Loppisfynd visade sig vara 2 000 år gammal romersk byst

Amerikanskan Laura Young var på jakt efter någonting ”coolt” när hon gick in i en second hand-butik i Austin. Efter en runda i lokalen fick hon syn på en stenbyst ståendes under ett bord. På ansiktets ena kind satt en gul prislapp. Hon beslutade sig för att slå till.

350 kronor senare spände hon fast fyndet i passagerarsätet på sin bil. När Young, själv en antikhandlare, studerade skulpturen närmare tyckte hon att den såg gammal ut.

– Jag har varit på museum, jag har sett porträtt av romerska huvuden förut, säger hon till New York Times.

Och hon hade rätt.

Efterforskningar visade att bysten är runt 2 000 år gammal, tillverkad i Romarriket någon gång under århundradena kring Kristi födelse. Den tros föreställa antingen fältherren Pompejus den stores son Sextus Pompejus, som också han stred mot Julius Caesar, alternativt Nero Claudius Drusus Germanicus, fältherre från den kejserliga familjen.

Skulpturen ingick senare i den bayerska kungen Ludvig I:s samlingar. Fram till andra världskriget stod den i en kopia av en romersk villa som byggdes åt kungen i tyska Aschaffenburg på 1840-talet.

Hur skapelsen hamnade i Texas är inte känt, men troligen plundrades samlingarna av amerikanska soldater som förde med sig verket över Atlanten efter kriget, skriver BBC.

Delstatsregeringen i Bayern har bekräftat att bysten kommer från samlingen – och att Young därmed inte är dess rättmätiga ägare. Någon kassako blev marmorskulpturen alltså inte.

– Det var extremt bitterljuvt, minst sagt. Men konststöld, plundring under ett krig, är krigsbrott. Det vill jag inte delta i, säger Young till New York Times.

Hon belönades dock med en mindre hittelön för fyndet, som nu ska återlämnas till Bayern. Men först ska bysten ställas ut på San Antonio Museum of Art i ett år. I april lämnade Young över den till museet. Kvar har hon en 3D-utskriven kopia som minne.

– Det är lite jobbigt för detta är antagligen det coolaste jag någonsin kommer att hitta och nu är det över, säger Young.