Loraine James gör dansmusik för krossade hjärtan

Det är väldigt sällan på de mest uppenbara ställen man ska leta. Den bästa förklaringen till hur Loraine James musik låter hittar man till exempel i en parentes. I låttiteln ”Self doubt” kan James inte riktigt låta bli att lägga till ”(Leaving the club early)” efter en subtil kommentar till vilka känslor den brittiska producenten vill förmedla i sin blandning av knepig nittiotalstechno, jazz, drum’n’bass, drill och grime

För hennes tredje album ”Reflection” är verkligen musik som uppgivet hämtar ut jackan ur garderoben medan den förväntansfulla kön fortfarande ringlar lång utanför entrén. Som tycker att dörrvaktens ”utgång är lika med hemgång” känns som ett löfte snarare än ett hot.

”Reflection” är precis som föregångaren ”For you and I” dansmusik man inte kan, eller vill, dansa till. Rytmerna låter som de repetitiva ljuden av pendeltåget hela vägen ut till James uppväxtförort Enfield i norra London. Ljudbilden signalerar dansgolv, men är så upphackad och förvriden att varje låt stannar i baren en liten stund innan den lommar hemåt med svansen mellan benen.

Allra mest är Loraine James en påminnelse om att klubben inte nödvändigtvis är en plats enbart för euforisk lycka, utan lika mycket för krossade hjärtan, exkludering och ångest. Att redan nämnda ”Self doubt (leaving the club early)” heter som den gör är ingen tillfällighet, inte heller att den föregås av en låt betitlad ”Insecure behaviour and fuckery”.

Just att James visar sig så sårbar är nyckeln till varför ”Reflection” och ”For you and I” i all experimentlusta också innehåller så mycket värme och hjärta.

Bästa spår: ”On the lake outside”

