det strömmar ut från Sara Ekholm Erikssons lilla rumsinstallation ”These stairs will flood as the memories of us form into fossils”. Att titeln handlar om översvämning och anspelar på klimatförändringar signalerar oro men själva installationen är avklarnat vacker och rofylld.

”Vattnet” visar sig vara sprött, skimrande glas, som ”rinner” nerför några trappsteg och har stelnat likt is. Här syns även fossilformer, både infattade i det ”flytande” glaset och i fristående skulpturer av klarglas och täljsten.

Bild 1 av 3 Sara Ekholm Eriksson, ”Sea change”, 2022 Foto: Jean-Baptiste Béranger Bild 2 av 3 Sara Ekholm Eriksson, närbild på ”Sea change”, 2022 Foto: Jean-Baptiste Béranger Bild 3 av 3 Sara Ekholm Eriksson, ”Sea change” och Simon Wadsted, ”Fönster”, 2021. Foto: Jean.Baptiste Béranger Bildspel

Sara Ekholm Erikssons stiliga, skulpturala installationer i olika sorters sten, lera, glas och vatten har alla en koppling till naturen, geologin och metamorfoser i ekosystemen. Men ofta märks en glidning mellan det naturliga och artificiella, handgjorda och 3D-printade, verklighet och fiktion. Och tiden är på ett sätt fryst men samtidigt i rullning.

Något liknande upplever jag i Simon Wadsteds raffinerade måleri – ett gungfly i de rumsliga gestaltningarna som uppstår genom subtila perspektivförskjutningar och en delikat ljusbehandling. ”Klar ambivalens” säger han sig söka. Med hjälp av ljusskiftningar och skuggverkan animerar Wadsted sina motiv, oftast interiörer men ibland också stadsrum i skymning, gryning och i den förrädiska vargtimmen. Det är då de första bleka strålarna anas i mörkret – fångade i målningarna ”Landskap” och ”Gryning”.

Wadsteds något ljusare stadsvy ”Natten faller dagen bryter” är effektfullt hängd längst ner i en mörk, sluten korridor. Denna och ytterligare ett par målningar ger mig associationer till Giorgio de Chiricos metafysiska måleri, medan andra verk får mig att tänka på konstnärer som Vilhelm Hammershøi och Ola Billgren. Men trots tydliga referenser till konsthistorien så är Wadsteds motiv alltid hans egna.

Bild 1 av 3 Skulpturer av Sara Ekholm Eriksson och ”Natten faller dagen bryter” av Simon Wadsted. Foto: Jean-Baptiste Béranger Bild 2 av 3 Simon Wadsted, ”Vardagsrum”, 2022 Bild 3 av 3 Simon Wadsted, ”Boulevard”, 2022. Foto: Jean-Baptiste Béranger Bildspel

Hans målning ”Vårbrytning” är exempelvis inspirerad av Axel Nilssons friska Smedsuddsvy med samma titel men föreställer ett sovrum. Den gemensamma nämnaren är det skarpa, vibrerande vårljuset, samtidigt som vågrörelserna i fjärden och grenverket i Nilssons målning går igen i sovrummets tigermönstrade, skrynkliga överkast.

I Wadsteds målningar saknas alltid levande väsen men den förtätade stämningen gör att man har på känn att något hänt eller kommer att hända. Hans ”Vardagsrum” kan vara en helt vanlig, lite stökig lägenhetsmiljö, med insipprande solljus. Men mattan korvar sig så att jag får för mig att någon snubblat eller puttats och det aningen skeva perspektivet förstärker den lätt olycksbådande stämningen. Likaså stenbumlingen framför, som Sara Ekholm Eriksson omgärdat med till synes splittrat glas.

Men vid närmare påsyn är hennes stenskulpturer som utsnitt ur naturen, miniatyrvärldar eller biotoper där vatten rinner och skvätter, och det växer eller lever saker som koraller, snäckor, alger. Jag kryper runt på golvet flera gånger för att se vad det är för små varelser och växter som sticker ut från stenarna, ibland inspirerade av inkapslade fossiler.

Sara Ekholm Eriksson, ”Sjölilja”, 2022 och Simon Wadsted, ”Gardin”, 2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger

I några verk har Ekholm Eriksson lagt till lenslipade stenformer, som i min smak blir för välputsade och lika trädgårdsprydnader. Vackrast är ”Sjölilja”, vars palmliknande form är frammejslad i en skrovlig kalksten, med en ”pöl” av glas på ena sidan där en spiralformad ammonit avtecknar sig.

I konsthallens centrala, nedsläckta rum har hon byggt en installation med riktigt vatten, kallad ”En vetsaga om metamorfosen”. Här får publiken trippa på stegstenar över den slingrande ”floden” och upptäcka uppstickande skulpterade stenblock och konstgjorda koraller.

Ekholm Eriksson är för närvande även engagerad i projektet ”Life Lophelia”, där hon i samarbete med forskare från Göteborgs universitet skapar skulpturer som ska fungera som artificiella korallrev.

Simon Wadsted, ”Sax”, 2021

I detta fridfulla rum, som gjort för meditation, hänger Wadsteds underbara lilla målning ”Sax”, punktbelyst i mörkret. Denna nagelsax ingår i hans andra motivkrets, med vardagliga saker som ljusbrytare, lampa och mattpiska, skildrade i ett förklarat ljus. Saxen närmast svävar i en drömlik atmosfär, på gränsen mellan ett praktiskt verktyg och ett vasst vapen.

